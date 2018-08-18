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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 15 тра, 2022 12:09
fox767676 написав:
Ну как бы да. Киев до войны был по цене их облцентров, теперь райцентров. Но есть еще там места нераскрученые
. По поводу ощущения Людьми там на айтишных форумах до войны были холивары, но теперь после обнарадованых случаев расправ
на айцтишнегами Бучи\Ирпеня и дешевения активов киевуских, мотвация ушла на базовые уровни пирамиджы Маслова - лишь бы выжить, и полальше от русского гулага, и не потерять последнее кровное зарабюотанное.
с атишнегами Бучи/Ирпеня вы конечно загнули. Я думал, они глубже ФТ/КТ не селились
Не каждый может жить в местах "нераскрученных". Многим подавай Дубаи. Даже в альпийском селе Милки ловить нечего, даже дояркам.
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Додано: Нед 15 тра, 2022 12:10
BIGor написав:
Вы скорее всего не айтишник, раз такие глупости пишете.
я на половину.
Какие именно глупости?
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Додано: Нед 15 тра, 2022 12:11
fox767676 написав:
Года 3 наверное не смогут
Ромасик написав:
в то, что они что-то "могут", уже никто не верит
. Это будет окно возможностей для Украины. А потом восстановятся, не впервый раз. Вот они крымскую в 19 веке просрали, а потом через 20 лет в Болгарии отыгрались. Или чеченскую в 90х
Я бы наоборот сказал - до 3 лет еще будут брыкаться.
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Додано: Нед 15 тра, 2022 12:13
flyman написав:
Сигнал до повернення в Київ, коли посольство США туди поверенться.
Думаю, що дах ПВО над Кєивом буде тоді надійний.
Так що про "пустелю" замість Києва, дуже дивні міркування.
...
Дах ПВО над Києвом вже надійний. Ввечері ще й авіація патрулювала - точно не один літак було чутно
Пустеля замість Києва може настати лише в одному випадку - якщо ЯО долетить. Але ж тоді й москви не буде.
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fler
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Додано: Нед 15 тра, 2022 12:27
Vlad442 написав:
Ні. Це не перемога. Це тільки непоразка. Цього недостатньо для сталого миру, та розвитку
с вашими аппетитами странно что вы вообще инвестировали в Украину, война не 1й год идёт, неужели надеялись что пуйло удовлетворится Крымом и ордло?
4,7 млн киевлян нигде не ждут, Киев всё же ждал понаехов с провинции, 20 лет строил для них патриотики и варшавские, инвесторы покупали котлованы чтобы сдавать готовое жильё в аренду.
Не вижу ни одной причины почему в результате "непоражения" всё должно стать иначе. Враг понял что Киев им не по зубам, инвесторы увидели что инвестиции в кржн под надежной защитой.
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Додано: Нед 15 тра, 2022 12:32
Ромасик написав:
с атишнегами Бучи/Ирпеня вы конечно загнули. Я думал, они глубже ФТ/КТ не селились
Все с чего-то начинают. А со времен ковидоудаленки наверное вполне терпимый вариан
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fox767676
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Додано: Нед 15 тра, 2022 12:34
fler написав: flyman написав:
Сигнал до повернення в Київ, коли посольство США туди поверенться.
Думаю, що дах ПВО над Кєивом буде тоді надійний.
Так що про "пустелю" замість Києва, дуже дивні міркування.
...
Дах ПВО над Києвом вже надійний. Ввечері ще й авіація патрулювала - точно не один літак було чутно
Пустеля замість Києва може настати лише в одному випадку - якщо ЯО долетить. Але ж тоді й москви не буде.
ЯО уже ж було за 80км від Києва: аварія на ЧАЕС і мирний атом в кожен дім.
Тільки хтось уже забув події 1986.
Якщо послухати Влад422, то тут пустеля би мала бути більше 35 років.
Але ж ні. А селі де спадщина давно зняли зону радіологічного контролю. Екологічно чиста тепер територія, до того зачищена від орків, тільки ШРТ не ходить поки що від Києва.
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Додано: Нед 15 тра, 2022 12:38
fox767676 написав: Ромасик написав:
с атишнегами Бучи/Ирпеня вы конечно загнули. Я думал, они глубже ФТ/КТ не селились
Все с чего-то начинают. А со времен ковидоудаленки наверное вполне терпимый вариан
З часів ковідоної мешкав трохи в Бучі на час дачного сезону,
тепер думаю, перебратися в село на Тернопільщині.
Тому не все так однозначно з життям ІТників. Це до ковідла ІТ було Києво-орієнтоване.
Тепер ІТ-тренди і тренди КРЖН можуть не корелювати з 2020.
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 15 тра, 2022 12:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 15 тра, 2022 12:42
vitaliian написав:
инвесторы увидели что инвестиции в кржн под надежной защитой
Вийде зараз компанія, та каже "ми будуємо завод у Броварах, інвестуйте", а друга "ми будуємо таке ж саме підприємство під Краковом, інвестуйте". Кому ви вирішите віддати ваші кошти? Пам'ятаючи де були російські танки, та те, що сільський суд може через 3 роки скасувати виделеня землі, та сказати, що там повинен буди Єкопарк. А тітушки тим часом будут хитати паркан.
Інвестиції то не тільки ринок нерухомості.
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