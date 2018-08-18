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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 тра, 2022 10:54
fox767676 написав: flyman написав:
РФ не має миру з Японією, і якось живуть.
Японія держава співставна з РФ та США. Україна, особливо після цієї війни ніяким чином. 25 млн проти 140 з ядерною бомбою. Потрібна перемога + НАТО якнайшвидше, тоді можно вважати що вирвалися з лап звіра. Тоді повернгуться люди та грощі, відновиться демографія
І до чого оці кламання про меншовартість?
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Додано: Нед 15 тра, 2022 10:59
flyman написав:
І до чого оці кламання про меншовартість
Це об'єктивні суто ароифметичні порівняння. Якщо б ви flyman вбили хоча б 5 росіян, то були би якісь підстави вважати , що якісні показники Украхни настільки перевуршують кількісні, що можна розраховувати на якійсь сталий партитет
Востаннє редагувалось fox767676
в Нед 15 тра, 2022 10:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 15 тра, 2022 10:59
Vlad442 написав: vitaliian написав:
Про то где есть 1млн свободных квартир расселить киевлян (и кто эти квартиры оплатит) даже спрашивать не хочу.
Коли зникали села, та люди виїжджали з пгт, депресивних регіонів у пошуках роботи до Кийова, це ОК. І житло знайшлось. Чому зараз не знайдеться? Побудують де буде спрос.
Країна в стані перманентной війни, без інвестицій ЄС та парасольки НАТО, може повторити долю цих пгт. Без перемоги нема перспектив ні в України, ні в КРЖН.
Это уже софистика, что считать победой, то что Киев и Харьков не были взяты, легитимная власть уцелела, президент не сбежал, парламент и кабмин работают, ни один банк не обанкротился, деньги пока ещё что-то стоят и еда в магазинах есть, посольства вернулись в Киев, инвестиции в кржн +/- защищены ВСУ (минус то куда попали ракеты). Это победа или нет? Какую вы ждёте победу.
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Додано: Нед 15 тра, 2022 11:05
vitaliian написав: Vlad442 написав: vitaliian написав:
Про то где есть 1млн свободных квартир расселить киевлян (и кто эти квартиры оплатит) даже спрашивать не хочу.
Коли зникали села, та люди виїжджали з пгт, депресивних регіонів у пошуках роботи до Кийова, це ОК. І житло знайшлось. Чому зараз не знайдеться? Побудують де буде спрос.
Країна в стані перманентной війни, без інвестицій ЄС та парасольки НАТО, може повторити долю цих пгт. Без перемоги нема перспектив ні в України, ні в КРЖН.
Это уже софистика, что считать победой, то что Киев и Харьков не были взяты, легитимная власть уцелела, президент не сбежал, парламент и кабмин работают, ни один банк не обанкротился, деньги пока ещё что-то стоят и еда в магазинах есть это победа или нет? Какую вы ждёте победу.
Що далі? Вже маємо мінус 5 млн тьолочек. Як їх (чи хоча б заміну з Азії) заманити в Україну, де вони кожну мить можуть знову опинитися в лапах росіянських звірів? Ми вбили 30 тис з 140 млн росіянців, вони зігнали з 30 млн України більще 5 млн українців. Так ми стратегічно не переможемо. Потрібні якісь асиметричні рішення, не такі якими ми відігнали їх від Києва
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Додано: Нед 15 тра, 2022 11:24
Vlad442 написав:
Якщо зараз остаточно не вирішити питання Криму та Донбасу, то ані НАТО, ні ЄС нам не світить. Проблемні країни у складі нікому не потрібні. Тому не буде інвестицій, Україна стане сірою зоною. Безлюдним войовничим кордоном. Залишаться військові, яких буде озброювати Захід, Криворожсталь, та аграрії. Може хтось у ЗУ. ВУ та Київ будут пустелями. Буферною зоною.
так мы 8 лет так живем, а Израиль 70. КРЖН за это время неплохо взлетел.
И чем вам мало Криворожстали и аграриев? Скоро рынок земли открют и как полетим!
