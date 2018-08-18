Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
дуже багато айтишнегів релокувалися. Поки що сплачують податки в Україну, але так як перелом з перемогою постійно переносяться, то будуть укорінюватися у Європі. Я свої міркування писав - восени\взимку якщо не будет нато перспектив, щось продам в Києві на користь "нової Європи"
в айтишнегов есть одна слабость - даже с 2К баксов /мес в Украине они ощущают себя Людьми. А там даже с 4К будут пересичными. Да и налогов 5% там нет. На пользу новой Европы нужно продать в Киеве неплохой аэродром, чтобы там что-то купить. А особенно теперь, на этапе движения к стадии "принятия".
Ну как бы да. Киев до войны был по цене их облцентров, теперь райцентров. Но есть еще там места нераскрученые. По поводу ощущения Людьми там на айтишных форумах до войны были холивары, но теперь после обнарадованых случаев расправ на айцтишнегами Бучи\Ирпеня и дешевения активов киевуских, мотвация ушла на базовые уровни пирамиджы Маслова - лишь бы выжить, и полальше от русского гулага, и не потерять последнее кровное зарабюотанное.
fox767676 написав:Ну как бы да. Киев до войны был по цене их облцентров, теперь райцентров. Но есть еще там места нераскрученые. По поводу ощущения Людьми там на айтишных форумах до войны были холивары, но теперь после обнарадованых случаев расправ на айцтишнегами Бучи\Ирпеня и дешевения активов киевуских, мотвация ушла на базовые уровни пирамиджы Маслова - лишь бы выжить, и полальше от русского гулага, и не потерять последнее кровное зарабюотанное.
с атишнегами Бучи/Ирпеня вы конечно загнули. Я думал, они глубже ФТ/КТ не селились Не каждый может жить в местах "нераскрученных". Многим подавай Дубаи. Даже в альпийском селе Милки ловить нечего, даже дояркам.
vitaliian написав:Про то где есть 1млн свободных квартир расселить киевлян (и кто эти квартиры оплатит) даже спрашивать не хочу.
Коли зникали села, та люди виїжджали з пгт, депресивних регіонів у пошуках роботи до Кийова, це ОК. І житло знайшлось. Чому зараз не знайдеться? Побудують де буде спрос.
Країна в стані перманентной війни, без інвестицій ЄС та парасольки НАТО, може повторити долю цих пгт. Без перемоги нема перспектив ні в України, ні в КРЖН.
В цих селах не було нічого крім сельмагу, порівнювати села і Київ, у франіку та Хмельницькому житло закінчилось як тільки туди лишні 20 тисяч осіб переїхали) Київ по віеденню нового житла в експлуатацію займав половину всього що будувалось в Україні
Приміські поїзди із Києва до Тетерева прочнуть курсувати із 16 травня фото з відкритих джерел Поїзди забезпечать зручне сполучення зі столицею міст-сателітів, які найбільше постраждали від російської агресії
«Укрзалізниця» продовжує відновлювати та розширювати проєкт City Express. Так, із 16 травня низка приміських поїздів курсуватиме з Києва до Тетерева. Про це компанія повідомляє у Telegram.
Таким чином, буде забезпечено зручне сполучення зі столицею міст-сателітів, які найбільше постраждали від російської агресії: Ірпеня, Бучі, Ворзеля та Бородянки.
Із 16 травня курсуватимуть такі рейси:
поїзд Святошин – Тетерів вирушатиме зі Святошина о 05:20 та 17:52, прибуватиме до Тетерева о 07:09 та 19:38; поїзд Тетерів – Святошин вирушатиме з Тетерева о 07:25 та 19:50, прибуватиме до Святошина о 08:57 та 21:22. У Києві, на станції Святошин, пасажири можуть пересісти на кільцевий маршрут Kyiv City Express та продовжити поїздку до інших куточків Києва. https://glavcom.ua/kyiv/news/iz-kijeva- ... 45725.html
всё для вас делается, лишь бы только вы вернулись...
Приміські поїзди із Києва до Тетерева прочнуть курсувати із 16 травня фото з відкритих джерел Поїзди забезпечать зручне сполучення зі столицею міст-сателітів, які найбільше постраждали від російської агресії
«Укрзалізниця» продовжує відновлювати та розширювати проєкт City Express. Так, із 16 травня низка приміських поїздів курсуватиме з Києва до Тетерева. Про це компанія повідомляє у Telegram.
Таким чином, буде забезпечено зручне сполучення зі столицею міст-сателітів, які найбільше постраждали від російської агресії: Ірпеня, Бучі, Ворзеля та Бородянки.
Із 16 травня курсуватимуть такі рейси:
поїзд Святошин – Тетерів вирушатиме зі Святошина о 05:20 та 17:52, прибуватиме до Тетерева о 07:09 та 19:38; поїзд Тетерів – Святошин вирушатиме з Тетерева о 07:25 та 19:50, прибуватиме до Святошина о 08:57 та 21:22. У Києві, на станції Святошин, пасажири можуть пересісти на кільцевий маршрут Kyiv City Express та продовжити поїздку до інших куточків Києва. https://glavcom.ua/kyiv/news/iz-kijeva- ... 45725.html
всё для вас делается, лишь бы только вы вернулись...
два раза вдень, перший раз в 5:20, головне не опіздать, тільки в УЗ не знають, що ще метро не працює, але то таке, все для людей, нічого собі