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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 тра, 2022 07:20
rjkz
Вы лучше расскажите чем они так плодотворно занимаются, что с95года у них такие разительные перемены в жизни? Молодые стоматологи или дерматологи в 95м они были? Языки Латинской группы хорошо прививаются в среде врачей, вот у юристов не весьма с этим, кроме зубрёжки английского естественно.
И если Папа редкий патриот - с какого в 50(с гаком?) он будет сваливать неизвестно на какую работу на периферию Дойчленда? И это ещё надо недвигу всю выгодно продать, жена промониторила МРЖН в Баварии и прозрела - цены до 10 раз выше от наших, за пять раз и не мечтай, это они однушку на всех потом купят в ФРГ слив метров 250-300 в Киеве?
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барабашов
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Додано: Пон 16 тра, 2022 07:30
Хомякоид написав: Bolt написав:
Чем больше, смотрю на наше ВО тем больше хочу дочь забугор (в Гермашку) выслать учиться. С боями засунул(звёзд в школе на хватало) на немецкую филологии в универ Франка. От училась три недели, в сентябре всех на дистанционку хотя до волны Ковида ещё с месяц был, а с началом войны некоторые преподы вообще забугор посваливали и даже онлайн через раз ведут, бо с доступом в интернет проблемы у них. Насколько я понял, по переводу не получится в Гермашке учиться, нужно с нуля поступать.
Засчитают предметы которые уже были зданы в Франка.
Если будут схожие специальности, получиться много засчитать.
Правда немецкую филологию учить, дальше курсов для беженцев или школы врятли куда-то возьмут работать.
Лучше начать с нуля програмирование/электротехнику/машиностроение.
100% будет работа.
Математика не идёт от слова совсем, тож круг специальностей сильно ограничен.
Так вступительные экзамены придётся сдавать или нет?
А то у них из группы уже пару человек в Гермашку свалило, но делиться инфой , как у нас принято, никто особо не спешит.
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Bolt
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Додано: Пон 16 тра, 2022 07:55
Bolt написав: Хомякоид написав: Bolt написав:
Чем больше, смотрю на наше ВО тем больше хочу дочь забугор (в Гермашку) выслать учиться. С боями засунул(звёзд в школе на хватало) на немецкую филологии в универ Франка. От училась три недели, в сентябре всех на дистанционку хотя до волны Ковида ещё с месяц был, а с началом войны некоторые преподы вообще забугор посваливали и даже онлайн через раз ведут, бо с доступом в интернет проблемы у них. Насколько я понял, по переводу не получится в Гермашке учиться, нужно с нуля поступать.
Засчитают предметы которые уже были зданы в Франка.
Если будут схожие специальности, получиться много засчитать.
Правда немецкую филологию учить, дальше курсов для беженцев или школы врятли куда-то возьмут работать.
Лучше начать с нуля програмирование/электротехнику/машиностроение.
100% будет работа.
Математика не идёт от слова совсем, тож круг специальностей сильно ограничен.
Так вступительные экзамены придётся сдавать или нет?
А то у них из группы уже пару человек в Гермашку свалило, но делиться инфой , как у нас принято, никто особо не спешит.
Mozhu skazati po UK. Vstupnih ispitiv ne bulo, ale bula spivbesida duzhe fundamentalna z vidterminovanoiu vidpoviddiu po zarahuvanniu v zaklad... Odrazu na 2-i rik navchannia garantovano ne vizmut...Nashi Sertificati zovnishniogo testuvannia stanut' u prigodi, yakscho tam visoki vidsotki.
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Ne moskal
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Додано: Пон 16 тра, 2022 08:28
Bolt написав: Хомякоид написав: Bolt написав:
Чем больше, смотрю на наше ВО тем больше хочу дочь забугор (в Гермашку) выслать учиться. С боями засунул(звёзд в школе на хватало) на немецкую филологии в универ Франка. От училась три недели, в сентябре всех на дистанционку хотя до волны Ковида ещё с месяц был, а с началом войны некоторые преподы вообще забугор посваливали и даже онлайн через раз ведут, бо с доступом в интернет проблемы у них. Насколько я понял, по переводу не получится в Гермашке учиться, нужно с нуля поступать.
Засчитают предметы которые уже были зданы в Франка.
Если будут схожие специальности, получиться много засчитать.
Правда немецкую филологию учить, дальше курсов для беженцев или школы врятли куда-то возьмут работать.
Лучше начать с нуля програмирование/электротехнику/машиностроение.
100% будет работа.
Математика не идёт от слова совсем, тож круг специальностей сильно ограничен.
Так вступительные экзамены придётся сдавать или нет?
