горе как раз твой израиль, если ты сидишь на украинских форумах, местные не хотят с тобой общаться? Об этом расскажи, а не про Ирпень где ты ни разу не был.
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Додано: Суб 14 тра, 2022 08:06
Додано: Суб 14 тра, 2022 08:11
В таком случае, если ты сидишь на этом форуме, то с тобой не хотят общаться даже родные по менталитету соотечественники?
А зачем мне ехать в этот Ирпень? Ты мне его уже показал в роликах и фото сотню раз, не меньше. Не интересно уже))
Додано: Суб 14 тра, 2022 08:14
прихожу пообщаться с израильтянами)
загугли что такое некомпетентность. Я про перспективы недвижимости в Израиле не пишу и никому сцу в уши, что в этом что то понимаю. В стране идёт война а ты как засланный козачок разгоняешь зраду что все арендаторы умрут и недвижимость будет никому не нужна. транслируешь Киселев-тв?
Додано: Суб 14 тра, 2022 08:25
А что там с израильской недвижимостю разбираться? Тут ребёнок даже разрулит. Во что не вложи, даже в полное дерьмо - оно всё равно БУДЕТ РАСТИ. А вот в украинской недвижимости- это интересно. Там даже такой КОМПЕТЕНТНЫЙ АНАЛИТИК как ты и то просчитался...
Бывает...Как там говорил один гэксперт с соседней ветки - " Бо думав не головом, а ногом".
Востаннє редагувалось roberto dark в Суб 14 тра, 2022 08:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 14 тра, 2022 08:26
можешь повторять это как "отче наш", если тебе легчает.
но к сожалению даже полное дерьмо тебе недоступно, поэтому ты отрываешься на инвесторах городов которые разрушили рашисты. Не беспокойся, все нормальные люди так делают.
Додано: Суб 14 тра, 2022 08:36
vitaliian Что за дурацкая привычка, вместо аргументов сразу ЗРАДОЙ прикрываться или хамить. Наверное поэтому у тебя в Украине КРИЗИС ОБЩЕНИЯ? В таком случае расскажи почему НЕ НА ФРОНТЕ?
Востаннє редагувалось roberto dark в Суб 14 тра, 2022 08:38, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 14 тра, 2022 08:36
Люди з 2008 року все мріють про квартиру по ціні бляхи - навіть не розуміючи що навіть на Філіппінах коробка на пірсі з діркою в підлозі замість туалета коштує 5 тис баксів, а новий моторолер ямаха теж стільки - звідки береться стільки тупих людей?)
Додано: Суб 14 тра, 2022 09:39
имхо, посмотрите на индекс DXY, он сильно вырос, но ещё не перекуплен.
соответственно, евро/бакс, упал, но не перепродан, я буду ловить евро на 0.85 где-то.
впереди дальнейшее повышение ставки и кучу банкротств.
и инфляция не падает, а на фоне дорожания энергии и еды - падать особо не будет.
Додано: Суб 14 тра, 2022 09:45
похоже, что это стадия торга
маякните пожалуйста когда у вас, риелторов, за предложение купить квартиру будут давать в морду. Думаю, что это (дно) будет через 2-3 года.
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