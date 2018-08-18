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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 тра, 2022 14:24
vitaliian написав: Ромасик написав: vitaliian написав:
На данный момент на лохе в Ирпене предлагается к аренде 200+ квартир из которых
до 5тыс 4 квартиры
5-6 тыс 40 квартир
6-7 тыс 65 квартир
7-9 тыс 91 квартира
От 9 тыс 37 квартирНаверное
присутствует торг
Наверное,
Мы нашли более 1000 объявлений
в Киеве до 5000 грн.
при потребности в 3000 в одном Ирпене, а ещё Буча, Бородянка, Мощун. Понаехи с Мариуполя, Херсона, просто понаехи которые жили в Киеве до войны.
ти про яку потребність?
В твоєму ЖК на 100 квартир живе два мужики і пес.
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flyman
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Додано: Суб 14 тра, 2022 14:29
flyman написав:
А як з інтернетом у вагонах, безліміт від Беста
за 160 грн в місяць?
від старлінка
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Ромасик
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Додано: Суб 14 тра, 2022 14:30
flyman написав:
В твоєму ЖК на 100 квартир живе два мужики і пес
а остальные распались на молекулы и уже никогда не вернутся?
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vitaliian
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Додано: Суб 14 тра, 2022 14:31
cherchiltank написав: Хомякоид написав: baraka написав:
имхо, посмотрите на индекс DXY, он сильно вырос, но ещё не перекуплен.
соответственно, евро/бакс, упал, но не перепродан, я буду ловить евро на 0.85 где-то.
впереди дальнейшее повышение ставки и кучу банкротств.
и инфляция не падает, а на фоне дорожания энергии и еды - падать особо не будет.
Понятно. Да, бакс дорожает судя по графикам.
Что дойдем за 5 тыс. за хату как было в начале 2000-х. ?
Вообще похоже у США ситуация тяжелая. Инфлец прет, бакс дорожает что убивает экспорт и стимулирует импорт.
Для европейского экспорта ситуация рисуеться нормальная. Одно дело укспортировать 1.40 евро за бакс, другое по паритету.
Инфлец в Германии прет не падецки. Красная рыба была 11-12 евро за кг, сейчас 18-20.
5 тис за хату на початку двотисячних не було, це було в 90-х, а 5 тис в дев’яностих це мабуть 10-15 тис зараз)
В мене інтерес до КРЖН появиться при досягненні 15Куе за гостинку недалеко від метро.[/quote]
Ну якщо дім в аварійному стані то таке ви точно купите)
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cherchiltank
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Додано: Суб 14 тра, 2022 14:38
cherchiltank написав:
мене інтерес до КРЖН появиться при досягненні 15Куе за гостинку недалеко від метро
Флай умудрился купить панорамную кавалерку на жулянах за 15куе. Ключи уже выдали?
З 16 травня громадський транспорт у Києві стане платним. Від початку війни він працював безкоштовно. Також відновлять електронну оплату за проїзд — як у метро, так і в наземному транспорті
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vitaliian
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Додано: Суб 14 тра, 2022 15:05
Хомякоид написав: baraka написав:
имхо, посмотрите на индекс DXY, он сильно вырос, но ещё не перекуплен.
соответственно, евро/бакс, упал, но не перепродан, я буду ловить евро на 0.85 где-то.
впереди дальнейшее повышение ставки и кучу банкротств.
и инфляция не падает, а на фоне дорожания энергии и еды - падать особо не будет.
Понятно. Да, бакс дорожает судя по графикам.
Что дойдем за 5 тыс. за хату как было в начале 2000-х. ?
Вообще похоже у США ситуация тяжелая. Инфлец прет, бакс дорожает что убивает экспорт и стимулирует импорт.
Шо ? Опять ?
Америке кирдык ?
Не начинайте эти мантры
Вам бы побеспокоится о Германии
PS. И да, в начале 2000-х уже не было хат по 5 тыс
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pesikot
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