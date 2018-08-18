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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 98509851985298539854>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 206
1. Не вище 900
24%
49
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
25
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
12%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 12:09

  Ромасик написав:
  baraka написав:похоже, что это стадия торга :)

маякните пожалуйста когда у вас, риелторов, за предложение купить квартиру будут давать в морду. Думаю, что это (дно) будет через 2-3 года.

нет, рановато.
отрицание -10%
гнев -20%
торг -30%
депрсняк -40%
принятие -50%
:lol:

Просто цікаво - у вас є хоч один об’єкт нерухомості?
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 12:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А то дуже схоже що більшість тут устриць обговорює смак)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 12:38

Обіцянки VS реальність )) або Шара як вона є

2 травня Київська ОВА повідомила, що у Бородянці та Ірпені планується будівництво протягом п'яти місяців двох ЖК на 50 тис.кв.м. кожен для тих, хто втратив житло. :shock:
У селищі Бородянка Київської обл. найближчим часом відкриють тимчасове модульне містечко для мешканців, які втратили житло.
Зазначається, що загалом модульне містечко складатиметься з чотирьох комплексів. У кожний з них входять 22 модулі для проживання, а також кухня, душ, туалет та інші необхідні технічні та побутові приміщення.
Тимчасове містечко буде розташоване на території місцевого стадіону. 16 травня заплановано встановлення всіх 160 модулів. Розмір кожного контейнера складає 6 на 2,5 метри.
https://delo.ua/uk/society/ziteliv-boro ... eo-397753/

6x2,5=15кв.м х 22 модулі х 4 комплекси = 1320 кв.м :D
Скільки народу можна заселити? Якщо по 3 особи на 1 модуль, то 264 особи - негусто...

Отже, маємо замість обіцяних 100 тис.кв.м повноцінних ЖК поки 1320кв.м пластикових(?) контейнерів.
Шось мені підказує, що людям, яких туди заселять, доведеться там жити не один рік.. Але то їх свідомий вибір, економія на оренді та комуналці.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 13:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

То вже краще в оренду ніж в таких умовах
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 13:18

  Investor_K написав:То вже краще в оренду ніж в таких умовах

vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 13:20

  fler написав:Але то їх свідомий вибір
скорее решение для тех у кого на аренду нет денег. Вопреки вагнователям забитых окон и адептов что все будет бесплатно / за коммунальные ценник в Ирпене начинается от 4,5к.

На данный момент на лохе в Ирпене предлагается к аренде 200+ квартир из которых
до 5тыс 4 квартиры
5-6 тыс 40 квартир
6-7 тыс 65 квартир
7-9 тыс 91 квартира
От 9 тыс 37 квартир

Наверное присутствует торг

Напомню срочная потребность в жильё примерно у 10 тыс человек или 3 тыс квартир. Пока тепло многие сидят на дачах, но к осени-зиме наличие свободных квартир не вангую . Маленьким фиговым листочком существующее положение не прикроешь.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 14 тра, 2022 13:39, всього редагувалось 8 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 13:31

Дубль
Востаннє редагувалось Хомякоид в Суб 14 тра, 2022 13:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 13:32

  baraka написав:
имхо, посмотрите на индекс DXY, он сильно вырос, но ещё не перекуплен.
соответственно, евро/бакс, упал, но не перепродан, я буду ловить евро на 0.85 где-то.

впереди дальнейшее повышение ставки и кучу банкротств.
и инфляция не падает, а на фоне дорожания энергии и еды - падать особо не будет.


Понятно. Да, бакс дорожает судя по графикам.
Что дойдем за 5 тыс. за хату как было в начале 2000-х. ?

Вообще похоже у США ситуация тяжелая. Инфлец прет, бакс дорожает что убивает экспорт и стимулирует импорт.

Для европейского экспорта ситуация рисуеться нормальная. Одно дело экспортировать 1.40 евро за бакс, другое по паритету.

Инфлец в Германии прет не падецки. Красная рыба была 11-12 евро за кг, сейчас 18-20.
Востаннє редагувалось Хомякоид в Суб 14 тра, 2022 13:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 13:35

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:То вже краще в оренду ніж в таких умовах


а мне не верили, что квартирный вопрос в Ирпене порешают, рассказывали о вкусе устрицы. Еще и на центральной улице, а не где-то на лохе.

пс: мобильный кондиционер тоже может пригодится.
ппс: кста, Ирпеню или Ирпеня?
Востаннє редагувалось Ромасик в Суб 14 тра, 2022 13:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 13:37

  Хомякоид написав:
  baraka написав:
имхо, посмотрите на индекс DXY, он сильно вырос, но ещё не перекуплен.
соответственно, евро/бакс, упал, но не перепродан, я буду ловить евро на 0.85 где-то.

впереди дальнейшее повышение ставки и кучу банкротств.
и инфляция не падает, а на фоне дорожания энергии и еды - падать особо не будет.


Понятно. Да, бакс дорожает судя по графикам.
Что дойдем за 5 тыс. за хату как было в начале 2000-х. ?

Вообще похоже у США ситуация тяжелая. Инфлец прет, бакс дорожает что убивает экспорт и стимулирует импорт.

Для европейского экспорта ситуация рисуеться нормальная. Одно дело укспортировать 1.40 евро за бакс, другое по паритету.

Инфлец в Германии прет не падецки. Красная рыба была 11-12 евро за кг, сейчас 18-20.

5 тис за хату на початку двотисячних не було, це було в 90-х, а 5 тис в дев’яностих це мабуть 10-15 тис зараз)
cherchiltank
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