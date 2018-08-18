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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 тра, 2022 20:46
fler написав:
А хто за Вашою логікою зараз їде орендувати економ-сегмент у Києві?Адекватні економ не орендують
(хіба шо тимчасово поки шукають роботу), у них достатньо коштів та поваги до себе. Впевнена, що ті адекватні, що виїхали за кордон, влаштуються там без проблем і не скоро повернуться, якщо взагалі вирішать повертатися.
У нас или разное представление, что такое эконом сегмент или разный опыт сотрудничества с арендаторами.
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