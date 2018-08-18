Додано: Суб 14 тра, 2022 20:02

Хомякоид написав: flyman написав: Хомякоид написав:

Понятно. Да, бакс дорожает судя по графикам.

Что дойдем за 5 тыс. за хату как было в начале 2000-х. ?



Вообще похоже у США ситуация тяжелая. Инфлец прет, бакс дорожает что убивает экспорт и стимулирует импорт.



Для европейского экспорта ситуация рисуеться нормальная. Одно дело экспортировать 1.40 евро за бакс, другое по паритету.



Инфлец в Германии прет не падецки. Красная рыба была 11-12 евро за кг, сейчас 18-20. Понятно. Да, бакс дорожает судя по графикам.Что дойдем за 5 тыс. за хату как было в начале 2000-х. ?Вообще похоже у США ситуация тяжелая. Инфлец прет, бакс дорожает что убивает экспорт и стимулирует импорт.Для европейского экспорта ситуация рисуеться нормальная. Одно дело экспортировать 1.40 евро за бакс, другое по паритету.Инфлец в Германии прет не падецки. Красная рыба была 11-12 евро за кг, сейчас 18-20.

Квартал 95?

у США ситуация тяжелая

Який рівень безробіття? На дні?

Яка ставка іпотечних кредитів? Трохи вище дна?

Думаю, що до їх "тяжкого стану" Україні років 100 доходити.

Там розганяють зраду про обвал РН, ФР, і рецесію ... але після ковідного раллі, невелика корекція напрошується, а рецесія ... ну два квартала може ріст ВВП буде колонульове, не критично. Інфляція вже пройшла пік і йде на спад.

Так що я дивлюсь оптимістично в майбутнє США, принаймні до виборів. Квартал 95?Який рівень безробіття? На дні?Яка ставка іпотечних кредитів? Трохи вище дна?Думаю, що до їх "тяжкого стану" Україні років 100 доходити.Там розганяють зраду про обвал РН, ФР, і рецесію ... але після ковідного раллі, невелика корекція напрошується, а рецесія ... ну два квартала може ріст ВВП буде колонульове, не критично. Інфляція вже пройшла пік і йде на спад.Так що я дивлюсь оптимістично в майбутнє США, принаймні до виборів.



Дорогий бакс не дає стимулів для єкспорту, а навпаки стимулює імпорт.

Не знаю чи вони зможуть так далі тримати рівновагу між інфляцією та дорогим баксом.



В Європі можна розказати баксу про війну в Україну та приплив біженців, а в штатах ?



Нема Зрадио щоб розказав що до чого.



По чому бензин у Кийові ? Надіюсь з такими цінами пробок вже буде ? Дорогий бакс не дає стимулів для єкспорту, а навпаки стимулює імпорт.Не знаю чи вони зможуть так далі тримати рівновагу між інфляцією та дорогим баксом.В Європі можна розказати баксу про війну в Україну та приплив біженців, а в штатах ?Нема Зрадио щоб розказав що до чого.По чому бензин у Кийові ? Надіюсь з такими цінами пробок вже буде ?

Как-бы Штатам сейчас очень нужен импорт.Ибо, как ни странно, если еще не дефицит, то недостаток товаров ощущается.Цены выросли до такой степени, что бу машины после 3-х летнего лиза драка.Народ вместо того, чтобы брать следующую выкупает свою-же. Некоторые сейчас продают 3-х летние машины практически по той цене, по которой брали бренд-нью.Байден пообещал бороться с рекордной инфляцией и похоже это найдет отклик в душе пересичного американца. То, что этот самый американец теперь не сможет взять почти бесплатный мортгидж или будет платить в месяц за условную Кэмри, вместо 300 баксов лиза, 500+ - это еще не все поняли. Но приходят другие времена. Те, кто взял в 2020-2021 в разгар ковида по фиксированной ставке менее 3% - пьют шампанское. С другой стороны, может так случиться, что те, кто готов брать без плеча, через год-два смогут взять дешевле на %% 20. И это касается не только США.