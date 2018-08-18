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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 206
1. Не вище 900
24%
49
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
25
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
12%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 10:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:уточните куда денутся 4,7 млн киевлян?

Пенсіонери залишаться, інші поїдуть туди, де буде робота.
Запит на житло - робота - інвестицій - захист інвестицій - членство у ЄС та НАТО. Такой ланцюжок.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 10:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Києві працюють для авторанспорту наступні мости: Північний, Південний, Дарницький. Метро - їде, і по мосту Метро і Південному коли нема повітряних тривог.
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 10:31

  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:Київ будут пустелями
уточните куда денутся 4,7 млн киевлян?

Киян не 4,7, а за останніми довоєнними даними 2,9 млн. https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/kiev/
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 10:31

  Vlad442 написав:туди, де буде робота.
то есть куда не знаете. а кем будут работать юристы, бухгалтера, тренеры личностного роста, работники культуры, учителя украинского языка и литературы например в Хелме?

Столичная структура потребления (а значит и бизнес) сильно отличаются от провинциальных. Если в других столицах все эти люди в теории смогут заниматься тем же (подтвердив дипломы и выучив местный язык) то на периферии им светит мытьё полов, посуды и уход за больными.

Ваши теории далеки от реальности. Про то где есть 1млн свободных квартир расселить киевлян (и кто эти квартиры оплатит) даже спрашивать не хочу.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 15 тра, 2022 10:34, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 10:32

  Hotab написав:
  striped написав:1. По заверению главы разведки к НГ мы освободим всю Украину, включая Крым. Крым я так понимаю будет последним оплотом орков, потому и срок такой долгий. Но Донбасс думаю к осени уже будет освобожден

Ще 30-70т життів лише військових. Я не питаю про особисту вашу готовність гинути за Донецьк, я запитаю про вашу моральну готовність просто сприйняти цю цифру. Мені дуже болять наші втрати. І навіть невеликі військові поразки я сприймаю як власне фіаско. Такі цифри я не знаю, як зможу пережити. Дуже високий рівень емпатії. Доречі, за цивільних нема такого.

Крим не думаю, що легко буде взяти. Простіше таки припинити подачу води і е.е. через перешийок, і рознести Кримський міст. І чекати коли РФ ослабне. От тоді або повертати силою, або чекати що самі попросяться взад.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 10:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:то есть куда не знаете? кем будут работать юристы, бухгалтера, тренеры личностного роста, работники культуры, учителя украинского языка и литературы например в Хелме?
...
то на периферии им светит мытьё полов, посуды и уход за больными. Ваши теории далеки от реальности.

Це реальність. Цим вони і займаються, чи будуть займатись, коли закінчаться заощадження, та не зможуть влаштуватись в інший спосіб. Коли нема старої роботи, будуть вибирати з того, що є.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 10:35

  fler написав:
  Hotab написав:vitaliian , є там на приметі гарна квартирка подобово?)
Вдень ботанічний сад, а ввечері парк в Ірпені))
Але, мабуть, є там вьюви, які навівають сум і скорботу.


С милой и в шалаше - рай (с) :wink:

Яка там мила?
Там аби дирка була.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 10:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:Про то где есть 1млн свободных квартир расселить киевлян (и кто эти квартиры оплатит) даже спрашивать не хочу.

Коли зникали села, та люди виїжджали з пгт, депресивних регіонів у пошуках роботи до Кийова, це ОК. І житло знайшлось. Чому зараз не знайдеться? Побудують де буде спрос.

Країна в стані перманентной війни, без інвестицій ЄС та парасольки НАТО, може повторити долю цих пгт. Без перемоги нема перспектив ні в України, ні в КРЖН.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 10:45

  Vlad442 написав:
  vitaliian написав:Про то где есть 1млн свободных квартир расселить киевлян (и кто эти квартиры оплатит) даже спрашивать не хочу.

Коли зникали села, та люди виїжджали з пгт, депресивних регіонів у пошуках роботи до Кийова, це ОК. І житло знайшлось. Чому зараз не знайдеться? Побудують де буде спрос.

Країна в стані перманентной війни, без інвестицій ЄС та парасольки НАТО, може повторити долю цих пгт. Без перемоги нема перспектив ні в України, ні в КРЖН.

Сигнал до повернення в Київ, коли посольство США туди поверенться.
Думаю, що дах ПВО над Кєивом буде тоді надійний.

Так що про "пустелю" замість Києва, дуже дивні міркування.
РФ не має миру з Японією, і якось живуть.
Так що не треба тут або повна перемога, або деградація і занепад (які останіх 31р. тут і так ішли, було 52 млн у 1991р. стало ...)
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 10:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:РФ не має миру з Японією, і якось живуть.

Японія держава співставна з РФ та США. Україна, особливо після цієї війни ніяким чином. 25 млн проти 140 з ядерною бомбою. Потрібна перемога + НАТО якнайшвидше, тоді можно вважати що вирвалися з лап звіра. Тоді повернгуться люди та грощі, відновиться демографія
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