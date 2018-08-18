Vlad442 написав:striped написав:2. За время оккупации из Донбасса уехало огромное количество населения, а в момент освобождения побегут и колаборанты всех уровней. Т.е. жилплощади там хватает.
3. За время оккупации Донбасс стал депрессивным регионом, на который нужно было бы очень сильно тратиться и придумывать как же его снова оживить.
4. Прикидываем что-то к чему-то и получаем вин-вин решение - людей, потерявших жилье на Востоке отправляем на Донбасс, который объявляем свободной экономической зоной и традиционно просим страны-партнеры взять шефство над восстановлением промышленности.
Це житло комусь належить. Неможна його взяти, та відібрати.
Людина з Харкова може не захоче їхати на Донбас, бо тут работа, родичи, дачка, друзі.
Так. Та треба дивитися на структуру. Якщо власник виїхав до України в 14м, придбав нове житло та не планує повертатися, то його квартиру можна викупити у нього. Якщо це власність колаборантів яки втечуть до московіі - ії треба конфіскувати і тоді вже шукати нового власника. Моі пропозиціі базуються виключно на повазі до приватної власності, державництві та справедливості.
Людина з Харкова може не захоче бо залишилась робота та дачка. А може захоче тому що залишились лише гірки спогади про роботу и дачку, а у Донецьку пропонують квартиру на 30% більше і будується купа нових сучасних підприємств.