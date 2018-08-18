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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 15 тра, 2022 12:43
flyman написав: fox767676 написав: Ромасик написав:
с атишнегами Бучи/Ирпеня вы конечно загнули. Я думал, они глубже ФТ/КТ не селились
Все с чего-то начинают. А со времен ковидоудаленки наверное вполне терпимый вариан
З часів ковідоної жив в Бучі на час дачного сезону,
тепер думаю, перебратися в село на Тернопільщині.
Тому не все так однозначно з життям ІТників. Це до ковідла ІТ було Києво-орієнтоване.
Тому ІТ-тренди і тренди КРЖН можуть не корелювати з 2020.
а чем вас привлекла Тернопольщина? Я под Жашковом предлагал. Главное, проверьте возможность подключения к СтарЛинку
и ШРТ или уже не нужно?
Я не представляю свою жизнь вне большого города типа Киева. Даже с полной удаленкой, которой у меня еще нет. Но у меня нет брычки, на что стоит обратить.
Востаннє редагувалось Ромасик
в Нед 15 тра, 2022 12:48, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Нед 15 тра, 2022 12:47
Ромасик написав: flyman написав: fox767676 написав:
Все с чего-то начинают. А со времен ковидоудаленки наверное вполне терпимый вариан
З часів ковідоної жив в Бучі на час дачного сезону,
тепер думаю, перебратися в село на Тернопільщині.
Тому не все так однозначно з життям ІТників. Це до ковідла ІТ було Києво-орієнтоване.
Тому ІТ-тренди і тренди КРЖН можуть не корелювати з 2020.
а чем вас привлекла Тернопольщина? Я под Жашковом предлагал. Главное, проверьте возможность подключения к СтарЛинку
и ШРТ или уже не нужно?
Житомирщині, а Київ був в опасностє.
Тому потрібен ще одина криївка-"запасний аеродром" в глибокому тилу ЗУ.
Там можна і під Жашковом, тільки історично склалося так, що вже є дещо на Тернопільщині, в що можна вкласти трохи коштів, і вуаля - віддалене місце для ІТника з інтерентом та електрикою в селі недалеко від обл. центра.
ШРТ теоретично є, але далекувато, зато там щогодини ходять автобуси, так що до центра міста можна добратися за 30..40 хв., приблизно як і з віддаленого спального району.
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 15 тра, 2022 12:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 15 тра, 2022 12:49
flyman, то Черкасская область кажется большим тылом, чем Тернопольская - там с севера драники близко.
Но инет в селах печальный. Т.е. покупая хату в селе айтишнег первое, что должен смотреть/изучать - покрытие 4G.
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Додано: Нед 15 тра, 2022 12:58
Ромасик написав:flyman
, то Черкасская область кажется большим тылом, чем Тернопольская - там с севера драники близко.
Но инет в селах печальный. Т.е. покупая хату в селе айтишнег первое, что должен смотреть/изучать - покрытие 4G.
Дивно. В селі за 2000 грн кидають тобі оптоволокно, 200 грн абонка за безліміт, що на тернопільщині, що на житомирщині, може не в кожному селі, тре взнавати наперед в мєсних ситуацію з провайдерами. Може в селах що ближче до цивілізації і з інетом О.К.
4G - це як резервний канал, на всяк випадок, якщо з кабельним буде проблема.
А ще ж можна і від Ілона за 500у.е комплект супутникового інету плюс 100 уе абонка
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Додано: Нед 15 тра, 2022 13:01
Ромасик написав:
Но инет в селах печальный. Т.е. покупая хату в селе айтишнег первое, что должен смотреть/изучать - покрытие 4G.
а на старлинк айтишник не тянет?
терминал, монтажный штатив и маршрутизатор. SpaceX продает комплект за $499, а стоимость месячного абонемента составляет $99. Терминал должен быть установлен в месте, откуда спутники Starlink видны напрямую.
только кроме свежего воздуха и интернета айтишника в селе больше ничего не ждёт.
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Додано: Нед 15 тра, 2022 13:09
vitaliian написав: Ромасик написав:
Но инет в селах печальный. Т.е. покупая хату в селе айтишнег первое, что должен смотреть/изучать - покрытие 4G.
а на старлинк айтишник не тянет?
терминал, монтажный штатив и маршрутизатор. SpaceX продает комплект за $499, а стоимость месячного абонемента составляет $99. Терминал должен быть установлен в месте, откуда спутники Starlink видны напрямую.
только кроме свежего воздуха и интернета айтишника в селе больше ничего не ждёт.
а красіві закати і рассвєти, можна на іх хвоні постить ютубчік та інсту,
до Тернополя 30 хв. автобусом, і 20 хв на власному авто, або таксі на крайняк, якщо вже геть скучно.
Віталіан, можна подумати, що в Ірпіні прям життя било ключем, в порівннянні з Києвом. Помню твої баталії з ККЦ.
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 15 тра, 2022 13:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 15 тра, 2022 13:10
flyman написав:
а красіві закати і рассвєти, можна на іх хвоні постить ютубчік та інсту.
блогерство эта болезнь которая проходит
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