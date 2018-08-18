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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 тра, 2022 21:27
Moneta написав:
Поясните как будут продавать-покупать недвигу, если банки не выпускают валюту в товарных количествах?
Тем более за копиумные цены, о которых марят риэлторы? Примут ли они гривной в торбах (лимит НБУ 100к/день) или может дровами,на случай отсутствия отопления
У багатьох такі суми тупо лежать налом в банці - або в ячейці або як зараз у мене в трьохлітровій)
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cherchiltank
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 22:31
cherchiltank написав: Moneta написав:
Поясните как будут продавать-покупать недвигу, если банки не выпускают валюту в товарных количествах?
Тем более за копиумные цены, о которых марят риэлторы? Примут ли они гривной в торбах (лимит НБУ 100к/день) или может дровами,на случай отсутствия отопления
У багатьох такі суми тупо лежать налом в банці - або в ячейці або як зараз у мене в трьохлітровій)
ну все ж таки нерухомості НАБАГАТО більше, ніж таких панів як ми з вами, що тримають кеш
у основної маси людей гроші були в банках. а значить пропозиція сильно перевищуватиме попит. а значить 300-500$ за київський метр, в самому скорому майбутньому.
ті самі ріелтори, наврядчи кульки з готівкою таскали. єдине що їм лишається це оплачувати джинсу, бо оборотні кошти заблоковані, а бетон втратив ліквідність.
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Moneta
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Додано: Суб 14 тра, 2022 00:55
Я так понимаю, события 4 мая никого здесь не интересуют.
зРадио нет. Рынка нет. Цен нет.
Поэтому и интереса к тому что там ФЕД учудил нет.
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rjkz
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Додано: Суб 14 тра, 2022 07:40
Moneta написав: cherchiltank написав: Moneta написав:
Поясните как будут продавать-покупать недвигу, если банки не выпускают валюту в товарных количествах?
Тем более за копиумные цены, о которых марят риэлторы? Примут ли они гривной в торбах (лимит НБУ 100к/день) или может дровами,на случай отсутствия отопления
У багатьох такі суми тупо лежать налом в банці - або в ячейці або як зараз у мене в трьохлітровій)
ну все ж таки нерухомості НАБАГАТО більше, ніж таких панів як ми з вами, що тримають кеш
у основної маси людей гроші були в банках. а значить пропозиція сильно перевищуватиме попит. а значить 300-500$ за київський метр, в самому скорому майбутньому.
ті самі ріелтори, наврядчи кульки з готівкою таскали. єдине що їм лишається це оплачувати джинсу, бо оборотні кошти заблоковані, а бетон втратив ліквідність.
Не буде ні 300 ні 500, ринок звузиться - так і сильно, але тотального розпродажу не буде
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cherchiltank
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Додано: Суб 14 тра, 2022 07:50
Moneta написав:
ну все ж таки нерухомості НАБАГАТО більше, ніж таких панів як ми з вами,
нужно брать в расчет не всю киевскую недвижимость, а ту что владельцы готовы продать за 300-500 уе. а то вы так одним махом за всех всё решили.
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vitaliian
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Додано: Суб 14 тра, 2022 08:36
vitaliian написав: Moneta написав:
ну все ж таки нерухомості НАБАГАТО більше, ніж таких панів як ми з вами,
нужно брать в расчет не всю киевскую недвижимость, а ту что владельцы готовы продать за 300-500 уе. а то вы так одним махом за всех всё решили.
Люди з 2008 року все мріють про квартиру по ціні бляхи - навіть не розуміючи що навіть на Філіппінах коробка на пірсі з діркою в підлозі замість туалета коштує 5 тис баксів, а новий моторолер ямаха теж стільки - звідки береться стільки тупих людей?)
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Додано: Суб 14 тра, 2022 09:39
Хомякоид написав: rjkz написав:
Я так понимаю, события 4 мая никого здесь не интересуют.
зРадио нет. Рынка нет. Цен нет.
Поэтому и интереса к тому что там ФЕД учудил нет.
Поподробнее пожалуйста.
Я слежу пару USD/Euro.
Непонятно то ли долар так вырос, то ли евро падает.
Зрадио не хватает катастрофически, он подавал стратегическую информацию.
имхо, посмотрите на индекс DXY, он сильно вырос, но ещё не перекуплен.
соответственно, евро/бакс, упал, но не перепродан, я буду ловить евро на 0.85 где-то.
впереди дальнейшее повышение ставки и кучу банкротств.
и инфляция не падает, а на фоне дорожания энергии и еды - падать особо не будет.
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baraka
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Додано: Суб 14 тра, 2022 09:45
roberto dark написав: Хомякоид написав: rjkz написав:
Я так понимаю, события 4 мая никого здесь не интересуют.
зРадио нет. Рынка нет. Цен нет.
Поэтому и интереса к тому что там ФЕД учудил нет.
Поподробнее пожалуйста.
Я слежу пару USD/Euro.
Непонятно то ли долар так вырос, то ли евро падает.
Зрадио не хватает катастрофически, он подавал стратегическую информацию.
Лучше бы этот Зрадио вместо тысячи графиков и сложных экономических расчётов, предсказал время начала полномасштабной войны в Украине и больше ничего не нужно было.
А то результат его столь
продолжительной "работы" на форуме - оказался по сути НУЛЕВЫМ, из-за ошибочного анализа причин, (ещё не свершившегося кстати) но ВЕРОЯТНОГО обвала цен на КРЖН. Хотя аренда уже по факту рухнула, особенно коммерция.
похоже, что это стадия торга
маякните пожалуйста когда у вас, риелторов, за предложение купить квартиру будут давать в морду. Думаю, что это (дно) будет через 2-3 года.
зРадио давал прогноз только с учтётом экономики/поведения ФРС, но теперь для украинской недвиги нужно ещё добавить и потерю 40% годового ВВП
Востаннє редагувалось baraka
в Суб 14 тра, 2022 10:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 14 тра, 2022 10:08
rjkz написав:
Я так понимаю, события 4 мая никого здесь не интересуют.
зРадио нет. Рынка нет. Цен нет.
Поэтому и интереса к тому что там ФЕД учудил нет.
Первый говорил - Те кто купил облигаций Таряна на все свои деньги, планами ФРС по учетной ставке не должны интересоваться.
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Додано: Суб 14 тра, 2022 10:53
baraka написав:
похоже, что это стадия торга
маякните пожалуйста когда у вас, риелторов, за предложение купить квартиру будут давать в морду. Думаю, что это (дно) будет через 2-3 года.
нет, рановато.
отрицание -10%
гнев -20%торг -30%
депрсняк -40%
принятие -50%
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