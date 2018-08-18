RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9857985898599860

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 206
1. Не вище 900
24%
49
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
25
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
12%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 10:05

  Vlad442 написав:
  striped написав:2. За время оккупации из Донбасса уехало огромное количество населения, а в момент освобождения побегут и колаборанты всех уровней. Т.е. жилплощади там хватает.
3. За время оккупации Донбасс стал депрессивным регионом, на который нужно было бы очень сильно тратиться и придумывать как же его снова оживить.
4. Прикидываем что-то к чему-то и получаем вин-вин решение - людей, потерявших жилье на Востоке отправляем на Донбасс, который объявляем свободной экономической зоной и традиционно просим страны-партнеры взять шефство над восстановлением промышленности.

Це житло комусь належить. Неможна його взяти, та відібрати.
Людина з Харкова може не захоче їхати на Донбас, бо тут работа, родичи, дачка, друзі.


Так. Та треба дивитися на структуру. Якщо власник виїхав до України в 14м, придбав нове житло та не планує повертатися, то його квартиру можна викупити у нього. Якщо це власність колаборантів яки втечуть до московіі - ії треба конфіскувати і тоді вже шукати нового власника. Моі пропозиціі базуються виключно на повазі до приватної власності, державництві та справедливості.

Людина з Харкова може не захоче бо залишилась робота та дачка. А може захоче тому що залишились лише гірки спогади про роботу и дачку, а у Донецьку пропонують квартиру на 30% більше і будується купа нових сучасних підприємств.
striped
 
Повідомлень: 1443
З нами з: 10.12.08
Подякував: 2966 раз.
Подякували: 561 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 10:09

  Vlad442 написав:Київ будут пустелями
уточните куда денутся 4,7 млн киевлян?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12964
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2006 раз.
Подякували: 2850 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9857985898599860
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian, Wisznia2021 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2220, 2221, 2222
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22211 6652635
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 тра, 2022 10:10
Wisznia2021
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 99, 100, 101
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1008 2162283
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2022 18:12
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34571
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.