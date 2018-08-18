Vlad442 написав: vitaliian написав:
Про то где есть 1млн свободных квартир расселить киевлян (и кто эти квартиры оплатит) даже спрашивать не хочу.
Коли зникали села, та люди виїжджали з пгт, депресивних регіонів у пошуках роботи до Кийова, це ОК. І житло знайшлось. Чому зараз не знайдеться? Побудують де буде спрос.
Країна в стані перманентной війни, без інвестицій ЄС та парасольки НАТО, може повторити долю цих пгт. Без перемоги нема перспектив ні в України, ні в КРЖН.
Сегодня новости от друзей в Германии.
Папа в ВСУ.
Мама с дочкой поехали к сыну в Германию.
Дочка отучилась в Киеве 2 курса.
Подала документы в немецкий универ. Английский и немецкий - свободные.
Мама пошла на курсы немецкого. 5 дней в неделю по 4 часа. Очень много задают на дом.
Уже нравится, уже интересно.
Первые дни была депрессия, хотела домой.
Сейчас уже не хочет. Будут пытаться зацепиться. Тем более сын рядом, уже лет 9 в Германии. Дочка если поступит (скорей поступит, очень умная девочка да и по языкам - по Киеву места на олимпиадах по английскому и немецкому занимала), то вопрос о возвращении в ближайшие годы не будет стоять. Скорей папу к себе будут ждать. Папа когда-то учил немецкий, в последнее время английский.
В Киеве остались 3 объекта недвижимости, один из них в новострое с незавершенным ремонтом и машина-японка.