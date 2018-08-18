Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
baraka написав: имхо, посмотрите на индекс DXY, он сильно вырос, но ещё не перекуплен. соответственно, евро/бакс, упал, но не перепродан, я буду ловить евро на 0.85 где-то.
впереди дальнейшее повышение ставки и кучу банкротств. и инфляция не падает, а на фоне дорожания энергии и еды - падать особо не будет.
Понятно. Да, бакс дорожает судя по графикам. Что дойдем за 5 тыс. за хату как было в начале 2000-х. ?
Вообще похоже у США ситуация тяжелая. Инфлец прет, бакс дорожает что убивает экспорт и стимулирует импорт.
Для европейского экспорта ситуация рисуеться нормальная. Одно дело экспортировать 1.40 евро за бакс, другое по паритету.
Инфлец в Германии прет не падецки. Красная рыба была 11-12 евро за кг, сейчас 18-20.
Квартал 95?
у США ситуация тяжелая
Який рівень безробіття? На дні? Яка ставка іпотечних кредитів? Трохи вище дна? Думаю, що до їх "тяжкого стану" Україні років 100 доходити. Там розганяють зраду про обвал РН, ФР, і рецесію ... але після ковідного раллі, невелика корекція напрошується, а рецесія ... ну два квартала може ріст ВВП буде колонульове, не критично. Інфляція вже пройшла пік і йде на спад. Так що я дивлюсь оптимістично в майбутнє США, принаймні до виборів.
Резкое поднятие ставки и, кто-бы мог подумать, война в Украине, поможет США избавиться и вытащить из экономики "лишние" триллионы, что приведет к некоторому охлаждению, снижнию инфляции. Побочка - рост безработицы, что могут себе позволить, охлаждение рилэстейтмаркета.
flyman написав:по тій причині, що в Ірпені в тебе в ЖК з 100 кв. з мешканців 2 мужики і пес
ну озвучьте ж плин причину, почему вдруг Киев и Ирпень стали непригодными для жизни, потому что Путин напал? Так он не вчера напал, война 8 лет идёт. Ладно женщин с детёнышами эвакуировали чтобы зря не нервничали, мужикам куда и зачем драпать. Фронт в 500 км.
вокруг Ирпеня, Бучи, Гостомеля - даже после разминирования думаю будет оставаться полно взрывоопасных предметов. И это проблема на долгие годы...
в Киеве видел зелёную зону где раньше жители выгуливали собак - перекрыли ленточками и повесили знак мины.
при первой же возможности со страны на мой взгляд выедит и куча мужиков
от Киева до границы грубо говоря 150 км или 3 часа езды, а не 500
З.Ы. и да кажись правильно сделали те кто покинул Украину 7 ... 8 лет назад...
Востаннє редагувалось uaprofi в Суб 14 тра, 2022 18:30, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:ти мене з Хотабом перепутав, це в нього актуальна тема зняти хазу на КРЖН
Питання доречі актуальне. Але вже з вівторка на 2-3 доби. Лорди, відгукніться.
vitaliian написав:,он Киев зачморил
На кілька днів можна. А так, Українка з чистокровними українками мені привабливіше. Коли вони гарною без суржику мовою починають балакати, у мене прокидається все , що здатне прокинутись.
pesikot написав:что все дамочки выехали за бугор
Трішки залишилось. Але в наші роки багато вже і не треба).
uaprofi написав:от Киева до границы грубо говоря 150 км или 3 часа езды, а не 500
Той напрямок, мені здається, вже назавжди буде перекритий інженерно та військами on a regular basis. Генерали завжди готуються до минулої війни.(с).
pesikot написав:"Если красавица на ... бросаеться ... будь осторожен ..."
Сказав Атроха, що в Че зараз 150+- тисяч. З 285т довоєнних. Решта ще не повернулись. Боюсьь, що кидатись там можуть лише транси. Баришні - вимираючий вид ссавців. Мужики , наче в зомбі апокаліпсис ходять по місту, слюни тічуть, бормочуть нерозбірливо під ніс "секс, секс"..
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 14 тра, 2022 18:42, всього редагувалось 2 разів.