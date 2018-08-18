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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9862986398649865>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 206
1. Не вище 900
24%
49
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
25
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
12%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 12:43

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  Ромасик написав:с атишнегами Бучи/Ирпеня вы конечно загнули. Я думал, они глубже ФТ/КТ не селились


Все с чего-то начинают. А со времен ковидоудаленки наверное вполне терпимый вариан

З часів ковідоної жив в Бучі на час дачного сезону,
тепер думаю, перебратися в село на Тернопільщині.
Тому не все так однозначно з життям ІТників. Це до ковідла ІТ було Києво-орієнтоване.
Тому ІТ-тренди і тренди КРЖН можуть не корелювати з 2020.

а чем вас привлекла Тернопольщина? Я под Жашковом предлагал. Главное, проверьте возможность подключения к СтарЛинку ;) и ШРТ или уже не нужно?

Я не представляю свою жизнь вне большого города типа Киева. Даже с полной удаленкой, которой у меня еще нет. Но у меня нет брычки, на что стоит обратить.
Востаннє редагувалось Ромасик в Нед 15 тра, 2022 12:48, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 12:43

  Ромасик написав:
  fler написав:Дах ПВО над Києвом вже надійний. Ввечері ще й авіація патрулювала - точно не один літак було чутно 8)

я не большой специалист в ПВО, но мне кажется для этого над Киевом летать не нужно.


Я теж не фахівець і хз, які завдання вони там відпрацьовували, але то небо над Києвом і то наші літаки. Десь півгодини гуркотіли.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 12:44

  fler написав:
  Ромасик написав:
  fler написав:Дах ПВО над Києвом вже надійний. Ввечері ще й авіація патрулювала - точно не один літак було чутно 8)

я не большой специалист в ПВО, но мне кажется для этого над Киевом летать не нужно.


Я теж не фахівець і хз, які завдання вони там відпрацьовували, але то небо над Києвом і то наші літаки. Десь півгодини гуркотіли.

я тоже многое слышу, и есть предположения, но помолчу ;)
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 12:47

  Ромасик написав:
  flyman написав:
  fox767676 написав:
Все с чего-то начинают. А со времен ковидоудаленки наверное вполне терпимый вариан

З часів ковідоної жив в Бучі на час дачного сезону,
тепер думаю, перебратися в село на Тернопільщині.
Тому не все так однозначно з життям ІТників. Це до ковідла ІТ було Києво-орієнтоване.
Тому ІТ-тренди і тренди КРЖН можуть не корелювати з 2020.

а чем вас привлекла Тернопольщина? Я под Жашковом предлагал. Главное, проверьте возможность подключения к СтарЛинку ;) и ШРТ или уже не нужно?

Житомирщині, а Київ був в опасностє.
Тому потрібен ще одина криївка-"запасний аеродром" в глибокому тилу ЗУ.
Там можна і під Жашковом, тільки історично склалося так, що вже є дещо на Тернопільщині, в що можна вкласти трохи коштів, і вуаля - віддалене місце для ІТника з інтерентом та електрикою в селі недалеко від обл. центра.

ШРТ теоретично є, але далекувато, зато там щогодини ходять автобуси, так що до центра міста можна добратися за 30..40 хв., приблизно як і з віддаленого спального району.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 15 тра, 2022 12:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 12:49

flyman, то Черкасская область кажется большим тылом, чем Тернопольская - там с севера драники близко.

Но инет в селах печальный. Т.е. покупая хату в селе айтишнег первое, что должен смотреть/изучать - покрытие 4G.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 12:54

  Ромасик написав:
  fler написав:Я теж не фахівець і хз, які завдання вони там відпрацьовували, але то небо над Києвом і то наші літаки. Десь півгодини гуркотіли.

я тоже многое слышу, и есть предположения, но помолчу ;)


Я уточню: для мене все, що не вороже, то "наше" :wink:
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 12:58

  Ромасик написав:flyman, то Черкасская область кажется большим тылом, чем Тернопольская - там с севера драники близко.

Но инет в селах печальный. Т.е. покупая хату в селе айтишнег первое, что должен смотреть/изучать - покрытие 4G.

Дивно. В селі за 2000 грн кидають тобі оптоволокно, 200 грн абонка за безліміт, що на тернопільщині, що на житомирщині, може не в кожному селі, тре взнавати наперед в мєсних ситуацію з провайдерами. Може в селах що ближче до цивілізації і з інетом О.К.
4G - це як резервний канал, на всяк випадок, якщо з кабельним буде проблема.
А ще ж можна і від Ілона за 500у.е комплект супутникового інету плюс 100 уе абонка
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 13:01

  Ромасик написав:Но инет в селах печальный. Т.е. покупая хату в селе айтишнег первое, что должен смотреть/изучать - покрытие 4G.
а на старлинк айтишник не тянет?

терминал, монтажный штатив и маршрутизатор. SpaceX продает комплект за $499, а стоимость месячного абонемента составляет $99. Терминал должен быть установлен в месте, откуда спутники Starlink видны напрямую.
только кроме свежего воздуха и интернета айтишника в селе больше ничего не ждёт.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 13:09

  vitaliian написав:
  Ромасик написав:Но инет в селах печальный. Т.е. покупая хату в селе айтишнег первое, что должен смотреть/изучать - покрытие 4G.
а на старлинк айтишник не тянет?

терминал, монтажный штатив и маршрутизатор. SpaceX продает комплект за $499, а стоимость месячного абонемента составляет $99. Терминал должен быть установлен в месте, откуда спутники Starlink видны напрямую.
только кроме свежего воздуха и интернета айтишника в селе больше ничего не ждёт.

а красіві закати і рассвєти, можна на іх хвоні постить ютубчік та інсту,
до Тернополя 30 хв. автобусом, і 20 хв на власному авто, або таксі на крайняк, якщо вже геть скучно.
Віталіан, можна подумати, що в Ірпіні прям життя било ключем, в порівннянні з Києвом. Помню твої баталії з ККЦ.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 15 тра, 2022 13:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 13:10

  flyman написав:а красіві закати і рассвєти, можна на іх хвоні постить ютубчік та інсту.
блогерство эта болезнь которая проходит
vitaliian
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