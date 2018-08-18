RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9854985598569857

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 206
1. Не вище 900
24%
49
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
25
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
12%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 18:34

  flyman написав:В мене інтерес до КРЖН появиться при досягненні 15Куе за гостинку недалеко від метро.


Долго ждать придется.
Гостинка возле метро, но в три раза дороже. Сказали шо даром не отдадут. )
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... NVYQB.html
vladimir07
 
Повідомлень: 1595
З нами з: 30.01.14
Подякував: 49 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 18:44

  Hotab написав:Сказав Атроха, що в Че зараз 150+- тисяч. З 285т довоєнних. Решта ще не повернулись. Боюсьь, що кидатись там можуть лише транси. Баришні - вимираючий вид ссавців

Узбагойся, девчонки есть :)

И ты собирался ехать с барышней в Киев, ну так и едь :)

А мы тут со своими девчонками разберемся :)
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6734
З нами з: 31.08.09
Подякував: 477 раз.
Подякували: 1204 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 9854985598569857
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2218, 2219, 2220
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22191 6650987
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 тра, 2022 17:33
rjkz
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 99, 100, 101
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1008 2162245
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2022 18:12
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34571
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (707)
14.05.2022 19:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.