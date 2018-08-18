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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9851985298539854>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 206
1. Не вище 900
24%
49
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
25
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
12%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 13:43

  vitaliian написав:На данный момент на лохе в Ирпене предлагается к аренде 200+ квартир из которых
до 5тыс 4 квартиры
5-6 тыс 40 квартир
6-7 тыс 65 квартир
7-9 тыс 91 квартира
От 9 тыс 37 квартир

Наверное присутствует торг

Наверное,
Мы нашли более 1000 объявлений

в Киеве до 5000 грн.
https://www.olx.ua/d/nedvizhimost/kvart ... to%5D=5001
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 13:43

  Ромасик написав:Еще и на центральной улице, а не где-то на лохе.
100% локация хорошая, непонятно куда ходить в туалет, наверное био позже подвезут.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 14 тра, 2022 14:08, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 13:46

  Ромасик написав:
  vitaliian написав:На данный момент на лохе в Ирпене предлагается к аренде 200+ квартир из которых
до 5тыс 4 квартиры
5-6 тыс 40 квартир
6-7 тыс 65 квартир
7-9 тыс 91 квартира
От 9 тыс 37 квартир

Наверное присутствует торг

Наверное,
Мы нашли более 1000 объявлений

в Киеве до 5000 грн.
при потребности в 3000 в одном Ирпене, а ещё Буча, Бородянка, Мощун. Понаехи с Мариуполя, Херсона, просто понаехи которые жили в Киеве до войны.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 14 тра, 2022 13:51, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 13:49

  vitaliian написав:
  Ромасик написав:Еще и на центральной улице, а не где-то на лохе.
100% локация хорошая, непонятно куда ходить в туалет, наверное позже подвезут.

я тоже об этом подумал - неужели дали те вагоны, которые с баком?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 13:53

  Ромасик написав:
  vitaliian написав:
  Ромасик написав:Еще и на центральной улице, а не где-то на лохе.
100% локация хорошая, непонятно куда ходить в туалет, наверное позже подвезут.

я тоже об этом подумал - неужели дали те вагоны, которые с баком?


https://www.olx.ua/d/obyavlenie/tualet- ... I9V2I.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 14:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ромасик написав:
  vitaliian написав:На данный момент на лохе в Ирпене предлагается к аренде 200+ квартир из которых
до 5тыс 4 квартиры
5-6 тыс 40 квартир
6-7 тыс 65 квартир
7-9 тыс 91 квартира
От 9 тыс 37 квартир

Наверное присутствует торг

Наверное,
Мы нашли более 1000 объявлений

в Киеве до 5000 грн.
https://www.olx.ua/d/nedvizhimost/kvart ... to%5D=5001
На паркані теж багато чого пишуть. Бачу, тема всілякого сміття й замахух з лоху - вічна
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 14:12

Держмолодьжитло оголосило про проведення закупівлі 100 квартир в чотирьох областях для подальшої передачі в оренду багатодітним сім’ям, житло яких зруйноване внаслідок російської агресії.
Житло куплять у фізичних та юридичних осіб в таких областях:
Житомирська область — 10 квартир;
Київська область — 35 квартир;
Сумська область — 20 квартир;
Чернігівська область — 35 квартир.
Мінімальна загальна площа житла — 31,5 кв. метра, максимальна — 94,5 кв. метра. У квартирах мають бути меблі та техніка.

https://news.finance.ua/ua/derzhmolod-z ... reselenciv

Меня смущает слово "область" в киевской знаю есть зажопья уже в 30 км от Киева. Там до войны 3х этажный новострой без отделки продавали за 27куе кажется даже объявление на форум давал.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 14:18

  Хомякоид написав:
  baraka написав:
имхо, посмотрите на индекс DXY, он сильно вырос, но ещё не перекуплен.
соответственно, евро/бакс, упал, но не перепродан, я буду ловить евро на 0.85 где-то.

впереди дальнейшее повышение ставки и кучу банкротств.
и инфляция не падает, а на фоне дорожания энергии и еды - падать особо не будет.


Понятно. Да, бакс дорожает судя по графикам.
Что дойдем за 5 тыс. за хату как было в начале 2000-х. ?

Вообще похоже у США ситуация тяжелая. Инфлец прет, бакс дорожает что убивает экспорт и стимулирует импорт.

Для европейского экспорта ситуация рисуеться нормальная. Одно дело экспортировать 1.40 евро за бакс, другое по паритету.

Инфлец в Германии прет не падецки. Красная рыба была 11-12 евро за кг, сейчас 18-20.

Квартал 95?
у США ситуация тяжелая

Який рівень безробіття? На дні?
Яка ставка іпотечних кредитів? Трохи вище дна?
Думаю, що до їх "тяжкого стану" Україні років 100 доходити.
Там розганяють зраду про обвал РН, ФР, і рецесію ... але після ковідного раллі, невелика корекція напрошується, а рецесія ... ну два квартала може ріст ВВП буде колонульове, не критично. Інфляція вже пройшла пік і йде на спад.
Так що я дивлюсь оптимістично в майбутнє США, принаймні до виборів.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 14:20

  Ромасик написав:
  vitaliian написав:
  Investor_K написав:То вже краще в оренду ніж в таких умовах


а мне не верили, что квартирный вопрос в Ирпене порешают, рассказывали о вкусе устрицы. Еще и на центральной улице, а не где-то на лохе.

пс: мобильный кондиционер тоже может пригодится.
ппс: кста, Ирпеню или Ирпеня?

Ірпінь ч.р. Тому підпадає підпадає під правила відмінювання чоловічих імен.

А як з інтернетом у вагонах, безліміт від Беста за 160 грн в місяць?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 14:22

  cherchiltank написав:
  Хомякоид написав:
  baraka написав:
имхо, посмотрите на индекс DXY, он сильно вырос, но ещё не перекуплен.
соответственно, евро/бакс, упал, но не перепродан, я буду ловить евро на 0.85 где-то.

впереди дальнейшее повышение ставки и кучу банкротств.
и инфляция не падает, а на фоне дорожания энергии и еды - падать особо не будет.


Понятно. Да, бакс дорожает судя по графикам.
Что дойдем за 5 тыс. за хату как было в начале 2000-х. ?

Вообще похоже у США ситуация тяжелая. Инфлец прет, бакс дорожает что убивает экспорт и стимулирует импорт.

Для европейского экспорта ситуация рисуеться нормальная. Одно дело укспортировать 1.40 евро за бакс, другое по паритету.

Инфлец в Германии прет не падецки. Красная рыба была 11-12 евро за кг, сейчас 18-20.

5 тис за хату на початку двотисячних не було, це було в 90-х, а 5 тис в дев’яностих це мабуть 10-15 тис зараз)

В мене інтерес до КРЖН появиться при досягненні 15Куе за гостинку недалеко від метро.
flyman
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