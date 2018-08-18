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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9846984798489849

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 206
1. Не вище 900
24%
49
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
25
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
12%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 14:06

  fler написав:
  vitaliian написав:Для жителей Ирпеня ... "До конца года на территории бывшего санатория "Ласточка" должен быть построен жилой комплекс средней застройки на 50 тысяч метров квадратных".. Когда начнут строительство и стоимость проекта, пока не сообщается.
Источник: https://kyiv.comments.ua/news/society/d ... lekse.html


Цікаво, лише мені зрозуміло, що це звичайний популізм :roll:

100%
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 14:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:вам не надоело обмазывать все связанное с Киевом /

Це реакція на ваш нездоровий ура-оптимізм. Ситуація на РН наьагато важча, ніж ви мантруєте на неї.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 14:21

  Hotab написав:
  vitaliian написав:вам не надоело обмазывать все связанное с Киевом /

Це реакція на ваш нездоровий ура-оптимізм. Ситуація на РН наьагато важча, ніж ви мантруєте на неї.

Это ваш депресняк нездоровый, на людей кидаетесь. Вам же не нужна киевская недвижимость, вы то чего о ней печалитесь?
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 14:28

  Faceless написав:
  fler написав:
  UA написав:Цена аренды квартир в Киеве растет (или восстанавливается) каждый день.
Особенно эконом сегмент.


Звідси випливає, що до Києва їдуть, переважно такі орендарі:
- "непотріб" (хто не зміг влаштувати життя за кордоном);
- "вимушеність" (хто втратив майно та/або роботу внаслідок війни, але виїхати за кордон не може з якихось обставин);
- "жадібність" (гроші є, власне житло є десь у небезпечних регіонах, душить жаба платити за чуже нормальне житло.Цю категорію частіше за інших можна побачити у чергах за гуманітаркою та оформленням виплатам для переселенців.)

А всі адекватні, за такою логікою, за кордоном чи у Львові? :mrgreen:


А хто за Вашою логікою зараз їде орендувати економ-сегмент у Києві?
Адекватні економ не орендують (хіба шо тимчасово поки шукають роботу), у них достатньо коштів та поваги до себе. Впевнена, що ті адекватні, що виїхали за кордон, влаштуються там без проблем і не скоро повернуться, якщо взагалі вирішать повертатися.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 14:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:Это ваш депресняк нездоровый

В чому мій депресняк? В розумінні процесів, що відбуваються в країні??
  vitaliian написав:Вам же не нужна киевская недвижимость

Звідки вам знати, що мені треба? І що буде потрібно завтра?? І що буде потрібно, якщо буде цікава ціна?
  vitaliian написав:вы то чего о ней печалитесь?

"Пєчалюсь"? Я її обговорюю. Ви мені забороняєте,чи що?
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:1. Тетрис с ремонтом под ключ перед войной стоил 3000 у.е метр.

Он и без ремонта стоил сильно дороже (перед войной).
А с ремонтом под ключ от 4500 и выше.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:07

  fler написав:
  vitaliian написав:Для жителей Ирпеня ... "До конца года на территории бывшего санатория "Ласточка" должен быть построен жилой комплекс средней застройки на 50 тысяч метров квадратных".. Когда начнут строительство и стоимость проекта, пока не сообщается.
Источник: https://kyiv.comments.ua/news/society/d ... lekse.html


Цікаво, лише мені зрозуміло, що це звичайний популізм :roll:

Це не тільки популізм а й відкритий цинізм, є купа не проданого готової новобудови, нахєра будувати щось з нуля незрозуміло
cherchiltank
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