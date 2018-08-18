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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 тра, 2022 21:27
Moneta написав:
Поясните как будут продавать-покупать недвигу, если банки не выпускают валюту в товарных количествах?
Тем более за копиумные цены, о которых марят риэлторы? Примут ли они гривной в торбах (лимит НБУ 100к/день) или может дровами,на случай отсутствия отопления
У багатьох такі суми тупо лежать налом в банці - або в ячейці або як зараз у мене в трьохлітровій)
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cherchiltank
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 22:31
cherchiltank написав: Moneta написав:
Поясните как будут продавать-покупать недвигу, если банки не выпускают валюту в товарных количествах?
Тем более за копиумные цены, о которых марят риэлторы? Примут ли они гривной в торбах (лимит НБУ 100к/день) или может дровами,на случай отсутствия отопления
У багатьох такі суми тупо лежать налом в банці - або в ячейці або як зараз у мене в трьохлітровій)
ну все ж таки нерухомості НАБАГАТО більше, ніж таких панів як ми з вами, що тримають кеш
у основної маси людей гроші були в банках. а значить пропозиція сильно перевищуватиме попит. а значить 300-500$ за київський метр, в самому скорому майбутньому.
ті самі ріелтори, наврядчи кульки з готівкою таскали. єдине що їм лишається це оплачувати джинсу, бо оборотні кошти заблоковані, а бетон втратив ліквідність.
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Moneta
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 22:40
Moneta написав: cherchiltank написав: Moneta написав:
Поясните как будут продавать-покупать недвигу, если банки не выпускают валюту в товарных количествах?
Тем более за копиумные цены, о которых марят риэлторы? Примут ли они гривной в торбах (лимит НБУ 100к/день) или может дровами,на случай отсутствия отопления
У багатьох такі суми тупо лежать налом в банці - або в ячейці або як зараз у мене в трьохлітровій)
ну все ж таки нерухомості НАБАГАТО більше, ніж таких панів як ми з вами, що тримають кеш
у основної маси людей гроші були в банках. а значить пропозиція сильно перевищуватиме попит. а значить 300-500$ за київський метр, в самому скорому майбутньому.
ті самі ріелтори, наврядчи кульки з готівкою таскали. єдине що їм лишається це оплачувати джинсу, бо оборотні кошти заблоковані, а бетон втратив ліквідність.
"вічна цінність", яку вже третій місяць не продати, а кому і чемодан без ручки, тобто без оренди, але то таке ... скоро Нью-Васюки... десь під осінь
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flyman
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 22:42
cherchiltank написав: vitaliian написав: cherchiltank написав:
А побудувати нове зараз за кошти держави вийде дешевше? Дуже сумніваюсь)
интересно кто будет подрядчиком, не удивлюсь если киевляне или даже иностранцы, а местным эти деньги давать не планировали. Пока что все что местная власть строила - достраивалось (новый корпус поликлиники, новый корпус школы, муниципальный садик, может что то ещё). Замороженных объектов нет. Поэтому на популизм не тянет. У мэра и без этой стройки рейтинг >100% (героя дали, иностранные президенты и премьеры ездят в Ирпень почти каждый день)зачем ему обещать то чего он не намерен выполнять и обнулять себя?
Просто собівартість такого будівництва зараз десь в два рази вийде вище ніж купити готове навіть по цінам забудовників біля метро) особливо якщо наші підрядники будуть будувати а держава сплачувати - шулявську розв’язку нагадати?)
про Подольський міст (метро на Трою) і метро на Віник, де моя відповідь?
кому не сподобалося? якщо не подобається, тріть і про шулявський шляхопровід.
чи наявність метро в пішій доступності не впливає на ціну?
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flyman
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