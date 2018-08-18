Додано: Нед 15 тра, 2022 08:38

Наблюдая за новостным фоном и скоростью восстановления разрушенных домов на освобожденных территориях у меня появилась идея, которую готов подарить нашим безусловно талантливым управленцам. Взамен хотелось бы получить депортацию гетьманцева поближе к месту его вербовки. Так вот сама идея:

1. По заверению главы разведки к НГ мы освободим всю Украину, включая Крым. Крым я так понимаю будет последним оплотом орков, потому и срок такой долгий. Но Донбасс думаю к осени уже будет освобожден.

2. За время оккупации из Донбасса уехало огромное количество населения, а в момент освобождения побегут и колаборанты всех уровней. Т.е. жилплощади там хватает.

3. За время оккупации Донбасс стал депрессивным регионом, на который нужно было бы очень сильно тратиться и придумывать как же его снова оживить.

4. Прикидываем что-то к чему-то и получаем вин-вин решение - людей, потерявших жилье на Востоке отправляем на Донбасс, который объявляем свободной экономической зоной и традиционно просим страны-партнеры взять шефство над восстановлением промышленности.

5. Люди получают жилье с повышающим коэффициентом, промышленность получает налоговые стимулы и достаточную рабочую силу, политики получают проукраинских граждан на территории, где бедокурила оркопропаганда.

6. Сможем сделать такое без коррупционных факапов - войдем и в учебники послевоенного восстановления и станем на пару десятков лет ближе к вступлению в ЕС.