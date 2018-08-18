Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 тра, 2022 16:25
vitaliian написав: flyman написав:
навіть не думаю вертатися, поки не буде ШРТ Святошин-Коростень згідно довоєнного розкладу
сейчас кавалерку прямо на путях шрт можно занять, а если повезёт то и с милой дамой в комплекте. Не надо лазить по интернету знакомиться, рыбка клюет даже без удочки. Такой шанс.
ти мене з Хотабом перепутав, це в нього актуальна тема зняти хазу на КРЖН і з "передка" на "передок"
flyman
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Додано: Суб 14 тра, 2022 16:29
vitaliian написав: flyman написав:
навіть не думаю вертатися, поки не буде ШРТ Святошин-Коростень згідно довоєнного розкладу
сейчас кавалерку прямо на путях шрт можно занять, а если повезёт то и с милой дамой в комплекте. Не надо лазить по интернету знакомиться, рыбка клюет даже без удочки. Такой шанс.
Паждите, еще недавно писали, что все дамочки выехали за бугор
И у нас начнётся махач за девок(c)
А тут клюет сама
Якась подстава
"Если красавица на ... бросаеться ... будь осторожен ..."
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pesikot
в Суб 14 тра, 2022 16:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 14 тра, 2022 16:29
flyman написав:
ти мене з Хотабом перепутав, це в нього актуальна тема зняти хазу і з "передка" на "передок
,он Киев зачморил. Сказал есть места поинтереснее.
pesikot написав:
И у нас начнётся махач за девок(c)
А тут клюет сама
тссс это замануха для флая, в Ирпене одни мужики и собаки. Мэр с эвакуацией справился на 5+
vitaliian
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Додано: Суб 14 тра, 2022 16:42
vitaliian написав: pesikot написав:
И у нас начнётся махач за девок(c)
А тут клюет сама
тссс это замануха для флая, в Ирпене одни мужики и собаки. Мэр с эвакуацией справился на 5+
Понятно, ты этот стишок не знаешь ...
Хотя этому стишку сто лет в обед. Но в Украине
pesikot
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