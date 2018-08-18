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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9855985698579858

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 206
1. Не вище 900
24%
49
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
25
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
12%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 07:02

  vladimir07 написав:
  flyman написав:В мене інтерес до КРЖН появиться при досягненні 15Куе за гостинку недалеко від метро.


Долго ждать придется.
Гостинка возле метро, но в три раза дороже. Сказали шо даром не отдадут. )
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... NVYQB.html

перша частина про плани англосаксів, з 12:30 про демографію

сумно ...
надія на філіпінок та африканок, які нарожають
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 07:19

  Hotab написав:
  vitaliian написав:Картошку раздают бесплатно, подходишь и набираешь сколько нужно. Есть места с бесплатными обедами

Беру баришню і їду! :mrgreen:
З бензином, бачу, навіть через додаток авіасовський, палива майже нема по Київу. Це чи не найгірша ситуація за час паливної кризи.
В самому місті, які мости через Дніпро не працюють?

ехал в начале мая, по черкасской области топливо на половине заправок есть, заканчивается оно в Обухове и дальше только очереди с нулями на стелах. Мосты через Днепр с лета 2021 не пересекал, всё моё хозяйство крутится на правом берегу.
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 07:57

  Hotab написав:В самому місті, які мости через Дніпро не працюють?

Північний міст відкритий
Південний міст начебто відкритий, але якось дивно
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 08:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Наблюдая за новостным фоном и скоростью восстановления разрушенных домов на освобожденных территориях у меня появилась идея, которую готов подарить нашим безусловно талантливым управленцам. Взамен хотелось бы получить депортацию гетьманцева поближе к месту его вербовки. Так вот сама идея:
1. По заверению главы разведки к НГ мы освободим всю Украину, включая Крым. Крым я так понимаю будет последним оплотом орков, потому и срок такой долгий. Но Донбасс думаю к осени уже будет освобожден.
2. За время оккупации из Донбасса уехало огромное количество населения, а в момент освобождения побегут и колаборанты всех уровней. Т.е. жилплощади там хватает.
3. За время оккупации Донбасс стал депрессивным регионом, на который нужно было бы очень сильно тратиться и придумывать как же его снова оживить.
4. Прикидываем что-то к чему-то и получаем вин-вин решение - людей, потерявших жилье на Востоке отправляем на Донбасс, который объявляем свободной экономической зоной и традиционно просим страны-партнеры взять шефство над восстановлением промышленности.
5. Люди получают жилье с повышающим коэффициентом, промышленность получает налоговые стимулы и достаточную рабочую силу, политики получают проукраинских граждан на территории, где бедокурила оркопропаганда.
6. Сможем сделать такое без коррупционных факапов - войдем и в учебники послевоенного восстановления и станем на пару десятков лет ближе к вступлению в ЕС.
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