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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9856985798589859

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 208
1. Не вище 900
24%
50
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
13%
26
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
12%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 07:02

  Bolt написав:Чем больше, смотрю на наше ВО тем больше хочу дочь забугор (в Гермашку) выслать учиться. С боями засунул(звёзд в школе на хватало) на немецкую филологии в универ Франка. От училась три недели, в сентябре всех на дистанционку хотя до волны Ковида ещё с месяц был, а с началом войны некоторые преподы вообще забугор посваливали и даже онлайн через раз ведут, бо с доступом в интернет проблемы у них. Насколько я понял, по переводу не получится в Гермашке учиться, нужно с нуля поступать.


Засчитают предметы которые уже были зданы в Франка.
Если будут схожие специальности, получиться много засчитать.
Правда немецкую филологию учить, дальше курсов для беженцев или школы врятли куда-то возьмут работать.
Лучше начать с нуля програмирование/электротехнику/машиностроение.
100% будет работа.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 07:20

rjkz
Вы лучше расскажите чем они так плодотворно занимаются, что с95года у них такие разительные перемены в жизни? Молодые стоматологи или дерматологи в 95м они были? Языки Латинской группы хорошо прививаются в среде врачей, вот у юристов не весьма с этим, кроме зубрёжки английского естественно.
И если Папа редкий патриот - с какого в 50(с гаком?) он будет сваливать неизвестно на какую работу на периферию Дойчленда? И это ещё надо недвигу всю выгодно продать, жена промониторила МРЖН в Баварии и прозрела - цены до 10 раз выше от наших, за пять раз и не мечтай, это они однушку на всех потом купят в ФРГ слив метров 250-300 в Киеве?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 07:30

  Хомякоид написав:
  Bolt написав:Чем больше, смотрю на наше ВО тем больше хочу дочь забугор (в Гермашку) выслать учиться. С боями засунул(звёзд в школе на хватало) на немецкую филологии в универ Франка. От училась три недели, в сентябре всех на дистанционку хотя до волны Ковида ещё с месяц был, а с началом войны некоторые преподы вообще забугор посваливали и даже онлайн через раз ведут, бо с доступом в интернет проблемы у них. Насколько я понял, по переводу не получится в Гермашке учиться, нужно с нуля поступать.


Засчитают предметы которые уже были зданы в Франка.
Если будут схожие специальности, получиться много засчитать.
Правда немецкую филологию учить, дальше курсов для беженцев или школы врятли куда-то возьмут работать.
Лучше начать с нуля програмирование/электротехнику/машиностроение.
100% будет работа.

Математика не идёт от слова совсем, тож круг специальностей сильно ограничен.
Так вступительные экзамены придётся сдавать или нет?
А то у них из группы уже пару человек в Гермашку свалило, но делиться инфой , как у нас принято, никто особо не спешит.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 07:55

  Bolt написав:
  Хомякоид написав:
  Bolt написав:Чем больше, смотрю на наше ВО тем больше хочу дочь забугор (в Гермашку) выслать учиться. С боями засунул(звёзд в школе на хватало) на немецкую филологии в универ Франка. От училась три недели, в сентябре всех на дистанционку хотя до волны Ковида ещё с месяц был, а с началом войны некоторые преподы вообще забугор посваливали и даже онлайн через раз ведут, бо с доступом в интернет проблемы у них. Насколько я понял, по переводу не получится в Гермашке учиться, нужно с нуля поступать.


Засчитают предметы которые уже были зданы в Франка.
Если будут схожие специальности, получиться много засчитать.
Правда немецкую филологию учить, дальше курсов для беженцев или школы врятли куда-то возьмут работать.
Лучше начать с нуля програмирование/электротехнику/машиностроение.
100% будет работа.

Математика не идёт от слова совсем, тож круг специальностей сильно ограничен.
Так вступительные экзамены придётся сдавать или нет?
А то у них из группы уже пару человек в Гермашку свалило, но делиться инфой , как у нас принято, никто особо не спешит.

Mozhu skazati po UK. Vstupnih ispitiv ne bulo, ale bula spivbesida duzhe fundamentalna z vidterminovanoiu vidpoviddiu po zarahuvanniu v zaklad... Odrazu na 2-i rik navchannia garantovano ne vizmut...Nashi Sertificati zovnishniogo testuvannia stanut' u prigodi, yakscho tam visoki vidsotki.
Ne moskal
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 08:28

  Bolt написав:
  Хомякоид написав:
  Bolt написав:Чем больше, смотрю на наше ВО тем больше хочу дочь забугор (в Гермашку) выслать учиться. С боями засунул(звёзд в школе на хватало) на немецкую филологии в универ Франка. От училась три недели, в сентябре всех на дистанционку хотя до волны Ковида ещё с месяц был, а с началом войны некоторые преподы вообще забугор посваливали и даже онлайн через раз ведут, бо с доступом в интернет проблемы у них. Насколько я понял, по переводу не получится в Гермашке учиться, нужно с нуля поступать.


Засчитают предметы которые уже были зданы в Франка.
Если будут схожие специальности, получиться много засчитать.
Правда немецкую филологию учить, дальше курсов для беженцев или школы врятли куда-то возьмут работать.
Лучше начать с нуля програмирование/электротехнику/машиностроение.
100% будет работа.

Математика не идёт от слова совсем, тож круг специальностей сильно ограничен.
Так вступительные экзамены придётся сдавать или нет?
А то у них из группы уже пару человек в Гермашку свалило, но делиться инфой , как у нас принято, никто особо не спешит.


В Германию берут без экзаменов.
На некоторые специальности конкурс среднего бала.(врачи, юристы)
наймите репетитора хорошего. Мне тоже английский не шел в школе с учителями.
Потом милое дело когда нормальные преподаватели.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 08:47

  Ne moskal написав:
  Хомякоид написав:
  Bolt написав:
Засчитают предметы которые уже были зданы в Франка.
Если будут схожие специальности, получиться много засчитать.
Правда немецкую филологию учить, дальше курсов для беженцев или школы врятли куда-то возьмут работать.
Лучше начать с нуля програмирование/электротехнику/машиностроение.
100% будет работа.

Математика не идёт от слова совсем, тож круг специальностей сильно ограничен.
Так вступительные экзамены придётся сдавать или нет?
А то у них из группы уже пару человек в Гермашку свалило, но делиться инфой , как у нас принято, никто особо не спешит.

Mozhu skazati po UK. Vstupnih ispitiv ne bulo, ale bula spivbesida duzhe fundamentalna z vidterminovanoiu vidpoviddiu po zarahuvanniu v zaklad... Odrazu na 2-i rik navchannia garantovano ne vizmut...Nashi Sertificati zovnishniogo testuvannia stanut' u prigodi, yakscho tam visoki vidsotki.

Ви, в UK як біженці потрапили? Бо ми так далеко, чисто по логістиці не потягнемо.В принципі, у малої англійська другою йде, але викладача завалила в село, а внкх там поганий інтернет, тож половини занять не було😾
Bolt
 
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