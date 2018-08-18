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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 тра, 2022 07:19
Hotab написав: vitaliian написав:
Картошку раздают бесплатно, подходишь и набираешь сколько нужно. Есть места с бесплатными обедами
Беру баришню і їду!
З бензином, бачу, навіть через додаток авіасовський, палива майже нема по Київу. Це чи не найгірша ситуація за час паливної кризи.
В самому місті, які мости через Дніпро не працюють?
ехал в начале мая, по черкасской области топливо на половине заправок есть, заканчивается оно в Обухове и дальше только очереди с нулями на стелах. Мосты через Днепр с лета 2021 не пересекал, всё моё хозяйство крутится на правом берегу.
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Додано: Нед 15 тра, 2022 07:57
Hotab написав:
В самому місті, які мости через Дніпро не працюють?
Північний міст відкритий
Південний міст начебто відкритий, але якось дивно
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Додано: Нед 15 тра, 2022 08:38
Наблюдая за новостным фоном и скоростью восстановления разрушенных домов на освобожденных территориях у меня появилась идея, которую готов подарить нашим безусловно талантливым управленцам. Взамен хотелось бы получить депортацию гетьманцева поближе к месту его вербовки. Так вот сама идея:
1. По заверению главы разведки к НГ мы освободим всю Украину, включая Крым. Крым я так понимаю будет последним оплотом орков, потому и срок такой долгий. Но Донбасс думаю к осени уже будет освобожден.
2. За время оккупации из Донбасса уехало огромное количество населения, а в момент освобождения побегут и колаборанты всех уровней. Т.е. жилплощади там хватает.
3. За время оккупации Донбасс стал депрессивным регионом, на который нужно было бы очень сильно тратиться и придумывать как же его снова оживить.
4. Прикидываем что-то к чему-то и получаем вин-вин решение - людей, потерявших жилье на Востоке отправляем на Донбасс, который объявляем свободной экономической зоной и традиционно просим страны-партнеры взять шефство над восстановлением промышленности.
5. Люди получают жилье с повышающим коэффициентом, промышленность получает налоговые стимулы и достаточную рабочую силу, политики получают проукраинских граждан на территории, где бедокурила оркопропаганда.
6. Сможем сделать такое без коррупционных факапов - войдем и в учебники послевоенного восстановления и станем на пару десятков лет ближе к вступлению в ЕС.
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Додано: Нед 15 тра, 2022 08:47
striped написав:
1. По заверению главы разведки к НГ мы освободим всю Украину, включая Крым. Крым я так понимаю будет последним оплотом орков, потому и срок такой долгий. Но Донбасс думаю к осени уже будет освобожден
Ще 30-70т життів лише військових. Я не питаю про особисту вашу готовність гинути за Донецьк, я запитаю про вашу моральну готовність просто сприйняти цю цифру. Мені дуже болять наші втрати. І навіть невеликі військові поразки я сприймаю як власне фіаско. Такі цифри я не знаю, як зможу пережити. Дуже високий рівень емпатії. Доречі, за цивільних нема такого.
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 15 тра, 2022 09:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 15 тра, 2022 09:02
Hotab написав: striped написав:
1. По заверению главы разведки к НГ мы освободим всю Украину, включая Крым. Крым я так понимаю будет последним оплотом орков, потому и срок такой долгий. Но Донбасс думаю к осени уже будет освобожден
Ще 30-70т життів лише військових. Я не питаю про особисту вашу готовність гинути за Донецьк, я запитаю про вашу моральну готовність просто сприйняти цю цифру. Мені дуже болять наші втрати. І навіть невеликі військові поразки я сприймаю як власне фіаско. Такі цифри я не знаю, як зможу пережити. Дуже високий рівень емпатії.
Я проти того щоб наші військові гинули за Донбас. Мені здається що ми втратили людей на цих територіях назавжди. Але Крим повинний бути демілітарізований і відібраний у рашки. Чи належетиме він Україні - для мене не важливо - головне щоб там не було кацапського флоту і військових. Кримський міст повинен бути зруйнований нах.
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Додано: Нед 15 тра, 2022 09:13
Hotab написав:
Ще 30-70т життів лише військових. Я не питаю про особисту вашу готовність гинути за Донецьк, я запитаю про вашу моральну готовність просто сприйняти цю цифру. Мені дуже болять наші втрати. І навіть невеликі військові поразки я сприймаю як власне фіаско. Такі цифри я не знаю, як зможу пережити. Дуже високий рівень емпатії. Доречі, за цивільних нема такого.
Я б казав не "за Донецьк", а "за Україну", бо Донецьк - це також Україна, як Чернигів та Харків. Тому якщо ми дивимося на війну с державницького, а не емоційного боку, то так - саме зараз ми маємо можливість та дійсну підтримку міжнародної спільноти на повне відновлення наших кордонів.
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Додано: Нед 15 тра, 2022 09:14
striped написав:
1. По заверению главы разведки к НГ мы освободим всю Украину, включая Крым. Крым я так понимаю будет последним оплотом орков, потому и срок такой долгий. Но Донбасс думаю к осени уже будет освобожден
судя по тому как освобождается Азовсталь и Энергодар ваши источники излишне оптимистичны. Сначала надо родить дочку а потом уже думать о внучке. Арестович обещал что к маю "основные боевые действия закончатся". А оказалось война на годы, увы.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 15 тра, 2022 09:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 15 тра, 2022 09:16
Як США та Британія скажуть так і буде. Особисто би я погодився на кордони 23.02.2022 за умови членства в НАТО.
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Додано: Нед 15 тра, 2022 09:23
Євробаченя 2023 - Київ, МВЦ. інфа сотка . Для виду деякий час порозповідають про Маріуполь, Одесу та Львів. Лівобережна заграє новими красками, відремонтують радянські фасади.
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Додано: Нед 15 тра, 2022 09:26
striped написав:
4. Прикидываем что-то к чему-то и получаем вин-вин решение - людей, потерявших жилье на Востоке отправляем на Донбасс
, который объявляем свободной экономической зоной и традиционно просим страны-партнеры взять шефство над восстановлением промышленности.
а восток это не Донбасс? Страны-партнеры зайдут и без вашей просьбы, но только когда увидят выгоду. И вероятно, найдут, а у ахметок и бень уже не будет ресурсов восстанавливать свои гоки и нпз, добытые путем справедливой приватизации.
striped написав:
5. Люди получают жилье с повышающим коэффициентом,
c этого места поподробнее - откуда такая щедрость?
striped написав:
6. Сможем сделать такое без коррупционных факапов
а так можно?
Востаннє редагувалось Ромасик
в Нед 15 тра, 2022 09:29, всього редагувалось 3 разів.
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