Плюс айтишнеги.
striped написав:
Восток я подразумевал Харьков и ниже по направлению к Донецку, а также Мариуполь - он совсем близко. Повышающий коэффициент - потому что нужно людей как-то стимулировать на переезд в новое место, на потерю личных вещей, которые никак не считают при потере жилья. Потому что это по человечески.
Я так и не увидел мотивации харьковчанам переселятся на Донбасс. И за чей счет будет строится повышенный коэффициент? АрселорМитала или Шелла? Ударные стройки - имхо пережиток совка. Люди сами понемногу поедут, если будут жирные рабочие места и найдут себе жилье.[/quote]
striped написав:
А про коррупцию выделил отдельным пунктом - сможем, значит победили и это будет чисто наша победа. Не сможем - будут оставшиеся "махаться за телочек"
после майдана, говорили, на таможнях утихли взятки, потом восстановились с усиленными темпами. Коррупция есть во всем мире. Чего вы к ней прицепились??
Востаннє редагувалось Ромасик
в Нед 15 тра, 2022 11:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 15 тра, 2022 11:25
vitaliian написав:
Это уже софистика, что считать победой, то что Киев и Харьков не были взяты, легитимная власть уцелела, президент не сбежал, парламент и кабмин работают, ни один банк не обанкротился, деньги пока ещё что-то стоят и еда в магазинах есть, посольства вернулись в Киев, инвестиции в кржн +/- защищены ВСУ (минус то куда попали ракеты). Это победа или нет?
Какую вы ждёте победу.
Ні. Це не перемога. Це тільки непоразка. Цього недостатньо для сталого миру, та розвитку.
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Додано: Нед 15 тра, 2022 11:29
Ромасик
КРЖН ледь повернувся на рівень 2013, та одразу впав. Досвід 2014-2015 для Києва і близько не стояв з 2022 по травматичності.
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Додано: Нед 15 тра, 2022 11:32
vitaliian написав: Vlad442 написав: vitaliian написав:
Про то где есть 1млн свободных квартир расселить киевлян (и кто эти квартиры оплатит) даже спрашивать не хочу.
Коли зникали села, та люди виїжджали з пгт, депресивних регіонів у пошуках роботи до Кийова, це ОК. І житло знайшлось. Чому зараз не знайдеться? Побудують де буде спрос.
Країна в стані перманентной війни, без інвестицій ЄС та парасольки НАТО, може повторити долю цих пгт. Без перемоги нема перспектив ні в України, ні в КРЖН.
Это уже софистика, что считать победой, то что Киев и Харьков не были взяты, легитимная власть уцелела, президент не сбежал, парламент и кабмин работают, ни один банк не обанкротился, деньги пока ещё что-то стоят и еда в магазинах есть, посольства вернулись в Киев, инвестиции в кржн +/- защищены ВСУ (минус то куда попали ракеты). Это победа или нет? Какую вы ждёте победу.
Можна по арифметиці будівельника:
РФ втратила 1трлн USD (300 млрд на війну, і 600 млрд. заблоковано )
Україна втратила 1 трлн. USD і додатково майже дві області.
От такий балнанс по формі 3.
ВВП РФ 1.4 трлн.
ВВП України 200 млрд.
Відновити РФ втрати піде 1 рік
Україні 10 років.
Ось такий баланс
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Додано: Нед 15 тра, 2022 11:33
fox767676 написав:Ромасик
КРЖН ледь повернувся на рівень 2013, та одразу впав. Досвід 2014-2015 для Києва і близько не стояв з 2022 по травматичності.
точно, но я не успел заскочить в последний поезд по 3К/м.
Может и не сравним с 2014/15, но от соплевируса точно погибло больше киевлян, чем от навалы орков. Хотаб подтвердит.
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Додано: Нед 15 тра, 2022 11:40
Ромасик написав:
Плюс айтишнеги.
дуже багато айтишнегів релокувалися. Поки що сплачують податки в Україну, але так як перелом з перемогою постійно переносяться, то будуть укорінюватися у Європі. Я свої міркування писав - восени\взимку якщо не будет нато перспектив, щось продам в Києві на користь "нової Європи"
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