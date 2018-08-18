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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9847984898499850

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 206
1. Не вище 900
24%
49
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
25
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
12%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 16:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  fler написав:Адекватні економ не орендують (хіба шо тимчасово поки шукають роботу)

Це не я вигадав, це пряма цитата
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 16:40

  fler написав:Адекватні економ не орендують
  fler написав:Неадекватними орендарів економу назвали Ви,
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 16:41

  Zebra написав:
  vladimir07 написав:Не каждый день, но оттолкнулась от дна. Правда объявлений о сдаче очень много по сравнению с "обычной ситуацией".

От дна в гривне или твердой валюте?


В гривне естественно.
Это во Львове некоторые хотят в евро/долларе или по курсу обменок.

Вот "бабушкина прелесть" в лучших традициях :mrgreen: c базовой ценой 6000 , уже месяц объявлению от собственника и за 4000 до сих пор не сдана.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-od ... OpJAH.html
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 16:48

  vitaliian написав:
  cherchiltank написав:А побудувати нове зараз за кошти держави вийде дешевше? Дуже сумніваюсь)
интересно кто будет подрядчиком, не удивлюсь если киевляне или даже иностранцы, а местным эти деньги давать не планировали. Пока что все что местная власть строила - достраивалось (новый корпус поликлиники, новый корпус школы, муниципальный садик, может что то ещё). Замороженных объектов нет. Поэтому на популизм не тянет. У мэра и без этой стройки рейтинг >100% (героя дали, иностранные президенты и премьеры ездят в Ирпень почти каждый день)зачем ему обещать то чего он не намерен выполнять и обнулять себя?

Просто собівартість такого будівництва зараз десь в два рази вийде вище ніж купити готове навіть по цінам забудовників біля метро) особливо якщо наші підрядники будуть будувати а держава сплачувати - шулявську розв’язку нагадати?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 16:51

  vladimir07 написав:
  Zebra написав:
  vladimir07 написав:Не каждый день, но оттолкнулась от дна. Правда объявлений о сдаче очень много по сравнению с "обычной ситуацией".

От дна в гривне или твердой валюте?


В гривне естественно.
Это во Львове некоторые хотят в евро/долларе или по курсу обменок.

Вот "бабушкина прелесть" в лучших традициях :mrgreen: c базовой ценой 6000 , уже месяц объявлению от собственника и за 4000 до сих пор не сдана.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-od ... OpJAH.html

Не здана тому що зараз багато варіантів по новіше та не набагато дорожче, іде масовий переїзд орендарів з дорожчого до дешевшого і кращого, коли він закінчиться дійдуть і до прєлєсті
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 16:55

  Faceless написав:
  fler написав:Адекватні економ не орендують (хіба шо тимчасово поки шукають роботу)

Це не я вигадав, це пряма цитата


Тоді я теж процитую, щоб нагадати Хто Як назвав орендарів економу:
  Faceless написав:
  fler написав:Звідси випливає, що до Києва їдуть, переважно такі орендарі:
- "непотріб" (хто не зміг влаштувати життя за кордоном);
- "вимушеність" (хто втратив майно та/або роботу внаслідок війни, але виїхати за кордон не може з якихось обставин);
- "жадібність" (гроші є, власне житло є десь у небезпечних регіонах, душить жаба платити за чуже нормальне житло.Цю категорію частіше за інших можна побачити у чергах за гуманітаркою та оформленням виплатам для переселенців.)

А всі адекватні, за такою логікою, за кордоном чи у Львові? :mrgreen:


Хіба не Ви приписали мені Чиюсь логіку поділу на адекватних/неадекватних?
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 17:25

Поясните как будут продавать-покупать недвигу, если банки не выпускают валюту в товарных количествах?

Тем более за копиумные цены, о которых марят риэлторы? Примут ли они гривной в торбах (лимит НБУ 100к/день) или может дровами,на случай отсутствия отопления :D
Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 17:32

  Moneta написав:Поясните как будут продавать-покупать недвигу, если банки не выпускают валюту в товарных количествах?

Тем более за копиумные цены, о которых марят риэлторы? Примут ли они гривной в торбах (лимит НБУ 100к/день) или может дровами,на случай отсутствия отопления :D


А с текущего/карточного валютного счета (не депозита) можно сейчас снять валютой ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 17:33

  fler написав:
  UA написав:Цена аренды квартир в Киеве растет (или восстанавливается) каждый день.
Особенно эконом сегмент.
Опытные арендаторы рысачат по городу, в поисках арендодателя согласного зафиксировать цены в гривне на год.


Звідси випливає, що до Києва їдуть, переважно такі орендарі:
- "непотріб" (хто не зміг влаштувати життя за кордоном);
- "вимушеність" (хто втратив майно та/або роботу внаслідок війни, але виїхати за кордон не може з якихось обставин);
- "жадібність" (гроші є, власне житло є десь у небезпечних регіонах, душить жаба платити за чуже нормальне житло.Цю категорію частіше за інших можна побачити у чергах за гуманітаркою та оформленням виплатам для переселенців.)

+Геніально Fler, я в вас закохався 8)
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 17:42

  vladimir07 написав:
  Moneta написав:Поясните как будут продавать-покупать недвигу, если банки не выпускают валюту в товарных количествах?

Тем более за копиумные цены, о которых марят риэлторы? Примут ли они гривной в торбах (лимит НБУ 100к/день) или может дровами,на случай отсутствия отопления :D


А с текущего/карточного валютного счета (не депозита) можно сейчас снять валютой ?


Очень зависит от банка. Чаще нет, чем да.
Заказы в военное время не работают, скажут мол идите в отделение и спрашивайте в кассе.
В кассе возможно будет какая-то мелочь до 1000$.
Хотя чем выше черный курс, тем больше соблазна у управляющего продать валюту меняле за углом, а вам отдать гривной, если согласитесь. Либо "попробуйте прийти завтра".
Moneta
 
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