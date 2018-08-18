Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:Картошку раздают бесплатно, подходишь и набираешь сколько нужно. Есть места с бесплатными обедами
Беру баришню і їду! З бензином, бачу, навіть через додаток авіасовський, палива майже нема по Київу. Це чи не найгірша ситуація за час паливної кризи. В самому місті, які мости через Дніпро не працюють?
ехал в начале мая, по черкасской области топливо на половине заправок есть, заканчивается оно в Обухове и дальше только очереди с нулями на стелах. Мосты через Днепр с лета 2021 не пересекал, всё моё хозяйство крутится на правом берегу.
Наблюдая за новостным фоном и скоростью восстановления разрушенных домов на освобожденных территориях у меня появилась идея, которую готов подарить нашим безусловно талантливым управленцам. Взамен хотелось бы получить депортацию гетьманцева поближе к месту его вербовки. Так вот сама идея: 1. По заверению главы разведки к НГ мы освободим всю Украину, включая Крым. Крым я так понимаю будет последним оплотом орков, потому и срок такой долгий. Но Донбасс думаю к осени уже будет освобожден. 2. За время оккупации из Донбасса уехало огромное количество населения, а в момент освобождения побегут и колаборанты всех уровней. Т.е. жилплощади там хватает. 3. За время оккупации Донбасс стал депрессивным регионом, на который нужно было бы очень сильно тратиться и придумывать как же его снова оживить. 4. Прикидываем что-то к чему-то и получаем вин-вин решение - людей, потерявших жилье на Востоке отправляем на Донбасс, который объявляем свободной экономической зоной и традиционно просим страны-партнеры взять шефство над восстановлением промышленности. 5. Люди получают жилье с повышающим коэффициентом, промышленность получает налоговые стимулы и достаточную рабочую силу, политики получают проукраинских граждан на территории, где бедокурила оркопропаганда. 6. Сможем сделать такое без коррупционных факапов - войдем и в учебники послевоенного восстановления и станем на пару десятков лет ближе к вступлению в ЕС.