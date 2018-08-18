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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 тра, 2022 16:28
BIGor написав: cherchiltank написав:
Фігня тільки прописаних 2,5 млн реально біля 5
Чого не всі 10? Хто рахував ті 5 млн?
У нас взагалі ніхто останні 10 років нічого не рахував а по інфраструктурі не видно? В Києві в радянські часи жило більше 2 мільйонів, порівняйте скільки зараз ту, будинків магазинів і тоді було)
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cherchiltank
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Додано: Нед 15 тра, 2022 16:33
cherchiltank написав:
У нас взагалі ніхто останні 10 років нічого не рахував а по інфраструктурі не видно? В Києві в радянські часи жило більше 2 мільйонів, порівняйте скільки зараз ту, будинків магазинів і тоді було)
если их не считали как овец, это не означает что не считали вообще никак
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vitaliian
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Додано: Нед 15 тра, 2022 17:40
vitaliian написав: cherchiltank написав:
У нас взагалі ніхто останні 10 років нічого не рахував а по інфраструктурі не видно? В Києві в радянські часи жило більше 2 мільйонів, порівняйте скільки зараз ту, будинків магазинів і тоді було)
если их не считали как овец, это не означает что не считали вообще никак
Достатньо подивитись на черги на заправках щоб зрозуміти скільки в Києві людей)
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cherchiltank
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Додано: Нед 15 тра, 2022 17:42
cherchiltank написав: vitaliian написав: cherchiltank написав:
У нас взагалі ніхто останні 10 років нічого не рахував а по інфраструктурі не видно? В Києві в радянські часи жило більше 2 мільйонів, порівняйте скільки зараз ту, будинків магазинів і тоді було)
если их не считали как овец, это не означает что не считали вообще никак
Достатньо подивитись на черги на заправках щоб зрозуміти скільки в Києві людей)
Cтранная логика...дикая даже можно сказать
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BIGor
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Додано: Нед 15 тра, 2022 20:43
Vlad442 написав: vitaliian написав:
Про то где есть 1млн свободных квартир расселить киевлян (и кто эти квартиры оплатит) даже спрашивать не хочу.
Коли зникали села, та люди виїжджали з пгт, депресивних регіонів у пошуках роботи до Кийова, це ОК. І житло знайшлось. Чому зараз не знайдеться? Побудують де буде спрос.
Країна в стані перманентной війни, без інвестицій ЄС та парасольки НАТО, може повторити долю цих пгт. Без перемоги нема перспектив ні в України, ні в КРЖН.
Сегодня новости от друзей в Германии.
Папа в ВСУ.
Мама с дочкой поехали к сыну в Германию.
Дочка отучилась в Киеве 2 курса.
Подала документы в немецкий универ. Английский и немецкий - свободные.
Мама пошла на курсы немецкого. 5 дней в неделю по 4 часа. Очень много задают на дом.
Уже нравится, уже интересно.
Первые дни была депрессия, хотела домой.
Сейчас уже не хочет. Будут пытаться зацепиться. Тем более сын рядом, уже лет 9 в Германии. Дочка если поступит (скорей поступит, очень умная девочка да и по языкам - по Киеву места на олимпиадах по английскому и немецкому занимала), то вопрос о возвращении в ближайшие годы не будет стоять. Скорей папу к себе будут ждать. Папа когда-то учил немецкий, в последнее время английский.
В Киеве остались 3 объекта недвижимости, один из них в новострое с незавершенным ремонтом и машина-японка.
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rjkz
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Додано: Нед 15 тра, 2022 20:49
rjkz а чего раньше не выехали?)
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vitaliian
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Додано: Нед 15 тра, 2022 22:30
vitaliian написав:rjkz
а чего раньше не выехали?)
Не скажу -может инертность, в чем-то патриотизм (они очень, собственно, папа 2 дня стоял в очередь в военкомат, не взяли сначала, сказали - пришлют повестку, прислали - пошел).
Сейчас уже понимают, что детям будет лучще там, старший уже адаптировался полностью, сейчас дочери очередь. Ну и получается, что семья уже там. То есть, уже та самая инерция за Германию.
Одно дело поднять задницу с дивана в Киеве и отправиться в неизведанные дали и другое - вернуться в Киев, когда уже там находишься, уже что-то получается, уже за что-то зацепился, идет прогресс и видишь что не так оно страшно, как казалось.
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Додано: Нед 15 тра, 2022 23:00
rjkz написав: vitaliian написав:rjkz
а чего раньше не выехали?)
Не скажу -может инертность, в чем-то патриотизм (они очень, собственно, папа 2 дня стоял в очередь в военкомат, не взяли сначала, сказали - пришлют повестку, прислали - пошел).
Сейчас уже понимают, что детям будет лучще там, старший уже адаптировался полностью, сейчас дочери очередь. Ну и получается, что семья уже там. То есть, уже та самая инерция за Германию.
Одно дело поднять задницу с дивана в Киеве и отправиться в неизведанные дали и другое - вернуться в Киев, когда уже там находишься, уже что-то получается, уже за что-то зацепился, идет прогресс и видишь что не так оно страшно, как казалось.
Ну так і сім’я не схожа на пересічних, іноземна мова, бажання вчитися, непоганий дохід тут і заощадження у вигляді нерухомості- скільки таких в Україні? 1 відсоток?
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cherchiltank
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Додано: Пон 16 тра, 2022 01:00
cherchiltank написав: rjkz написав: vitaliian написав:rjkz
а чего раньше не выехали?)
Не скажу -может инертность, в чем-то патриотизм (они очень, собственно, папа 2 дня стоял в очередь в военкомат, не взяли сначала, сказали - пришлют повестку, прислали - пошел).
Сейчас уже понимают, что детям будет лучще там, старший уже адаптировался полностью, сейчас дочери очередь. Ну и получается, что семья уже там. То есть, уже та самая инерция за Германию.
Одно дело поднять задницу с дивана в Киеве и отправиться в неизведанные дали и другое - вернуться в Киев, когда уже там находишься, уже что-то получается, уже за что-то зацепился, идет прогресс и видишь что не так оно страшно, как казалось.
Ну так і сім’я не схожа на пересічних, іноземна мова, бажання вчитися, непоганий дохід тут і заощадження у вигляді нерухомості- скільки таких в Україні? 1 відсоток?
Они родом оба из глухой и депрессивной провинции.
Когда я с ними познакомился 26 лет назад, снимали 1 к на Героев Днепра, из мебели в квартире был хозяйский диван и кухонный стол. Самое большое сокровище - шуба жены висела на гвозде на стене, маленький пузатый телек - на табуретке.
2 стула. Все вещи на раскладущке - ни шкафов ни тумбочек.
Потом купили гостинку на Венике, потом уже все остальное со временем.
В детей вкладывали даже если не было денег на продукты и бензин, занимали.
Жизнь была полосами - когда в мишленовские рестораны могли себе позволить, а когда нечем было заправить машину. Но это не значит, что спускали все. Разные периоды в жизни были.
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rjkz
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