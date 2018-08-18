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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 98529853985498559856>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 206
1. Не вище 900
24%
49
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
25
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
12%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 14:24

  vitaliian написав:
  Ромасик написав:
  vitaliian написав:На данный момент на лохе в Ирпене предлагается к аренде 200+ квартир из которых
до 5тыс 4 квартиры
5-6 тыс 40 квартир
6-7 тыс 65 квартир
7-9 тыс 91 квартира
От 9 тыс 37 квартир

Наверное присутствует торг

Наверное,
Мы нашли более 1000 объявлений

в Киеве до 5000 грн.
при потребности в 3000 в одном Ирпене, а ещё Буча, Бородянка, Мощун. Понаехи с Мариуполя, Херсона, просто понаехи которые жили в Киеве до войны.

ти про яку потребність?
В твоєму ЖК на 100 квартир живе два мужики і пес.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 14:29

  flyman написав:А як з інтернетом у вагонах, безліміт від Беста за 160 грн в місяць?

від старлінка
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 14:30

  flyman написав:В твоєму ЖК на 100 квартир живе два мужики і пес
а остальные распались на молекулы и уже никогда не вернутся?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 14:31

  cherchiltank написав:
  Хомякоид написав:
  baraka написав:
имхо, посмотрите на индекс DXY, он сильно вырос, но ещё не перекуплен.
соответственно, евро/бакс, упал, но не перепродан, я буду ловить евро на 0.85 где-то.

впереди дальнейшее повышение ставки и кучу банкротств.
и инфляция не падает, а на фоне дорожания энергии и еды - падать особо не будет.


Понятно. Да, бакс дорожает судя по графикам.
Что дойдем за 5 тыс. за хату как было в начале 2000-х. ?

Вообще похоже у США ситуация тяжелая. Инфлец прет, бакс дорожает что убивает экспорт и стимулирует импорт.

Для европейского экспорта ситуация рисуеться нормальная. Одно дело укспортировать 1.40 евро за бакс, другое по паритету.

Инфлец в Германии прет не падецки. Красная рыба была 11-12 евро за кг, сейчас 18-20.

5 тис за хату на початку двотисячних не було, це було в 90-х, а 5 тис в дев’яностих це мабуть 10-15 тис зараз)

В мене інтерес до КРЖН появиться при досягненні 15Куе за гостинку недалеко від метро.[/quote]
Ну якщо дім в аварійному стані то таке ви точно купите)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 14:38

  cherchiltank написав:мене інтерес до КРЖН появиться при досягненні 15Куе за гостинку недалеко від метро
Флай умудрился купить панорамную кавалерку на жулянах за 15куе. Ключи уже выдали?

З 16 травня громадський транспорт у Києві стане платним. Від початку війни він працював безкоштовно. Також відновлять електронну оплату за проїзд — як у метро, так і в наземному транспорті
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 15:05

  Хомякоид написав:
  baraka написав:
имхо, посмотрите на индекс DXY, он сильно вырос, но ещё не перекуплен.
соответственно, евро/бакс, упал, но не перепродан, я буду ловить евро на 0.85 где-то.

впереди дальнейшее повышение ставки и кучу банкротств.
и инфляция не падает, а на фоне дорожания энергии и еды - падать особо не будет.


Понятно. Да, бакс дорожает судя по графикам.
Что дойдем за 5 тыс. за хату как было в начале 2000-х. ?

Вообще похоже у США ситуация тяжелая. Инфлец прет, бакс дорожает что убивает экспорт и стимулирует импорт.

Шо ? Опять ?
Америке кирдык ? :)

Не начинайте эти мантры
Вам бы побеспокоится о Германии

PS. И да, в начале 2000-х уже не было хат по 5 тыс
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 15:26

  flyman написав:
  Хомякоид написав:
  baraka написав:
имхо, посмотрите на индекс DXY, он сильно вырос, но ещё не перекуплен.
соответственно, евро/бакс, упал, но не перепродан, я буду ловить евро на 0.85 где-то.

впереди дальнейшее повышение ставки и кучу банкротств.
и инфляция не падает, а на фоне дорожания энергии и еды - падать особо не будет.


Понятно. Да, бакс дорожает судя по графикам.
Что дойдем за 5 тыс. за хату как было в начале 2000-х. ?

Вообще похоже у США ситуация тяжелая. Инфлец прет, бакс дорожает что убивает экспорт и стимулирует импорт.

Для европейского экспорта ситуация рисуеться нормальная. Одно дело экспортировать 1.40 евро за бакс, другое по паритету.

Инфлец в Германии прет не падецки. Красная рыба была 11-12 евро за кг, сейчас 18-20.

Квартал 95?
у США ситуация тяжелая

Який рівень безробіття? На дні?
Яка ставка іпотечних кредитів? Трохи вище дна?
Думаю, що до їх "тяжкого стану" Україні років 100 доходити.
Там розганяють зраду про обвал РН, ФР, і рецесію ... але після ковідного раллі, невелика корекція напрошується, а рецесія ... ну два квартала може ріст ВВП буде колонульове, не критично. Інфляція вже пройшла пік і йде на спад.
Так що я дивлюсь оптимістично в майбутнє США, принаймні до виборів.


Дорогий бакс не дає стимулів для єкспорту, а навпаки стимулює імпорт.
Не знаю чи вони зможуть так далі тримати рівновагу між інфляцією та дорогим баксом.

В Європі можна розказати баксу про війну в Україну та приплив біженців, а в штатах ?

Нема Зрадио щоб розказав що до чого. :shock:

По чому бензин у Кийові ? Надіюсь з такими цінами пробок вже буде ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 15:39

  Хомякоид написав:
По чому бензин у Кийові ? Надіюсь з такими цінами пробок вже буде ?

Не "по чому", а "скільки коштує"
Не "надіюсь", а "сподіваюсь"
Не "пробки", а "корки"

Москаль німецький :)

І такі да, не дочекаешся !
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 15:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

[quote="pesikot"

PS. И да, в начале 2000-х уже не было хат по 5 тыс[/quote]
В ровно 2000м у Киевгорстроя в конце Троещины в день открытия продаж новостроя
1к при 100% оплате, низкий этаж было 195дол м.кв. Ночевал перед головным офисом.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 15:53

lel а ночевали Зачем такой был спрос как на новый айфоны?
vitaliian
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