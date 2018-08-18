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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9854985598569857>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 206
1. Не вище 900
24%
49
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
25
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
12%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 16:25

  vitaliian написав:
  flyman написав:навіть не думаю вертатися, поки не буде ШРТ Святошин-Коростень згідно довоєнного розкладу
сейчас кавалерку прямо на путях шрт можно занять, а если повезёт то и с милой дамой в комплекте. Не надо лазить по интернету знакомиться, рыбка клюет даже без удочки. Такой шанс.
Зображення

ти мене з Хотабом перепутав, це в нього актуальна тема зняти хазу на КРЖН і з "передка" на "передок"
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 16:29

  vitaliian написав:
  flyman написав:навіть не думаю вертатися, поки не буде ШРТ Святошин-Коростень згідно довоєнного розкладу
сейчас кавалерку прямо на путях шрт можно занять, а если повезёт то и с милой дамой в комплекте. Не надо лазить по интернету знакомиться, рыбка клюет даже без удочки. Такой шанс.
Зображення

Паждите, еще недавно писали, что все дамочки выехали за бугор
И у нас начнётся махач за девок(c)

А тут клюет сама
Якась подстава :)

"Если красавица на ... бросаеться ... будь осторожен ..."
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 14 тра, 2022 16:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 16:29

  flyman написав:ти мене з Хотабом перепутав, це в нього актуальна тема зняти хазу і з "передка" на "передок
,он Киев зачморил. Сказал есть места поинтереснее.
  pesikot написав:И у нас начнётся махач за девок(c)
А тут клюет сама
тссс это замануха для флая, в Ирпене одни мужики и собаки. Мэр с эвакуацией справился на 5+
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 16:42

  vitaliian написав:
  pesikot написав:И у нас начнётся махач за девок(c)
А тут клюет сама
тссс это замануха для флая, в Ирпене одни мужики и собаки. Мэр с эвакуацией справился на 5+

Понятно, ты этот стишок не знаешь ...

Хотя этому стишку сто лет в обед. Но в Украине
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 17:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:lel а ночевали Зачем такой был спрос как на новый айфоны?
С первого раза не купил. Купил в следующем доме. АППС с полной отделкой. Площадь 42,+. Обошлась в 8 с копейками.
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 17:29

  lel написав:
vitaliian написав:lel а ночевали Зачем такой был спрос как на новый айфоны?
С первого раза не купил. Купил в следующем доме. АППС с полной отделкой. Площадь 42,+. Обошлась в 8 с копейками.

То есть, уже не по 5
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 17:40

  UA написав:
  rjkz написав:Я так понимаю, события 4 мая никого здесь не интересуют.
зРадио нет. Рынка нет. Цен нет.
Поэтому и интереса к тому что там ФЕД учудил нет.

Первый говорил - Те кто купил облигаций Таряна на все свои деньги, планами ФРС по учетной ставке не должны интересоваться.


Надеюсь, Первый накупил этих акций по самое немогу и сам, а не только загонял неокрепшие умы в мусор.
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 17:49

  flyman написав:
  Хомякоид написав:
  baraka написав:
имхо, посмотрите на индекс DXY, он сильно вырос, но ещё не перекуплен.
соответственно, евро/бакс, упал, но не перепродан, я буду ловить евро на 0.85 где-то.

впереди дальнейшее повышение ставки и кучу банкротств.
и инфляция не падает, а на фоне дорожания энергии и еды - падать особо не будет.


Понятно. Да, бакс дорожает судя по графикам.
Что дойдем за 5 тыс. за хату как было в начале 2000-х. ?

Вообще похоже у США ситуация тяжелая. Инфлец прет, бакс дорожает что убивает экспорт и стимулирует импорт.

Для европейского экспорта ситуация рисуеться нормальная. Одно дело экспортировать 1.40 евро за бакс, другое по паритету.

Инфлец в Германии прет не падецки. Красная рыба была 11-12 евро за кг, сейчас 18-20.

Квартал 95?
у США ситуация тяжелая

Який рівень безробіття? На дні?
Яка ставка іпотечних кредитів? Трохи вище дна?
Думаю, що до їх "тяжкого стану" Україні років 100 доходити.
Там розганяють зраду про обвал РН, ФР, і рецесію ... але після ковідного раллі, невелика корекція напрошується, а рецесія ... ну два квартала може ріст ВВП буде колонульове, не критично. Інфляція вже пройшла пік і йде на спад.
Так що я дивлюсь оптимістично в майбутнє США, принаймні до виборів.


Резкое поднятие ставки и, кто-бы мог подумать, война в Украине, поможет США избавиться и вытащить из экономики "лишние" триллионы, что приведет к некоторому охлаждению, снижнию инфляции. Побочка - рост безработицы, что могут себе позволить, охлаждение рилэстейтмаркета.
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 18:27

  vitaliian написав:
  flyman написав:по тій причині, що в Ірпені в тебе в ЖК з 100 кв. з мешканців 2 мужики і пес
ну озвучьте ж плин причину, почему вдруг Киев и Ирпень стали непригодными для жизни, потому что Путин напал? Так он не вчера напал, война 8 лет идёт. Ладно женщин с детёнышами эвакуировали чтобы зря не нервничали, мужикам куда и зачем драпать. Фронт в 500 км.


вокруг Ирпеня, Бучи, Гостомеля - даже после разминирования думаю будет оставаться полно взрывоопасных предметов. И это проблема на долгие годы... :(

в Киеве видел зелёную зону где раньше жители выгуливали собак - перекрыли ленточками и повесили знак мины.

при первой же возможности со страны на мой взгляд выедит и куча мужиков

от Киева до границы грубо говоря 150 км или 3 часа езды, а не 500

З.Ы.
и да кажись правильно сделали те кто покинул Украину 7 ... 8 лет назад...
Востаннє редагувалось uaprofi в Суб 14 тра, 2022 18:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 18:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:ти мене з Хотабом перепутав, це в нього актуальна тема зняти хазу на КРЖН

Питання доречі актуальне. Але вже з вівторка на 2-3 доби. Лорди, відгукніться.
  vitaliian написав:,он Киев зачморил

На кілька днів можна. А так, Українка з чистокровними українками мені привабливіше. Коли вони гарною без суржику мовою починають балакати, у мене прокидається все , що здатне прокинутись.
  pesikot написав:что все дамочки выехали за бугор

Трішки залишилось. Але в наші роки багато вже і не треба).

  uaprofi написав:от Киева до границы грубо говоря 150 км или 3 часа езды, а не 500

Той напрямок, мені здається, вже назавжди буде перекритий інженерно та військами on a regular basis.
Генерали завжди готуються до минулої війни.(с).

  pesikot написав:"Если красавица на ... бросаеться ... будь осторожен ..."

Сказав Атроха, що в Че зараз 150+- тисяч. З 285т довоєнних. Решта ще не повернулись. Боюсьь, що кидатись там можуть лише транси. Баришні - вимираючий вид ссавців.
Мужики , наче в зомбі апокаліпсис ходять по місту, слюни тічуть, бормочуть нерозбірливо під ніс "секс, секс"..
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 14 тра, 2022 18:42, всього редагувалось 2 разів.
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