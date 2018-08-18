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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 тра, 2022 21:27
Moneta написав:
Поясните как будут продавать-покупать недвигу, если банки не выпускают валюту в товарных количествах?
Тем более за копиумные цены, о которых марят риэлторы? Примут ли они гривной в торбах (лимит НБУ 100к/день) или может дровами,на случай отсутствия отопления
У багатьох такі суми тупо лежать налом в банці - або в ячейці або як зараз у мене в трьохлітровій)
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cherchiltank
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 22:31
cherchiltank написав: Moneta написав:
Поясните как будут продавать-покупать недвигу, если банки не выпускают валюту в товарных количествах?
Тем более за копиумные цены, о которых марят риэлторы? Примут ли они гривной в торбах (лимит НБУ 100к/день) или может дровами,на случай отсутствия отопления
У багатьох такі суми тупо лежать налом в банці - або в ячейці або як зараз у мене в трьохлітровій)
ну все ж таки нерухомості НАБАГАТО більше, ніж таких панів як ми з вами, що тримають кеш
у основної маси людей гроші були в банках. а значить пропозиція сильно перевищуватиме попит. а значить 300-500$ за київський метр, в самому скорому майбутньому.
ті самі ріелтори, наврядчи кульки з готівкою таскали. єдине що їм лишається це оплачувати джинсу, бо оборотні кошти заблоковані, а бетон втратив ліквідність.
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Moneta
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Додано: Суб 14 тра, 2022 00:55
Я так понимаю, события 4 мая никого здесь не интересуют.
зРадио нет. Рынка нет. Цен нет.
Поэтому и интереса к тому что там ФЕД учудил нет.
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rjkz
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Додано: Суб 14 тра, 2022 01:03
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Додано: Суб 14 тра, 2022 05:41
rjkz написав:
Я так понимаю, события 4 мая никого здесь не интересуют.
зРадио нет. Рынка нет. Цен нет.
Поэтому и интереса к тому что там ФЕД учудил нет.
Поподробнее пожалуйста.
Я слежу пару USD/Euro.
Непонятно то ли долар так вырос, то ли евро падает.
Зрадио не хватает катастрофически, он подавал стратегическую информацию.
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Хомякоид
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Додано: Суб 14 тра, 2022 06:10
rjkz написав:
Я так понимаю, события 4 мая никого здесь не интересуют.
зРадио нет. Рынка нет. Цен нет.
Поэтому и интереса к тому что там ФЕД учудил нет.
А что там учудили?
Амеро могут ввести?
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барабашов
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Додано: Суб 14 тра, 2022 06:59
Хомякоид написав: rjkz написав:
Я так понимаю, события 4 мая никого здесь не интересуют.
зРадио нет. Рынка нет. Цен нет.
Поэтому и интереса к тому что там ФЕД учудил нет.
Поподробнее пожалуйста.
Я слежу пару USD/Euro.
Непонятно то ли долар так вырос, то ли евро падает.
Зрадио не хватает катастрофически, он подавал стратегическую информацию.
Лучше бы этот Зрадио вместо тысячи графиков и сложных экономических расчётов, предсказал время начала полномасштабной войны в Украине и больше ничего не нужно было.
А то результат его столь
продолжительной "работы" на форуме - оказался по сути НУЛЕВЫМ, из-за ошибочного анализа причин, (ещё не свершившегося кстати) но ВЕРОЯТНОГО обвала цен на КРЖН. Хотя аренда уже по факту рухнула, особенно коммерция.
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roberto dark
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Додано: Суб 14 тра, 2022 07:40
Moneta написав: cherchiltank написав: Moneta написав:
Поясните как будут продавать-покупать недвигу, если банки не выпускают валюту в товарных количествах?
Тем более за копиумные цены, о которых марят риэлторы? Примут ли они гривной в торбах (лимит НБУ 100к/день) или может дровами,на случай отсутствия отопления
У багатьох такі суми тупо лежать налом в банці - або в ячейці або як зараз у мене в трьохлітровій)
ну все ж таки нерухомості НАБАГАТО більше, ніж таких панів як ми з вами, що тримають кеш
у основної маси людей гроші були в банках. а значить пропозиція сильно перевищуватиме попит. а значить 300-500$ за київський метр, в самому скорому майбутньому.
ті самі ріелтори, наврядчи кульки з готівкою таскали. єдине що їм лишається це оплачувати джинсу, бо оборотні кошти заблоковані, а бетон втратив ліквідність.
Не буде ні 300 ні 500, ринок звузиться - так і сильно, але тотального розпродажу не буде
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cherchiltank
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Додано: Суб 14 тра, 2022 07:50
Moneta написав:
ну все ж таки нерухомості НАБАГАТО більше, ніж таких панів як ми з вами,
нужно брать в расчет не всю киевскую недвижимость, а ту что владельцы готовы продать за 300-500 уе. а то вы так одним махом за всех всё решили.
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vitaliian
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Додано: Суб 14 тра, 2022 07:54
cherchiltank написав:
Не буде ні 300 ні 500, ринок звузиться - так і сильно, але тотального розпродажу не буде
Тотального розпродажу не буде навіть в горе-ірпені, по причині, що людям банально треба буде десь жити, а житла в країні буде вкрай не вистачати.
Суть в тому, що нерухомість КРНЖ (саме як прибуткова та безпечна інвестиція
), втратить свою привабливість, а отже і ціну.
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roberto dark
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