RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9848984998509851

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 206
1. Не вище 900
24%
49
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
25
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
12%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 21:27

  Moneta написав:Поясните как будут продавать-покупать недвигу, если банки не выпускают валюту в товарных количествах?

Тем более за копиумные цены, о которых марят риэлторы? Примут ли они гривной в торбах (лимит НБУ 100к/день) или может дровами,на случай отсутствия отопления :D

У багатьох такі суми тупо лежать налом в банці - або в ячейці або як зараз у мене в трьохлітровій)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 22:31

  cherchiltank написав:
  Moneta написав:Поясните как будут продавать-покупать недвигу, если банки не выпускают валюту в товарных количествах?

Тем более за копиумные цены, о которых марят риэлторы? Примут ли они гривной в торбах (лимит НБУ 100к/день) или может дровами,на случай отсутствия отопления :D

У багатьох такі суми тупо лежать налом в банці - або в ячейці або як зараз у мене в трьохлітровій)


ну все ж таки нерухомості НАБАГАТО більше, ніж таких панів як ми з вами, що тримають кеш :D у основної маси людей гроші були в банках. а значить пропозиція сильно перевищуватиме попит. а значить 300-500$ за київський метр, в самому скорому майбутньому.

ті самі ріелтори, наврядчи кульки з готівкою таскали. єдине що їм лишається це оплачувати джинсу, бо оборотні кошти заблоковані, а бетон втратив ліквідність.
Moneta
 
Повідомлень: 2931
З нами з: 26.06.11
Подякував: 60 раз.
Подякували: 1353 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 00:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я так понимаю, события 4 мая никого здесь не интересуют.
зРадио нет. Рынка нет. Цен нет.
Поэтому и интереса к тому что там ФЕД учудил нет.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13050
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6831 раз.
Подякували: 3848 раз.
 
Профіль
2
3
1
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 01:03

Хочешь бан получить?
GADFLY
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 4359
З нами з: 05.09.06
Подякував: 524 раз.
Подякували: 706 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 05:41

  rjkz написав:Я так понимаю, события 4 мая никого здесь не интересуют.
зРадио нет. Рынка нет. Цен нет.
Поэтому и интереса к тому что там ФЕД учудил нет.


Поподробнее пожалуйста.
Я слежу пару USD/Euro.
Непонятно то ли долар так вырос, то ли евро падает.
Зрадио не хватает катастрофически, он подавал стратегическую информацию.
Хомякоид
 
Повідомлень: 1845
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2092 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 06:10

  rjkz написав:Я так понимаю, события 4 мая никого здесь не интересуют.
зРадио нет. Рынка нет. Цен нет.
Поэтому и интереса к тому что там ФЕД учудил нет.

А что там учудили?
Амеро могут ввести?
барабашов
 
Повідомлень: 2264
З нами з: 16.06.15
Подякував: 223 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 06:59

  Хомякоид написав:
  rjkz написав:Я так понимаю, события 4 мая никого здесь не интересуют.
зРадио нет. Рынка нет. Цен нет.
Поэтому и интереса к тому что там ФЕД учудил нет.


Поподробнее пожалуйста.
Я слежу пару USD/Euro.
Непонятно то ли долар так вырос, то ли евро падает.
Зрадио не хватает катастрофически, он подавал стратегическую информацию.

Лучше бы этот Зрадио вместо тысячи графиков и сложных экономических расчётов, предсказал время начала полномасштабной войны в Украине и больше ничего не нужно было.

А то результат его столь
продолжительной "работы" на форуме - оказался по сути НУЛЕВЫМ, из-за ошибочного анализа причин, (ещё не свершившегося кстати) но ВЕРОЯТНОГО обвала цен на КРЖН. Хотя аренда уже по факту рухнула, особенно коммерция.
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 924
З нами з: 04.06.19
Подякував: 231 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 07:40

  Moneta написав:
  cherchiltank написав:
  Moneta написав:Поясните как будут продавать-покупать недвигу, если банки не выпускают валюту в товарных количествах?

Тем более за копиумные цены, о которых марят риэлторы? Примут ли они гривной в торбах (лимит НБУ 100к/день) или может дровами,на случай отсутствия отопления :D

У багатьох такі суми тупо лежать налом в банці - або в ячейці або як зараз у мене в трьохлітровій)


ну все ж таки нерухомості НАБАГАТО більше, ніж таких панів як ми з вами, що тримають кеш :D у основної маси людей гроші були в банках. а значить пропозиція сильно перевищуватиме попит. а значить 300-500$ за київський метр, в самому скорому майбутньому.

ті самі ріелтори, наврядчи кульки з готівкою таскали. єдине що їм лишається це оплачувати джинсу, бо оборотні кошти заблоковані, а бетон втратив ліквідність.

Не буде ні 300 ні 500, ринок звузиться - так і сильно, але тотального розпродажу не буде
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 07:50

  Moneta написав:ну все ж таки нерухомості НАБАГАТО більше, ніж таких панів як ми з вами,
нужно брать в расчет не всю киевскую недвижимость, а ту что владельцы готовы продать за 300-500 уе. а то вы так одним махом за всех всё решили.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12917
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2004 раз.
Подякували: 2847 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 07:54

  cherchiltank написав:Не буде ні 300 ні 500, ринок звузиться - так і сильно, але тотального розпродажу не буде

Тотального розпродажу не буде навіть в горе-ірпені, по причині, що людям банально треба буде десь жити, а житла в країні буде вкрай не вистачати.
Питання в тому, що нерухомість КРНЖ (саме як прибуткова та безпечна інвестиція), втратить свою привабливість, а отже і ціну.
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 924
З нами з: 04.06.19
Подякував: 231 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9848984998509851
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2217, 2218, 2219
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22185 6649278
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 тра, 2022 07:37
cherchiltank
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 99, 100, 101
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1008 2162171
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2022 18:12
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34552
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (1117)
14.05.2022 08:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.