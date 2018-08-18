Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 тра, 2022 18:34
flyman написав:
В мене інтерес до КРЖН появиться при досягненні 15Куе за гостинку недалеко від метро.
Долго ждать придется.
Гостинка возле метро, но в три раза дороже. Сказали шо даром не отдадут. )
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... NVYQB.html
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Додано: Суб 14 тра, 2022 18:44
Hotab написав:
Сказав Атроха, що в Че зараз 150+- тисяч. З 285т довоєнних. Решта ще не повернулись. Боюсьь, що кидатись там можуть лише транси. Баришні - вимираючий вид ссавців
Узбагойся, девчонки есть
И ты собирался ехать с барышней в Киев, ну так и едь
А мы тут со своими девчонками разберемся
pesikot
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