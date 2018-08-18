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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 тра, 2022 11:40
flyman написав:
Можна по арифметиці будівельника:
РФ втратила 1трлн USD (300 млрд на війну, і 600 млрд. заблоковано )
Україна втратила 1 трлн. USD і додатково майже дві області.
откуда такие цифры у будивельника?
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Ромасик
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Додано: Нед 15 тра, 2022 11:44
Ромасик написав:
Может и не сравним с 2014/15, но от соплевируса точно погибло больше киевлян, чем от навалы орков. Хотаб подтвердит.
это русская рулетка с русским "можем повторить"
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fox767676
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Додано: Нед 15 тра, 2022 11:48
fox767676 написав: Ромасик написав:
Плюс айтишнеги.
дуже багато айтишнегів релокувалися. Поки що сплачують податки в Україну, але так як перелом з перемогою постійно переносяться, то будуть укорінюватися у Європі. Я свої міркування писав - восени\взимку якщо не будет нато перспектив, щось продам в Києві на користь "нової Європи"
в айтишнегов есть одна слабость - даже с 2К баксов /мес в Украине они ощущают себя Людьми. А там даже с 4К будут пересичными. Да и налогов 5% там нет.
На пользу новой Европы нужно продать в Киеве неплохой аэродром, чтобы там что-то купить. А особенно теперь, на этапе движения к стадии "принятия".
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Ромасик
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Додано: Нед 15 тра, 2022 11:49
Ромасик написав: fox767676 написав:Ромасик
КРЖН ледь повернувся на рівень 2013, та одразу впав. Досвід 2014-2015 для Києва і близько не стояв з 2022 по травматичності.
точно, но я не успел заскочить в последний поезд по 3К/м.
Может и не сравним с 2014/15, но от соплевируса точно погибло больше киевлян, чем от навалы орков. Хотаб подтвердит.
борцун за цілющу жижу, а тепер винуватить "атопутіннападунів",
в нього надлишкових десь до 100К доходило
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Додано: Нед 15 тра, 2022 11:53
fox767676 написав: Ромасик написав:
Может и не сравним с 2014/15, но от соплевируса точно погибло больше киевлян, чем от навалы орков. Хотаб подтвердит.
это русская рулетка с русским "можем повторить"
в то, что они что-то "могут", уже никто не верит
Сейчас вопрос только в том, как быстро и дорого удастся их выбить с юго-востока
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Додано: Нед 15 тра, 2022 11:54
Ромасик написав: flyman написав:
Можна по арифметиці будівельника:
РФ втратила 1трлн USD (300 млрд на війну, і 600 млрд. заблоковано )
Україна втратила 1 трлн. USD і додатково майже дві області.
откуда такие цифры у будивельника?
Час від часу від проводив на форумі майстер класи економічної арифметики.
Ще як варіант будівельникомоміки:
Населення з 52 млн скоротилося за 30 років до 35 млн, а ВВП те саме за 30 років, в ітозі є ріст ВВП на особу. Перемога!
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 15 тра, 2022 12:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 15 тра, 2022 11:55
flyman написав: Ромасик написав: fox767676 написав:Ромасик
КРЖН ледь повернувся на рівень 2013, та одразу впав. Досвід 2014-2015 для Києва і близько не стояв з 2022 по травматичності.
точно, но я не успел заскочить в последний поезд по 3К/м.
Может и не сравним с 2014/15, но от соплевируса точно погибло больше киевлян, чем от навалы орков. Хотаб подтвердит.
борцун за цілющу жижу, а тепер винуватить "атопутіннападунів",
в нього надлишкових десь до 100К доходило
ага, а самого не было на боевом дежурстве в ночь с 23/24, хотя Биден бил во все колокола, что нападет!
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Додано: Нед 15 тра, 2022 11:58
Ромасик написав: fox767676 написав: Ромасик написав:
Плюс айтишнеги.
дуже багато айтишнегів релокувалися. Поки що сплачують податки в Україну, але так як перелом з перемогою постійно переносяться, то будуть укорінюватися у Європі. Я свої міркування писав - восени\взимку якщо не будет нато перспектив, щось продам в Києві на користь "нової Європи"
в айтишнегов есть одна слабость - даже с 2К баксов /мес в Украине они ощущают себя Людьми. А там даже с 4К будут пересичными. Да и налогов 5% там нет.
На пользу новой Европы нужно продать в Киеве неплохой аэродром, чтобы там что-то купить. А особенно теперь, на этапе движения к стадии "принятия".
Ну как бы да. Киев до войны был по цене их облцентров, теперь райцентров. Но есть еще там места нераскрученые. По поводу ощущения Людьми там на айтишных форумах до войны были холивары, но теперь после обнарадованых случаев расправ
на айцтишнегами Бучи\Ирпеня и дешевения активов киевуских, мотвация ушла на базовые уровни пирамиджы Маслова - лишь бы выжить, и полальше от русского гулага, и не потерять последнее кровное зарабюотанное.
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Додано: Нед 15 тра, 2022 12:02
Ромасик написав:
в то, что они что-то "могут", уже никто не верит
Года 3 наверное не смогут. Это будет окно возможностей для Украины. А потом восстановятся, не впервый раз. Вот они крымскую в 19 веке просрали, а потом через 20 лет в Болгарии отыгрались. Или чеченскую в 90х
Востаннє редагувалось fox767676
в Нед 15 тра, 2022 12:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 15 тра, 2022 12:02
Ромасик написав: fox767676 написав: Ромасик написав:
Плюс айтишнеги.
дуже багато айтишнегів релокувалися. Поки що сплачують податки в Україну, але так як перелом з перемогою постійно переносяться, то будуть укорінюватися у Європі. Я свої міркування писав - восени\взимку якщо не будет нато перспектив, щось продам в Києві на користь "нової Європи"
в айтишнегов есть одна слабость - даже с 2К баксов /мес в Украине они ощущают себя Людьми. А там даже с 4К будут пересичными. Да и налогов 5% там нет.
На пользу новой Европы нужно продать в Киеве неплохой аэродром, чтобы там что-то купить. А особенно теперь, на этапе движения к стадии "принятия".
Вы скорее всего не айтишник, раз такие глупости пишете.
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