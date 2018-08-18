|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Нед 15 тра, 2022 09:27
airmax78 написав: Hotab написав: striped написав:
1. По заверению главы разведки к НГ мы освободим всю Украину, включая Крым. Крым я так понимаю будет последним оплотом орков, потому и срок такой долгий. Но Донбасс думаю к осени уже будет освобожден
Ще 30-70т життів лише військових. Я не питаю про особисту вашу готовність гинути за Донецьк, я запитаю про вашу моральну готовність просто сприйняти цю цифру. Мені дуже болять наші втрати. І навіть невеликі військові поразки я сприймаю як власне фіаско. Такі цифри я не знаю, як зможу пережити. Дуже високий рівень емпатії.
Я проти того щоб наші військові гинули за Донбас. Мені здається що ми втратили людей на цих територіях назавжди. Але Крим повинний бути демілітарізований і відібраний у рашки. Чи належетиме він Україні - для мене не важливо - головне щоб там не було кацапського флоту і військових. Кримський міст повинен бути зруйнований нах.
Вертайтесь з Відню і на херсонський фронт.
Взагалі самі войовничі люди - які готові заради криму ітд 30-70тис наших військових - всі або звільнені від мобілізації або сидять по закордонах.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 6037
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1009 раз.
- Подякували: 1316 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 15 тра, 2022 09:29
airmax78 написав:
Я проти того щоб наші військові гинули за Донбас. Мені здається що ми втратили людей на цих територіях назавжди. Але Крим повинний бути демілітарізований і відібраний у рашки. Чи належетиме він Україні...
Ніі, Донбас -- це Україна.
см. viewtopic.php?p=5433423#p5433423
Востаннє редагувалось Amethyst
в Нед 15 тра, 2022 09:32, всього редагувалось 1 раз.
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2327
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 136 раз.
- Подякували: 417 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Нед 15 тра, 2022 09:30
Hotab написав:vitaliian
, є там на приметі гарна квартирка подобово?)
Вдень ботанічний сад, а ввечері парк в Ірпені))
Але, мабуть, є там вьюви, які навівають сум і скорботу.
С милой и в шалаше - рай (с)
-
fler
-
-
- Повідомлень: 2867
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1039 раз.
- Подякували: 1184 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 тра, 2022 09:30
Amethyst
як ви щедро роздаєте українські землі.
Ще ж і Донбас в консецію за лендліз
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 4418
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1154 раз.
- Подякували: 696 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 тра, 2022 09:34
Ромасик написав:Amethyst
як ви щедро роздаєте українські землі.
Ще ж і Донбас в консецію за лендліз
Воно повернеться сторицею.
Якраз наші 2..3 покоління, що зараз виїхали таки уму-розуму навчаться назакардонах (
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2327
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 136 раз.
- Подякували: 417 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Нед 15 тра, 2022 09:44
Hotab написав: striped написав:
1. По заверению главы разведки к НГ мы освободим всю Украину, включая Крым. Крым я так понимаю будет последним оплотом орков, потому и срок такой долгий. Но Донбасс думаю к осени уже будет освобожден
Ще 30-70т життів лише військових. Я не питаю про особисту вашу готовність гинути за Донецьк, я запитаю про вашу моральну готовність просто сприйняти цю цифру. Мені дуже болять наші втрати.
Які є пропозиції щодо уникнення значних втрат і водночас звільнення України?
Дипломатія з варварами не працює, ми вже бачили. Херсонщина та інші потерпають від окупації, там катують та вбивають людей, грабують приватне і державне, руйнують історичне та сучасне. Хіба не болить це спостерігати?
Чоловік приїхав у Мико по справах. Людей майже немає на вулицях, з паливом проблеми, руйнувань багато.. Скільки це все ще має тривати? ((
-
fler
-
-
- Повідомлень: 2867
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1039 раз.
