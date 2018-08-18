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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9855985698579858

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 208
1. Не вище 900
24%
50
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
13%
26
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
12%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 16:28

  BIGor написав:
  cherchiltank написав:
  BIGor написав:Киян не 4,7, а за останніми довоєнними даними 2,9 млн. https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/kiev/

Фігня тільки прописаних 2,5 млн реально біля 5

Чого не всі 10? Хто рахував ті 5 млн?

У нас взагалі ніхто останні 10 років нічого не рахував а по інфраструктурі не видно? В Києві в радянські часи жило більше 2 мільйонів, порівняйте скільки зараз ту, будинків магазинів і тоді було)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 16:33

  cherchiltank написав:У нас взагалі ніхто останні 10 років нічого не рахував а по інфраструктурі не видно? В Києві в радянські часи жило більше 2 мільйонів, порівняйте скільки зараз ту, будинків магазинів і тоді було)
если их не считали как овец, это не означает что не считали вообще никак
Количество населения подсчитывали комбинированным методом – по данным мобильных операторов + соцопросы + реестры. Погрешность результата составляет около 3%
https://bigkyiv.com.ua/naselenie-kieva- ... -perepisi/
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 17:40

  vitaliian написав:
  cherchiltank написав:У нас взагалі ніхто останні 10 років нічого не рахував а по інфраструктурі не видно? В Києві в радянські часи жило більше 2 мільйонів, порівняйте скільки зараз ту, будинків магазинів і тоді було)
если их не считали как овец, это не означает что не считали вообще никак
Количество населения подсчитывали комбинированным методом – по данным мобильных операторов + соцопросы + реестры. Погрешность результата составляет около 3%
https://bigkyiv.com.ua/naselenie-kieva- ... -perepisi/

Достатньо подивитись на черги на заправках щоб зрозуміти скільки в Києві людей)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 17:42

  cherchiltank написав:
  vitaliian написав:
  cherchiltank написав:У нас взагалі ніхто останні 10 років нічого не рахував а по інфраструктурі не видно? В Києві в радянські часи жило більше 2 мільйонів, порівняйте скільки зараз ту, будинків магазинів і тоді було)
если их не считали как овец, это не означает что не считали вообще никак
Количество населения подсчитывали комбинированным методом – по данным мобильных операторов + соцопросы + реестры. Погрешность результата составляет около 3%
https://bigkyiv.com.ua/naselenie-kieva- ... -perepisi/

Достатньо подивитись на черги на заправках щоб зрозуміти скільки в Києві людей)

Cтранная логика...дикая даже можно сказать
BIGor
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