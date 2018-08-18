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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9848984998509851

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 206
1. Не вище 900
24%
49
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
25
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
12%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 20:46

  fler написав:А хто за Вашою логікою зараз їде орендувати економ-сегмент у Києві?
Адекватні економ не орендують (хіба шо тимчасово поки шукають роботу), у них достатньо коштів та поваги до себе. Впевнена, що ті адекватні, що виїхали за кордон, влаштуються там без проблем і не скоро повернуться, якщо взагалі вирішать повертатися.

У нас или разное представление, что такое эконом сегмент или разный опыт сотрудничества с арендаторами.
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  #<1 ... 9848984998509851
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