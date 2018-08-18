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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 тра, 2022 16:28
BIGor написав: cherchiltank написав:
Фігня тільки прописаних 2,5 млн реально біля 5
Чого не всі 10? Хто рахував ті 5 млн?
У нас взагалі ніхто останні 10 років нічого не рахував а по інфраструктурі не видно? В Києві в радянські часи жило більше 2 мільйонів, порівняйте скільки зараз ту, будинків магазинів і тоді було)
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Додано: Нед 15 тра, 2022 16:33
cherchiltank написав:
У нас взагалі ніхто останні 10 років нічого не рахував а по інфраструктурі не видно? В Києві в радянські часи жило більше 2 мільйонів, порівняйте скільки зараз ту, будинків магазинів і тоді було)
если их не считали как овец, это не означает что не считали вообще никак
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vitaliian
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Додано: Нед 15 тра, 2022 17:40
vitaliian написав: cherchiltank написав:
У нас взагалі ніхто останні 10 років нічого не рахував а по інфраструктурі не видно? В Києві в радянські часи жило більше 2 мільйонів, порівняйте скільки зараз ту, будинків магазинів і тоді було)
если их не считали как овец, это не означает что не считали вообще никак
Достатньо подивитись на черги на заправках щоб зрозуміти скільки в Києві людей)
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cherchiltank
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Додано: Нед 15 тра, 2022 17:42
cherchiltank написав: vitaliian написав: cherchiltank написав:
У нас взагалі ніхто останні 10 років нічого не рахував а по інфраструктурі не видно? В Києві в радянські часи жило більше 2 мільйонів, порівняйте скільки зараз ту, будинків магазинів і тоді було)
если их не считали как овец, это не означает что не считали вообще никак
Достатньо подивитись на черги на заправках щоб зрозуміти скільки в Києві людей)
Cтранная логика...дикая даже можно сказать
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BIGor
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