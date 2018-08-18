Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Держмолодьжитло оголосило про проведення закупівлі 100 квартир в чотирьох областях для подальшої передачі в оренду багатодітним сім’ям, житло яких зруйноване внаслідок російської агресії. Житло куплять у фізичних та юридичних осіб в таких областях: Житомирська область — 10 квартир; Київська область — 35 квартир; Сумська область — 20 квартир; Чернігівська область — 35 квартир. Мінімальна загальна площа житла — 31,5 кв. метра, максимальна — 94,5 кв. метра. У квартирах мають бути меблі та техніка.
baraka написав: имхо, посмотрите на индекс DXY, он сильно вырос, но ещё не перекуплен. соответственно, евро/бакс, упал, но не перепродан, я буду ловить евро на 0.85 где-то.
впереди дальнейшее повышение ставки и кучу банкротств. и инфляция не падает, а на фоне дорожания энергии и еды - падать особо не будет.
Понятно. Да, бакс дорожает судя по графикам. Что дойдем за 5 тыс. за хату как было в начале 2000-х. ?
Вообще похоже у США ситуация тяжелая. Инфлец прет, бакс дорожает что убивает экспорт и стимулирует импорт.
Для европейского экспорта ситуация рисуеться нормальная. Одно дело экспортировать 1.40 евро за бакс, другое по паритету.
Инфлец в Германии прет не падецки. Красная рыба была 11-12 евро за кг, сейчас 18-20.
Квартал 95?
у США ситуация тяжелая
Який рівень безробіття? На дні? Яка ставка іпотечних кредитів? Трохи вище дна? Думаю, що до їх "тяжкого стану" Україні років 100 доходити. Там розганяють зраду про обвал РН, ФР, і рецесію ... але після ковідного раллі, невелика корекція напрошується, а рецесія ... ну два квартала може ріст ВВП буде колонульове, не критично. Інфляція вже пройшла пік і йде на спад. Так що я дивлюсь оптимістично в майбутнє США, принаймні до виборів.