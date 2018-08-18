Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
cherchiltank написав:А побудувати нове зараз за кошти держави вийде дешевше? Дуже сумніваюсь)
интересно кто будет подрядчиком, не удивлюсь если киевляне или даже иностранцы, а местным эти деньги давать не планировали. Пока что все что местная власть строила - достраивалось (новый корпус поликлиники, новый корпус школы, муниципальный садик, может что то ещё). Замороженных объектов нет. Поэтому на популизм не тянет. У мэра и без этой стройки рейтинг >100% (героя дали, иностранные президенты и премьеры ездят в Ирпень почти каждый день)зачем ему обещать то чего он не намерен выполнять и обнулять себя?
Просто собівартість такого будівництва зараз десь в два рази вийде вище ніж купити готове навіть по цінам забудовників біля метро) особливо якщо наші підрядники будуть будувати а держава сплачувати - шулявську розв’язку нагадати?)
fler написав:Адекватні економ не орендують (хіба шо тимчасово поки шукають роботу)
Це не я вигадав, це пряма цитата
Тоді я теж процитую, щоб нагадати Хто Як назвав орендарів економу:
Faceless написав:
fler написав:Звідси випливає, що до Києва їдуть, переважно такі орендарі: - "непотріб" (хто не зміг влаштувати життя за кордоном); - "вимушеність" (хто втратив майно та/або роботу внаслідок війни, але виїхати за кордон не може з якихось обставин); - "жадібність" (гроші є, власне житло є десь у небезпечних регіонах, душить жаба платити за чуже нормальне житло.Цю категорію частіше за інших можна побачити у чергах за гуманітаркою та оформленням виплатам для переселенців.)
А всі адекватні, за такою логікою, за кордоном чи у Львові?
Хіба не Ви приписали мені Чиюсь логіку поділу на адекватних/неадекватних?
UA написав:Цена аренды квартир в Киеве растет (или восстанавливается) каждый день. Особенно эконом сегмент. Опытные арендаторы рысачат по городу, в поисках арендодателя согласного зафиксировать цены в гривне на год.
Звідси випливає, що до Києва їдуть, переважно такі орендарі: - "непотріб" (хто не зміг влаштувати життя за кордоном); - "вимушеність" (хто втратив майно та/або роботу внаслідок війни, але виїхати за кордон не може з якихось обставин); - "жадібність" (гроші є, власне житло є десь у небезпечних регіонах, душить жаба платити за чуже нормальне житло.Цю категорію частіше за інших можна побачити у чергах за гуманітаркою та оформленням виплатам для переселенців.)
Moneta написав:Поясните как будут продавать-покупать недвигу, если банки не выпускают валюту в товарных количествах?
Тем более за копиумные цены, о которых марят риэлторы? Примут ли они гривной в торбах (лимит НБУ 100к/день) или может дровами,на случай отсутствия отопления
А с текущего/карточного валютного счета (не депозита) можно сейчас снять валютой ?
Очень зависит от банка. Чаще нет, чем да. Заказы в военное время не работают, скажут мол идите в отделение и спрашивайте в кассе. В кассе возможно будет какая-то мелочь до 1000$. Хотя чем выше черный курс, тем больше соблазна у управляющего продать валюту меняле за углом, а вам отдать гривной, если согласитесь. Либо "попробуйте прийти завтра".