Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:Для жителей Ирпеня ... "До конца года на территории бывшего санатория "Ласточка" должен быть построен жилой комплекс средней застройки на 50 тысяч метров квадратных".. Когда начнут строительство и стоимость проекта, пока не сообщается. Источник: https://kyiv.comments.ua/news/society/d ... lekse.html
Цікаво, лише мені зрозуміло, що це звичайний популізм
UA написав:Цена аренды квартир в Киеве растет (или восстанавливается) каждый день. Особенно эконом сегмент.
Звідси випливає, що до Києва їдуть, переважно такі орендарі: - "непотріб" (хто не зміг влаштувати життя за кордоном); - "вимушеність" (хто втратив майно та/або роботу внаслідок війни, але виїхати за кордон не може з якихось обставин); - "жадібність" (гроші є, власне житло є десь у небезпечних регіонах, душить жаба платити за чуже нормальне житло.Цю категорію частіше за інших можна побачити у чергах за гуманітаркою та оформленням виплатам для переселенців.)
А всі адекватні, за такою логікою, за кордоном чи у Львові?
А хто за Вашою логікою зараз їде орендувати економ-сегмент у Києві? Адекватні економ не орендують (хіба шо тимчасово поки шукають роботу), у них достатньо коштів та поваги до себе. Впевнена, що ті адекватні, що виїхали за кордон, влаштуються там без проблем і не скоро повернуться, якщо взагалі вирішать повертатися.
vitaliian написав:Для жителей Ирпеня ... "До конца года на территории бывшего санатория "Ласточка" должен быть построен жилой комплекс средней застройки на 50 тысяч метров квадратных".. Когда начнут строительство и стоимость проекта, пока не сообщается. Источник: https://kyiv.comments.ua/news/society/d ... lekse.html
Цікаво, лише мені зрозуміло, що це звичайний популізм
Це не тільки популізм а й відкритий цинізм, є купа не проданого готової новобудови, нахєра будувати щось з нуля незрозуміло