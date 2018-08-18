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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9849985098519852

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 206
1. Не вище 900
24%
49
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
25
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
12%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 08:06

  roberto dark написав:горе-ірпені
горе как раз твой израиль, если ты сидишь на украинских форумах, местные не хотят с тобой общаться? Об этом расскажи, а не про Ирпень где ты ни разу не был.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 08:11

  vitaliian написав:
  roberto dark написав:горе-ірпені
горе как раз твой израиль, если ты сидишь на украинских форумах, местные не хотят с тобой общаться? Об этом расскажи, а не про Ирпень где ты ни разу не был.

В таком случае, если ты сидишь на этом форуме, то с тобой не хотят общаться даже родные по менталитету соотечественники?
А зачем мне ехать в этот Ирпень? Ты мне его уже показал в роликах и фото сотню раз, не меньше. Не интересно уже))
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 08:14

  roberto dark написав:то с тобой не хотят общаться даже родные по менталитету соотечественники?
прихожу пообщаться с израильтянами)
  roberto dark написав:А зачем мне ехать в этот Ирпень? Ты мне его уже показал в роликах и фото сотню раз, не меньше. Не интересно уже))
загугли что такое некомпетентность. Я про перспективы недвижимости в Израиле не пишу и никому сцу в уши, что в этом что то понимаю. В стране идёт война а ты как засланный козачок разгоняешь зраду что все арендаторы умрут и недвижимость будет никому не нужна. транслируешь Киселев-тв?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 08:25

  vitaliian написав:
  roberto dark написав:то с тобой не хотят общаться даже родные по менталитету соотечественники?
прихожу пообщаться с израильтянами)
  roberto dark написав:А зачем мне ехать в этот Ирпень? Ты мне его уже показал в роликах и фото сотню раз, не меньше. Не интересно уже))
загугли что такое некомпетентность. Я про перспективы недвижимости в Израиле не пишу и никому сцу в глаза что в этом что то понимаю.

А что там с израильской недвижимостю разбираться? Тут ребёнок даже разрулит. Во что не вложи, даже в полное дерьмо - оно всё равно БУДЕТ РАСТИ. А вот в украинской недвижимости- это интересно. Там даже такой КОМПЕТЕНТНЫЙ АНАЛИТИК как ты и то просчитался...
Бывает...Как там говорил один гэксперт с соседней ветки - " Бо думав не головом, а ногом".
Востаннє редагувалось roberto dark в Суб 14 тра, 2022 08:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 08:26

  roberto dark написав:Там даже такой КОМПЕТЕНТНЫЙ АНАЛИТИК как ты и то просчитался...Бывает..
можешь повторять это как "отче наш", если тебе легчает. :D :D :D
  roberto dark написав:Тут ребёнок даже разрулит. Во что не вложи, даже в полное дерьмо - оно всё равно БУДЕТ РАСТИ.
но к сожалению даже полное дерьмо тебе недоступно, поэтому ты отрываешься на инвесторах городов которые разрушили рашисты. Не беспокойся, все нормальные люди так делают.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 08:36

vitaliian Что за дурацкая привычка, вместо аргументов сразу ЗРАДОЙ прикрываться или хамить. Наверное поэтому у тебя в Украине КРИЗИС ОБЩЕНИЯ? В таком случае расскажи почему НЕ НА ФРОНТЕ?
Востаннє редагувалось roberto dark в Суб 14 тра, 2022 08:38, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 08:36

  vitaliian написав:
  Moneta написав:ну все ж таки нерухомості НАБАГАТО більше, ніж таких панів як ми з вами,
нужно брать в расчет не всю киевскую недвижимость, а ту что владельцы готовы продать за 300-500 уе. а то вы так одним махом за всех всё решили.

Люди з 2008 року все мріють про квартиру по ціні бляхи - навіть не розуміючи що навіть на Філіппінах коробка на пірсі з діркою в підлозі замість туалета коштує 5 тис баксів, а новий моторолер ямаха теж стільки - звідки береться стільки тупих людей?)
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 09:39

  Хомякоид написав:
  rjkz написав:Я так понимаю, события 4 мая никого здесь не интересуют.
зРадио нет. Рынка нет. Цен нет.
Поэтому и интереса к тому что там ФЕД учудил нет.


Поподробнее пожалуйста.
Я слежу пару USD/Euro.
Непонятно то ли долар так вырос, то ли евро падает.
Зрадио не хватает катастрофически, он подавал стратегическую информацию.


имхо, посмотрите на индекс DXY, он сильно вырос, но ещё не перекуплен.
соответственно, евро/бакс, упал, но не перепродан, я буду ловить евро на 0.85 где-то.

впереди дальнейшее повышение ставки и кучу банкротств.
и инфляция не падает, а на фоне дорожания энергии и еды - падать особо не будет.
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 09:45

  roberto dark написав:
  Хомякоид написав:
  rjkz написав:Я так понимаю, события 4 мая никого здесь не интересуют.
зРадио нет. Рынка нет. Цен нет.
Поэтому и интереса к тому что там ФЕД учудил нет.


Поподробнее пожалуйста.
Я слежу пару USD/Euro.
Непонятно то ли долар так вырос, то ли евро падает.
Зрадио не хватает катастрофически, он подавал стратегическую информацию.

Лучше бы этот Зрадио вместо тысячи графиков и сложных экономических расчётов, предсказал время начала полномасштабной войны в Украине и больше ничего не нужно было.

А то результат его столь
продолжительной "работы" на форуме - оказался по сути НУЛЕВЫМ, из-за ошибочного анализа причин, (ещё не свершившегося кстати) но ВЕРОЯТНОГО обвала цен на КРЖН. Хотя аренда уже по факту рухнула, особенно коммерция.


похоже, что это стадия торга :)

маякните пожалуйста когда у вас, риелторов, за предложение купить квартиру будут давать в морду. Думаю, что это (дно) будет через 2-3 года.
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