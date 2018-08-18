Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
cherchiltank написав:А побудувати нове зараз за кошти держави вийде дешевше? Дуже сумніваюсь)
интересно кто будет подрядчиком, не удивлюсь если киевляне или даже иностранцы, а местным эти деньги давать не планировали. Пока что все что местная власть строила - достраивалось (новый корпус поликлиники, новый корпус школы, муниципальный садик, может что то ещё). Замороженных объектов нет. Поэтому на популизм не тянет. У мэра и без этой стройки рейтинг >100% (героя дали, иностранные президенты и премьеры ездят в Ирпень почти каждый день)зачем ему обещать то чего он не намерен выполнять и обнулять себя?
Просто собівартість такого будівництва зараз десь в два рази вийде вище ніж купити готове навіть по цінам забудовників біля метро) особливо якщо наші підрядники будуть будувати а держава сплачувати - шулявську розв’язку нагадати?)