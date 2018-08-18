|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 тра, 2022 15:57
vitaliian написав: flyman написав:
В твоєму ЖК на 100 квартир живе два мужики і пес
а остальные распались на молекулы и уже никогда не вернутся?
не особисто обліківці віталіан, але лінь шукати ... трохи про демографію
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 28997
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1404 раз.
- Подякували: 2502 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 14 тра, 2022 15:59
vitaliian написав: cherchiltank написав:
мене інтерес до КРЖН появиться при досягненні 15Куе за гостинку недалеко від метро
Флай умудрился купить панорамную кавалерку на жулянах за 15куе. Ключи уже выдали?
З 16 травня громадський транспорт у Києві стане платним. Від початку війни він працював безкоштовно. Також відновлять електронну оплату за проїзд — як у метро, так і в наземному транспорті
уточняю, що за 10,
15, це з "євро-ремонтом" - заходь і живи
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 28997
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1404 раз.
- Подякували: 2502 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 14 тра, 2022 16:01
flyman написав:
уточняю, що за 10,
15, це з "євро-ремонтом" - заходь і живи
а че не живёте, птамушо в Киеве демография плохая?
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 12944
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2004 раз.
- Подякували: 2848 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 тра, 2022 16:04
vitaliian написав: flyman написав:
уточняю, що за 10,
15, це з "євро-ремонтом" - заходь і живи
а че не живёте, птамушо Киеве демография плохая?
по тій причині, що в Ірпені в тебе в ЖК з 100 кв. з мешканців 2 мужики і пес
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 28997
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1404 раз.
- Подякували: 2502 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 14 тра, 2022 16:07
flyman написав:
по тій причині, що в Ірпені в тебе в ЖК з 100 кв. з мешканців 2 мужики і пес
ну озвучьте ж плин причину, почему вдруг Киев и Ирпень стали непригодными для жизни, потому что Путин напал? Так он не вчера напал, война 8 лет идёт. Ладно женщин с детёнышами эвакуировали чтобы зря не нервничали, мужикам куда и зачем драпать. Фронт в 500 км.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 14 тра, 2022 16:11, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 12944
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2004 раз.
- Подякували: 2848 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 тра, 2022 16:10
vitaliian написав: flyman написав:
по тій причині, що в Ірпені в тебе в ЖК з 100 кв. з мешканців 2 мужики і пес
ну озвучьте ж плин причину, почему вдруг Киев и Ирпень стали непригодными для жизни, потому что Путин напал? Так он не вчера напал, война 8 лет идёт. Ладно женщин с детёнышами эвакуировали чтобы не нервничали, мужикам куда и зачем драпать.
Не безриб"ї і рак риба, але ж мова не про це (непригодными для жизни)
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 28997
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1404 раз.
- Подякували: 2502 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 14 тра, 2022 16:13
flyman написав:
Не безриб"ї і рак риба
я понял куда женщины туда и вы. Зов природы.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 12944
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2004 раз.
- Подякували: 2848 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 тра, 2022 16:13
lel написав:
pesikot написав:
PS. И да, в начале 2000-х уже не было хат по 5 тыс
В ровно 2000м у Киевгорстроя в конце Троещины в день открытия продаж новостроя
1к при 100% оплате, низкий этаж было 195дол м.кв. Ночевал перед головным офисом.
Ночевали ? Зачем ?
В конце Троещины ? вы мазохист ?
И сколько квадратов была та квартира ?
У меня калькулятор выдал 5000/195 = 25.6 общей площади
Серьёзно ?
25.6 общей в конце Троещины, чтобы ночевать в день открытия продаж ?
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 6730
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 476 раз.
- Подякували: 1203 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Суб 14 тра, 2022 16:15
vitaliian написав: flyman написав:
Не безриб"ї і рак риба
я понял куда женщины туда и вы. Зов природы.
навіть не думаю вертатися, поки не буде ШРТ Святошин-Коростень згідно довоєнного розкладу
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 28997
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1404 раз.
- Подякували: 2502 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman
, stm
і 4 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|22189
|6650767
|
|
|1008
|2162231
|
|
|16
|34571
|
|