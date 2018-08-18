RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9851985298539854

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 206
1. Не вище 900
24%
49
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
25
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
12%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 14:24

  vitaliian написав:
  Ромасик написав:
  vitaliian написав:На данный момент на лохе в Ирпене предлагается к аренде 200+ квартир из которых
до 5тыс 4 квартиры
5-6 тыс 40 квартир
6-7 тыс 65 квартир
7-9 тыс 91 квартира
От 9 тыс 37 квартир

Наверное присутствует торг

Наверное,
Мы нашли более 1000 объявлений

в Киеве до 5000 грн.
при потребности в 3000 в одном Ирпене, а ещё Буча, Бородянка, Мощун. Понаехи с Мариуполя, Херсона, просто понаехи которые жили в Киеве до войны.

ти про яку потребність?
В твоєму ЖК на 100 квартир живе два мужики і пес.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28990
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1404 раз.
Подякували: 2502 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 14:29

  flyman написав:А як з інтернетом у вагонах, безліміт від Беста за 160 грн в місяць?

від старлінка
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4415
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1154 раз.
Подякували: 695 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 14:30

  flyman написав:В твоєму ЖК на 100 квартир живе два мужики і пес
а остальные распались на молекулы и уже никогда не вернутся?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12935
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2004 раз.
Подякували: 2848 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 14:31

  cherchiltank написав:
  Хомякоид написав:
  baraka написав:
имхо, посмотрите на индекс DXY, он сильно вырос, но ещё не перекуплен.
соответственно, евро/бакс, упал, но не перепродан, я буду ловить евро на 0.85 где-то.

впереди дальнейшее повышение ставки и кучу банкротств.
и инфляция не падает, а на фоне дорожания энергии и еды - падать особо не будет.


Понятно. Да, бакс дорожает судя по графикам.
Что дойдем за 5 тыс. за хату как было в начале 2000-х. ?

Вообще похоже у США ситуация тяжелая. Инфлец прет, бакс дорожает что убивает экспорт и стимулирует импорт.

Для европейского экспорта ситуация рисуеться нормальная. Одно дело укспортировать 1.40 евро за бакс, другое по паритету.

Инфлец в Германии прет не падецки. Красная рыба была 11-12 евро за кг, сейчас 18-20.

5 тис за хату на початку двотисячних не було, це було в 90-х, а 5 тис в дев’яностих це мабуть 10-15 тис зараз)

В мене інтерес до КРЖН появиться при досягненні 15Куе за гостинку недалеко від метро.[/quote]
Ну якщо дім в аварійному стані то таке ви точно купите)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 43
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 14:38

  cherchiltank написав:мене інтерес до КРЖН появиться при досягненні 15Куе за гостинку недалеко від метро
Флай умудрился купить панорамную кавалерку на жулянах за 15куе. Ключи уже выдали?

З 16 травня громадський транспорт у Києві стане платним. Від початку війни він працював безкоштовно. Також відновлять електронну оплату за проїзд — як у метро, так і в наземному транспорті
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12935
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2004 раз.
Подякували: 2848 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 15:05

  Хомякоид написав:
  baraka написав:
имхо, посмотрите на индекс DXY, он сильно вырос, но ещё не перекуплен.
соответственно, евро/бакс, упал, но не перепродан, я буду ловить евро на 0.85 где-то.

впереди дальнейшее повышение ставки и кучу банкротств.
и инфляция не падает, а на фоне дорожания энергии и еды - падать особо не будет.


Понятно. Да, бакс дорожает судя по графикам.
Что дойдем за 5 тыс. за хату как было в начале 2000-х. ?

Вообще похоже у США ситуация тяжелая. Инфлец прет, бакс дорожает что убивает экспорт и стимулирует импорт.

Шо ? Опять ?
Америке кирдык ? :)

Не начинайте эти мантры
Вам бы побеспокоится о Германии

PS. И да, в начале 2000-х уже не было хат по 5 тыс
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6719
З нами з: 31.08.09
Подякував: 476 раз.
Подякували: 1202 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 9851985298539854
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2217, 2218, 2219
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22189 6650564
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 тра, 2022 10:43
ihorkyiv
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 99, 100, 101
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1008 2162229
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2022 18:12
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34571
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (301)
14.05.2022 16:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.