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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9853985498559856>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 206
1. Не вище 900
24%
49
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
25
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
12%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 15:57

  vitaliian написав:
  flyman написав:В твоєму ЖК на 100 квартир живе два мужики і пес
а остальные распались на молекулы и уже никогда не вернутся?

не особисто обліківці віталіан, але лінь шукати ... трохи про демографію

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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 15:59

  vitaliian написав:
  cherchiltank написав:мене інтерес до КРЖН появиться при досягненні 15Куе за гостинку недалеко від метро
Флай умудрился купить панорамную кавалерку на жулянах за 15куе. Ключи уже выдали?

З 16 травня громадський транспорт у Києві стане платним. Від початку війни він працював безкоштовно. Також відновлять електронну оплату за проїзд — як у метро, так і в наземному транспорті

уточняю, що за 10,
15, це з "євро-ремонтом" - заходь і живи
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 16:01

  flyman написав:уточняю, що за 10,
15, це з "євро-ремонтом" - заходь і живи
а че не живёте, птамушо в Киеве демография плохая?
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 16:04

  vitaliian написав:
  flyman написав:уточняю, що за 10,
15, це з "євро-ремонтом" - заходь і живи
а че не живёте, птамушо Киеве демография плохая?

по тій причині, що в Ірпені в тебе в ЖК з 100 кв. з мешканців 2 мужики і пес
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 16:07

  flyman написав:по тій причині, що в Ірпені в тебе в ЖК з 100 кв. з мешканців 2 мужики і пес
ну озвучьте ж плин причину, почему вдруг Киев и Ирпень стали непригодными для жизни, потому что Путин напал? Так он не вчера напал, война 8 лет идёт. Ладно женщин с детёнышами эвакуировали чтобы зря не нервничали, мужикам куда и зачем драпать. Фронт в 500 км.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 14 тра, 2022 16:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 16:10

  vitaliian написав:
  flyman написав:по тій причині, що в Ірпені в тебе в ЖК з 100 кв. з мешканців 2 мужики і пес
ну озвучьте ж плин причину, почему вдруг Киев и Ирпень стали непригодными для жизни, потому что Путин напал? Так он не вчера напал, война 8 лет идёт. Ладно женщин с детёнышами эвакуировали чтобы не нервничали, мужикам куда и зачем драпать.

Не безриб"ї і рак риба, але ж мова не про це (непригодными для жизни)
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 16:13

  flyman написав:Не безриб"ї і рак риба
я понял куда женщины туда и вы. Зов природы.
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 16:13

  lel написав:
pesikot написав:
PS. И да, в начале 2000-х уже не было хат по 5 тыс

В ровно 2000м у Киевгорстроя в конце Троещины в день открытия продаж новостроя
1к при 100% оплате, низкий этаж было 195дол м.кв. Ночевал перед головным офисом.

Ночевали ? Зачем ?
В конце Троещины ? вы мазохист ?

И сколько квадратов была та квартира ?
У меня калькулятор выдал 5000/195 = 25.6 общей площади

Серьёзно ?
25.6 общей в конце Троещины, чтобы ночевать в день открытия продаж ?
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 16:15

  vitaliian написав:
  flyman написав:Не безриб"ї і рак риба
я понял куда женщины туда и вы. Зов природы.

навіть не думаю вертатися, поки не буде ШРТ Святошин-Коростень згідно довоєнного розкладу
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 16:20

  flyman написав:навіть не думаю вертатися, поки не буде ШРТ Святошин-Коростень згідно довоєнного розкладу
сейчас кавалерку прямо на путях шрт можно занять, а если повезёт то и с милой дамой в комплекте. Не надо лазить по интернету знакомиться, рыбка клюет даже без удочки. Такой шанс.
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