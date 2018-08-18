Додано: Нед 15 тра, 2022 20:43

Vlad442 написав: vitaliian написав: Про то где есть 1млн свободных квартир расселить киевлян (и кто эти квартиры оплатит) даже спрашивать не хочу. Про то где есть 1млн свободных квартир расселить киевлян (и кто эти квартиры оплатит) даже спрашивать не хочу.

Коли зникали села, та люди виїжджали з пгт, депресивних регіонів у пошуках роботи до Кийова, це ОК. І житло знайшлось. Чому зараз не знайдеться? Побудують де буде спрос.



Країна в стані перманентной війни, без інвестицій ЄС та парасольки НАТО, може повторити долю цих пгт. Без перемоги нема перспектив ні в України, ні в КРЖН. Коли зникали села, та люди виїжджали з пгт, депресивних регіонів у пошуках роботи до Кийова, це ОК. І житло знайшлось. Чому зараз не знайдеться? Побудують де буде спрос.Країна в стані перманентной війни, без інвестицій ЄС та парасольки НАТО, може повторити долю цих пгт. Без перемоги нема перспектив ні в України, ні в КРЖН.

Сегодня новости от друзей в Германии.Папа в ВСУ.Мама с дочкой поехали к сыну в Германию.Дочка отучилась в Киеве 2 курса.Подала документы в немецкий универ. Английский и немецкий - свободные.Мама пошла на курсы немецкого. 5 дней в неделю по 4 часа. Очень много задают на дом.Уже нравится, уже интересно.Первые дни была депрессия, хотела домой.Сейчас уже не хочет. Будут пытаться зацепиться. Тем более сын рядом, уже лет 9 в Германии. Дочка если поступит (скорей поступит, очень умная девочка да и по языкам - по Киеву места на олимпиадах по английскому и немецкому занимала), то вопрос о возвращении в ближайшие годы не будет стоять. Скорей папу к себе будут ждать. Папа когда-то учил немецкий, в последнее время английский.В Киеве остались 3 объекта недвижимости, один из них в новострое с незавершенным ремонтом и машина-японка.