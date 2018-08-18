Просто цікаво - у вас є хоч один об’єкт нерухомості?
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Додано: Суб 14 тра, 2022 12:09
Просто цікаво - у вас є хоч один об’єкт нерухомості?
Додано: Суб 14 тра, 2022 12:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А то дуже схоже що більшість тут устриць обговорює смак)
Додано: Суб 14 тра, 2022 12:38
Обіцянки VS реальність )) або Шара як вона є
2 травня Київська ОВА повідомила, що у Бородянці та Ірпені планується будівництво протягом п'яти місяців двох ЖК на 50 тис.кв.м. кожен для тих, хто втратив житло.
У селищі Бородянка Київської обл. найближчим часом відкриють тимчасове модульне містечко для мешканців, які втратили житло.
Зазначається, що загалом модульне містечко складатиметься з чотирьох комплексів. У кожний з них входять 22 модулі для проживання, а також кухня, душ, туалет та інші необхідні технічні та побутові приміщення.
Тимчасове містечко буде розташоване на території місцевого стадіону. 16 травня заплановано встановлення всіх 160 модулів. Розмір кожного контейнера складає 6 на 2,5 метри.
6x2,5=15кв.м х 22 модулі х 4 комплекси = 1320 кв.м
Скільки народу можна заселити? Якщо по 3 особи на 1 модуль, то 264 особи - негусто...
Отже, маємо замість обіцяних 100 тис.кв.м повноцінних ЖК поки 1320кв.м пластикових(?) контейнерів.
Шось мені підказує, що людям, яких туди заселять, доведеться там жити не один рік.. Але то їх свідомий вибір, економія на оренді та комуналці.
Додано: Суб 14 тра, 2022 13:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
То вже краще в оренду ніж в таких умовах
Додано: Суб 14 тра, 2022 13:20
скорее решение для тех у кого на аренду нет денег. Вопреки вагнователям забитых окон и адептов что все будет бесплатно / за коммунальные ценник в Ирпене начинается от 4,5к.
На данный момент на лохе в Ирпене предлагается к аренде 200+ квартир из которых
до 5тыс 4 квартиры
5-6 тыс 40 квартир
6-7 тыс 65 квартир
7-9 тыс 91 квартира
От 9 тыс 37 квартир
Наверное присутствует торг
Напомню срочная потребность в жильё примерно у 10 тыс человек или 3 тыс квартир
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 14 тра, 2022 13:36, всього редагувалось 6 разів.
Додано: Суб 14 тра, 2022 13:31
Дубль
Востаннє редагувалось Хомякоид в Суб 14 тра, 2022 13:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 14 тра, 2022 13:32
Понятно. Да, бакс дорожает судя по графикам.
Что дойдем за 5 тыс. за хату как было в начале 2000-х. ?
Вообще похоже у США ситуация тяжелая. Инфлец прет, бакс дорожает что убивает экспорт и стимулирует импорт.
Для европейского экспорта ситуация рисуеться нормальная. Одно дело укспортировать 1.40 евро за бакс, другое по паритету.
Инфлец в Германии прет не падецки. Красная рыба была 11-12 евро за кг, сейчас 18-20.
Додано: Суб 14 тра, 2022 13:35
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