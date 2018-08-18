Пенсіонери залишаться, інші поїдуть туди, де буде робота.
Запит на житло - робота - інвестицій - захист інвестицій - членство у ЄС та НАТО. Такой ланцюжок.
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Додано: Нед 15 тра, 2022 10:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Нед 15 тра, 2022 10:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В Києві працюють для авторанспорту наступні мости: Північний, Південний, Дарницький. Метро - їде, і по мосту Метро і Південному коли нема повітряних тривог.
Додано: Нед 15 тра, 2022 10:31
Киян не 4,7, а за останніми довоєнними даними 2,9 млн.
Додано: Нед 15 тра, 2022 10:31
то есть куда не знаете. а кем будут работать юристы, бухгалтера, тренеры личностного роста, работники культуры, учителя украинского языка и литературы например в Хелме?
Столичная структура потребления (а значит и бизнес) сильно отличаются от провинциальных. Если в других столицах все эти люди в теории смогут заниматься тем же (подтвердив дипломы и выучив местный язык) то на периферии им светит мытьё полов, посуды и уход за больными.
Ваши теории далеки от реальности. Про то где есть 1млн свободных квартир расселить киевлян (и кто эти квартиры оплатит) даже спрашивать не хочу.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 15 тра, 2022 10:34, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Нед 15 тра, 2022 10:32
Крим не думаю, що легко буде взяти. Простіше таки припинити подачу води і е.е. через перешийок, і рознести Кримський міст. І чекати коли РФ ослабне. От тоді або повертати силою, або чекати що самі попросяться взад.
Додано: Нед 15 тра, 2022 10:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Це реальність. Цим вони і займаються, чи будуть займатись, коли закінчаться заощадження, та не зможуть влаштуватись в інший спосіб. Коли нема старої роботи, будуть вибирати з того, що є.
Додано: Нед 15 тра, 2022 10:35
Додано: Нед 15 тра, 2022 10:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Коли зникали села, та люди виїжджали з пгт, депресивних регіонів у пошуках роботи до Кийова, це ОК. І житло знайшлось. Чому зараз не знайдеться? Побудують де буде спрос.
Країна в стані перманентной війни, без інвестицій ЄС та парасольки НАТО, може повторити долю цих пгт. Без перемоги нема перспектив ні в України, ні в КРЖН.
Додано: Нед 15 тра, 2022 10:45
Сигнал до повернення в Київ, коли посольство США туди поверенться.
Думаю, що дах ПВО над Кєивом буде тоді надійний.
Так що про "пустелю" замість Києва, дуже дивні міркування.
РФ не має миру з Японією, і якось живуть.
Так що не треба тут або повна перемога, або деградація і занепад (які останіх 31р. тут і так ішли, було 52 млн у 1991р. стало ...)
Додано: Нед 15 тра, 2022 10:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Японія держава співставна з РФ та США. Україна, особливо після цієї війни ніяким чином. 25 млн проти 140 з ядерною бомбою. Потрібна перемога + НАТО якнайшвидше, тоді можно вважати що вирвалися з лап звіра. Тоді повернгуться люди та грощі, відновиться демографія
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