- Подякували: 1184 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 тра, 2022 09:51
striped написав:
2. За время оккупации из Донбасса уехало огромное количество населения, а в момент освобождения побегут и колаборанты всех уровней. Т.е. жилплощади там хватает
.
3. За время оккупации Донбасс стал депрессивным регионом, на который нужно было бы очень сильно тратиться и придумывать как же его снова оживить.
4. Прикидываем что-то к чему-то и получаем вин-вин решение - людей, потерявших жилье на Востоке отправляем на Донбасс,
который объявляем свободной экономической зоной и традиционно просим страны-партнеры взять шефство над восстановлением промышленности.
Це житло комусь належить. Неможна його взяти, та відібрати.
Людина з Харкова може не захоче їхати на Донбас, бо тут работа, родичи, дачка, друзі.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 8842
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1995 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 тра, 2022 09:56
Ромасик написав: striped написав:
4. Прикидываем что-то к чему-то и получаем вин-вин решение - людей, потерявших жилье на Востоке отправляем на Донбасс
, который объявляем свободной экономической зоной и традиционно просим страны-партнеры взять шефство над восстановлением промышленности.
а восток это не Донбасс? Страны-партнеры зайдут и без вашей просьбы, но только когда увидят выгоду. И вероятно, найдут, а у ахметок и бень уже не будет ресурсов восстанавливать свои гоки и нпз, добытые путем справедливой приватизации.
striped написав:
5. Люди получают жилье с повышающим коэффициентом,
c этого места поподробнее - откуда такая щедрость?
striped написав:
6. Сможем сделать такое без коррупционных факапов
а так можно?
Восток я подразумевал Харьков и ниже по направлению к Донецку, а также Мариуполь - он совсем близко. Повышающий коэффициент - потому что нужно людей как-то стимулировать на переезд в новое место, на потерю личных вещей, которые никак не считают при потере жилья. Потому что это по человечески.
А про коррупцию выделил отдельным пунктом - сможем, значит победили и это будет чисто наша победа. Не сможем - будут оставшиеся "махаться за телочек"
-
striped
-
-
- Повідомлень: 1443
- З нами з: 10.12.08
- Подякував: 2966 раз.
- Подякували: 561 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 тра, 2022 09:57
Hotab написав: striped написав:
1. По заверению главы разведки к НГ мы освободим всю Украину, включая Крым. Крым я так понимаю будет последним оплотом орков, потому и срок такой долгий. Но Донбасс думаю к осени уже будет освобожден
Ще 30-70т життів лише військових. Я не питаю про особисту вашу готовність гинути за Донецьк, я запитаю про вашу моральну готовність просто сприйняти цю цифру. Мені дуже болять наші втрати. І навіть невеликі військові поразки я сприймаю як власне фіаско. Такі цифри я не знаю, як зможу пережити. Дуже високий рівень емпатії. Доречі, за цивільних нема такого.
Я вважаю, що це як кулю котити. Розігнати важко, потім сама котиться.
Коли ми досягнемо границь длнрів, навіщо зупинятись, коли опір вже подолан? Не думаю, що будуть якісь надмірні втрати.
З Кримом важче. Географія, відсутність флоту, висока вірогідність застосування ядерної зброї. Будут домовлятись - ви знімаєте санкції, ми через 50 років повертаєм Крим.
Може після поразки на Донбасі путінської Росії вже не буде.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 8842
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1995 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 тра, 2022 10:03
Якщо зараз остаточно не вирішити питання Криму та Донбасу, то ані НАТО, ні ЄС нам не світить. Проблемні країни у складі нікому не потрібні. Тому не буде інвестицій, Україна стане сірою зоною. Безлюдним войовничим кордоном. Залишаться військові, яких буде озброювати Захід, Криворожсталь, та аграрії. Може хтось у ЗУ. ВУ та Київ будут пустелями. Буферною зоною.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 8842
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1995 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Wisznia2021
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|22211
|6652627
|
|
|1008
|2162283
|
|
|16
|34571
|
|