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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 206
1. Не вище 900
24%
49
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
25
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
12%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 09:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Я проти того щоб наші військові гинули за Донбас. Мені здається що ми втратили людей на цих територіях назавжди. Але Крим повинний бути демілітарізований і відібраний у рашки. Чи належетиме він Україні...

Ніі, Донбас -- це Україна.
см. viewtopic.php?p=5433423#p5433423
Востаннє редагувалось Amethyst в Нед 15 тра, 2022 09:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 09:30

  Hotab написав:vitaliian , є там на приметі гарна квартирка подобово?)
Вдень ботанічний сад, а ввечері парк в Ірпені))
Але, мабуть, є там вьюви, які навівають сум і скорботу.


С милой и в шалаше - рай (с) :wink:
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 09:34

  Ромасик написав:Amethyst як ви щедро роздаєте українські землі. :lol: Ще ж і Донбас в консецію за лендліз

Воно повернеться сторицею.
Якраз наші 2..3 покоління, що зараз виїхали таки уму-розуму навчаться назакардонах (
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 09:44

  Hotab написав:
  striped написав:1. По заверению главы разведки к НГ мы освободим всю Украину, включая Крым. Крым я так понимаю будет последним оплотом орков, потому и срок такой долгий. Но Донбасс думаю к осени уже будет освобожден

Ще 30-70т життів лише військових. Я не питаю про особисту вашу готовність гинути за Донецьк, я запитаю про вашу моральну готовність просто сприйняти цю цифру. Мені дуже болять наші втрати.


Які є пропозиції щодо уникнення значних втрат і водночас звільнення України?
Дипломатія з варварами не працює, ми вже бачили. Херсонщина та інші потерпають від окупації, там катують та вбивають людей, грабують приватне і державне, руйнують історичне та сучасне. Хіба не болить це спостерігати?
Чоловік приїхав у Мико по справах. Людей майже немає на вулицях, з паливом проблеми, руйнувань багато.. Скільки це все ще має тривати? ((
fler
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 09:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  striped написав:2. За время оккупации из Донбасса уехало огромное количество населения, а в момент освобождения побегут и колаборанты всех уровней. Т.е. жилплощади там хватает.
3. За время оккупации Донбасс стал депрессивным регионом, на который нужно было бы очень сильно тратиться и придумывать как же его снова оживить.
4. Прикидываем что-то к чему-то и получаем вин-вин решение - людей, потерявших жилье на Востоке отправляем на Донбасс, который объявляем свободной экономической зоной и традиционно просим страны-партнеры взять шефство над восстановлением промышленности.

Це житло комусь належить. Неможна його взяти, та відібрати.
Людина з Харкова може не захоче їхати на Донбас, бо тут работа, родичи, дачка, друзі.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 09:56

  Ромасик написав:
  striped написав:4. Прикидываем что-то к чему-то и получаем вин-вин решение - людей, потерявших жилье на Востоке отправляем на Донбасс, который объявляем свободной экономической зоной и традиционно просим страны-партнеры взять шефство над восстановлением промышленности.
а восток это не Донбасс? Страны-партнеры зайдут и без вашей просьбы, но только когда увидят выгоду. И вероятно, найдут, а у ахметок и бень уже не будет ресурсов восстанавливать свои гоки и нпз, добытые путем справедливой приватизации.
  striped написав:5. Люди получают жилье с повышающим коэффициентом,
c этого места поподробнее - откуда такая щедрость?

  striped написав:6. Сможем сделать такое без коррупционных факапов
а так можно?


Восток я подразумевал Харьков и ниже по направлению к Донецку, а также Мариуполь - он совсем близко. Повышающий коэффициент - потому что нужно людей как-то стимулировать на переезд в новое место, на потерю личных вещей, которые никак не считают при потере жилья. Потому что это по человечески.

А про коррупцию выделил отдельным пунктом - сможем, значит победили и это будет чисто наша победа. Не сможем - будут оставшиеся "махаться за телочек"
striped
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 09:57

  Hotab написав:
  striped написав:1. По заверению главы разведки к НГ мы освободим всю Украину, включая Крым. Крым я так понимаю будет последним оплотом орков, потому и срок такой долгий. Но Донбасс думаю к осени уже будет освобожден

Ще 30-70т життів лише військових. Я не питаю про особисту вашу готовність гинути за Донецьк, я запитаю про вашу моральну готовність просто сприйняти цю цифру. Мені дуже болять наші втрати. І навіть невеликі військові поразки я сприймаю як власне фіаско. Такі цифри я не знаю, як зможу пережити. Дуже високий рівень емпатії. Доречі, за цивільних нема такого.

Я вважаю, що це як кулю котити. Розігнати важко, потім сама котиться.
Коли ми досягнемо границь длнрів, навіщо зупинятись, коли опір вже подолан? Не думаю, що будуть якісь надмірні втрати.
З Кримом важче. Географія, відсутність флоту, висока вірогідність застосування ядерної зброї. Будут домовлятись - ви знімаєте санкції, ми через 50 років повертаєм Крим.
Може після поразки на Донбасі путінської Росії вже не буде.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 10:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Якщо зараз остаточно не вирішити питання Криму та Донбасу, то ані НАТО, ні ЄС нам не світить. Проблемні країни у складі нікому не потрібні. Тому не буде інвестицій, Україна стане сірою зоною. Безлюдним войовничим кордоном. Залишаться військові, яких буде озброювати Захід, Криворожсталь, та аграрії. Може хтось у ЗУ. ВУ та Київ будут пустелями. Буферною зоною.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 10:05

  Vlad442 написав:
  striped написав:2. За время оккупации из Донбасса уехало огромное количество населения, а в момент освобождения побегут и колаборанты всех уровней. Т.е. жилплощади там хватает.
3. За время оккупации Донбасс стал депрессивным регионом, на который нужно было бы очень сильно тратиться и придумывать как же его снова оживить.
4. Прикидываем что-то к чему-то и получаем вин-вин решение - людей, потерявших жилье на Востоке отправляем на Донбасс, который объявляем свободной экономической зоной и традиционно просим страны-партнеры взять шефство над восстановлением промышленности.

Це житло комусь належить. Неможна його взяти, та відібрати.
Людина з Харкова може не захоче їхати на Донбас, бо тут работа, родичи, дачка, друзі.


Так. Та треба дивитися на структуру. Якщо власник виїхав до України в 14м, придбав нове житло та не планує повертатися, то його квартиру можна викупити у нього. Якщо це власність колаборантів яки втечуть до московіі - ії треба конфіскувати і тоді вже шукати нового власника. Моі пропозиціі базуються виключно на повазі до приватної власності, державництві та справедливості.

Людина з Харкова може не захоче бо залишилась робота та дачка. А може захоче тому що залишились лише гірки спогади про роботу и дачку, а у Донецьку пропонують квартиру на 30% більше і будується купа нових сучасних підприємств.
striped
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 10:09

  Vlad442 написав:Київ будут пустелями
уточните куда денутся 4,7 млн киевлян?
  Hotab написав:vitaliian , є там на приметі гарна квартирка подобово?)
Вдень ботанічний сад, а ввечері парк в Ірпені))
Але, мабуть, є там вьюви, які навівають сум і скорботу.

рекомендую посетить парк Правика и набережную
vitaliian
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