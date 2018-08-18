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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9855985698579858

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 208
1. Не вище 900
24%
50
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
13%
26
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
12%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 16:28

  BIGor написав:
  cherchiltank написав:
  BIGor написав:Киян не 4,7, а за останніми довоєнними даними 2,9 млн. https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/kiev/

Фігня тільки прописаних 2,5 млн реально біля 5

Чого не всі 10? Хто рахував ті 5 млн?

У нас взагалі ніхто останні 10 років нічого не рахував а по інфраструктурі не видно? В Києві в радянські часи жило більше 2 мільйонів, порівняйте скільки зараз ту, будинків магазинів і тоді було)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 16:33

  cherchiltank написав:У нас взагалі ніхто останні 10 років нічого не рахував а по інфраструктурі не видно? В Києві в радянські часи жило більше 2 мільйонів, порівняйте скільки зараз ту, будинків магазинів і тоді було)
если их не считали как овец, это не означает что не считали вообще никак
Количество населения подсчитывали комбинированным методом – по данным мобильных операторов + соцопросы + реестры. Погрешность результата составляет около 3%
https://bigkyiv.com.ua/naselenie-kieva- ... -perepisi/
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 17:40

  vitaliian написав:
  cherchiltank написав:У нас взагалі ніхто останні 10 років нічого не рахував а по інфраструктурі не видно? В Києві в радянські часи жило більше 2 мільйонів, порівняйте скільки зараз ту, будинків магазинів і тоді було)
если их не считали как овец, это не означает что не считали вообще никак
Количество населения подсчитывали комбинированным методом – по данным мобильных операторов + соцопросы + реестры. Погрешность результата составляет около 3%
https://bigkyiv.com.ua/naselenie-kieva- ... -perepisi/

Достатньо подивитись на черги на заправках щоб зрозуміти скільки в Києві людей)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 17:42

  cherchiltank написав:
  vitaliian написав:
  cherchiltank написав:У нас взагалі ніхто останні 10 років нічого не рахував а по інфраструктурі не видно? В Києві в радянські часи жило більше 2 мільйонів, порівняйте скільки зараз ту, будинків магазинів і тоді було)
если их не считали как овец, это не означает что не считали вообще никак
Количество населения подсчитывали комбинированным методом – по данным мобильных операторов + соцопросы + реестры. Погрешность результата составляет около 3%
https://bigkyiv.com.ua/naselenie-kieva- ... -perepisi/

Достатньо подивитись на черги на заправках щоб зрозуміти скільки в Києві людей)

Cтранная логика...дикая даже можно сказать
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 20:43

  Vlad442 написав:
  vitaliian написав:Про то где есть 1млн свободных квартир расселить киевлян (и кто эти квартиры оплатит) даже спрашивать не хочу.

Коли зникали села, та люди виїжджали з пгт, депресивних регіонів у пошуках роботи до Кийова, це ОК. І житло знайшлось. Чому зараз не знайдеться? Побудують де буде спрос.

Країна в стані перманентной війни, без інвестицій ЄС та парасольки НАТО, може повторити долю цих пгт. Без перемоги нема перспектив ні в України, ні в КРЖН.


Сегодня новости от друзей в Германии.
Папа в ВСУ.
Мама с дочкой поехали к сыну в Германию.
Дочка отучилась в Киеве 2 курса.
Подала документы в немецкий универ. Английский и немецкий - свободные.
Мама пошла на курсы немецкого. 5 дней в неделю по 4 часа. Очень много задают на дом.
Уже нравится, уже интересно.
Первые дни была депрессия, хотела домой.
Сейчас уже не хочет. Будут пытаться зацепиться. Тем более сын рядом, уже лет 9 в Германии. Дочка если поступит (скорей поступит, очень умная девочка да и по языкам - по Киеву места на олимпиадах по английскому и немецкому занимала), то вопрос о возвращении в ближайшие годы не будет стоять. Скорей папу к себе будут ждать. Папа когда-то учил немецкий, в последнее время английский.
В Киеве остались 3 объекта недвижимости, один из них в новострое с незавершенным ремонтом и машина-японка.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 20:49

rjkz а чего раньше не выехали?)
vitaliian
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