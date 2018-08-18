Додано: Пон 16 тра, 2022 07:20

rjkz

Вы лучше расскажите чем они так плодотворно занимаются, что с95года у них такие разительные перемены в жизни? Молодые стоматологи или дерматологи в 95м они были? Языки Латинской группы хорошо прививаются в среде врачей, вот у юристов не весьма с этим, кроме зубрёжки английского естественно.

И если Папа редкий патриот - с какого в 50(с гаком?) он будет сваливать неизвестно на какую работу на периферию Дойчленда? И это ещё надо недвигу всю выгодно продать, жена промониторила МРЖН в Баварии и прозрела - цены до 10 раз выше от наших, за пять раз и не мечтай, это они однушку на всех потом купят в ФРГ слив метров 250-300 в Киеве?