У багатьох такі суми тупо лежать налом в банці - або в ячейці або як зараз у мене в трьохлітровій)
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 тра, 2022 21:27
У багатьох такі суми тупо лежать налом в банці - або в ячейці або як зараз у мене в трьохлітровій)
Додано: П'ят 13 тра, 2022 22:31
ну все ж таки нерухомості НАБАГАТО більше, ніж таких панів як ми з вами, що тримають кеш у основної маси людей гроші були в банках. а значить пропозиція сильно перевищуватиме попит. а значить 300-500$ за київський метр, в самому скорому майбутньому.
ті самі ріелтори, наврядчи кульки з готівкою таскали. єдине що їм лишається це оплачувати джинсу, бо оборотні кошти заблоковані, а бетон втратив ліквідність.
Додано: Суб 14 тра, 2022 00:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я так понимаю, события 4 мая никого здесь не интересуют.
зРадио нет. Рынка нет. Цен нет.
Поэтому и интереса к тому что там ФЕД учудил нет.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|