А то у них из группы уже пару человек в Гермашку свалило, но делиться инфой , как у нас принято, никто особо не спешит.
В Германию берут без экзаменов.
На некоторые специальности конкурс среднего бала.(врачи, юристы)
наймите репетитора хорошего. Мне тоже английский не шел в школе с учителями.
Потом милое дело когда нормальные преподаватели.
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Хомякоид
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Додано: Пон 16 тра, 2022 08:47
Ne moskal написав: Хомякоид написав: Bolt написав:
Засчитают предметы которые уже были зданы в Франка.
Если будут схожие специальности, получиться много засчитать.
Правда немецкую филологию учить, дальше курсов для беженцев или школы врятли куда-то возьмут работать.
Лучше начать с нуля програмирование/электротехнику/машиностроение.
100% будет работа.
Математика не идёт от слова совсем, тож круг специальностей сильно ограничен.
Так вступительные экзамены придётся сдавать или нет?
А то у них из группы уже пару человек в Гермашку свалило, но делиться инфой , как у нас принято, никто особо не спешит.
Mozhu skazati po UK. Vstupnih ispitiv ne bulo, ale bula spivbesida duzhe fundamentalna z vidterminovanoiu vidpoviddiu po zarahuvanniu v zaklad... Odrazu na 2-i rik navchannia garantovano ne vizmut...Nashi Sertificati zovnishniogo testuvannia stanut' u prigodi, yakscho tam visoki vidsotki.
Ви, в UK як біженці потрапили? Бо ми так далеко, чисто по логістиці не потягнемо.В принципі, у малої англійська другою йде, але викладача завалила в село, а внкх там поганий інтернет, тож половини занять не було😾
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Bolt
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Додано: Пон 16 тра, 2022 09:21
Ви, в UK як біженці потрапили? Бо ми так далеко, чисто по логістиці не потягнемо.В принципі, у малої англійська другою йде, але викладача завалила в село, а внкх там поганий інтернет, тож половини занять не було😾[/quote][/quote][/quote]
Dochka v UK potrapila yak studentka u 2014 z tih pir nichogo ne zminilosia po vimogah vstupu do vishiv. Nashi studenti zvertalisia do nei u 2016-17, vona hodila do kerivnictva Universitetu, tam i poiasnili po perehodah z inshih kraiv. Tak, i po movi-- zdavati bulo potribno IELTS sche u Kievi, bez ciogo do spivbesidi ne dopuskali. Na Zahohodi postupiti do vishu dosit' legko, vtrimatisia tiazhko...
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Ne moskal
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Додано: Пон 16 тра, 2022 09:35
Ne moskal написав:
Ви, в UK як біженці потрапили? Бо ми так далеко, чисто по логістиці не потягнемо.В принципі, у малої англійська другою йде, але викладача завалила в село, а внкх там поганий інтернет, тож половини занять не було😾
[/quote][/quote]
Dochka v UK potrapila yak studentka u 2014 z tih pir nichogo ne zminilosia po vimogah vstupu do vishiv. Nashi studenti zvertalisia do nei u 2016-17, vona hodila do kerivnictva Universitetu, tam i poiasnili po perehodah z inshih kraiv. Tak, i po movi-- zdavati bulo potribno IELTS sche u Kievi, bez ciogo do spivbesidi ne dopuskali. Na Zahohodi postupiti do vishu dosit' legko, vtrimatisia tiazhko...[/quote]
Дякую. З IELTS трохи проблема буде, бо більше німецьку вчили.
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Bolt
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Додано: Пон 16 тра, 2022 09:38
Хомякоид написав: Хомякоид написав: Bolt написав:
Засчитают предметы которые уже были зданы в Франка.
Если будут схожие специальности, получиться много засчитать.
Правда немецкую филологию учить, дальше курсов для беженцев или школы врятли куда-то возьмут работать.
Лучше начать с нуля програмирование/электротехнику/машиностроение.
100% будет работа.
Математика не идёт от слова совсем, тож круг специальностей сильно ограничен.
Так вступительные экзамены придётся сдавать или нет?
А то у них из группы уже пару человек в Гермашку свалило, но делиться инфой , как у нас принято, никто особо не спешит.
В Германию берут без экзаменов.
На некоторые специальности конкурс среднего бала.(врачи, юристы)
наймите репетитора хорошего. Мне тоже английский не шел в школе с учителями.
Потом милое дело когда нормальные преподаватели.
Но для Германии дейтче шпреше тест нужен, а он несколько специфичен говорят.
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Bolt
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Додано: Пон 16 тра, 2022 09:53
ну когда такие разговоры на ветке пошли - думаю пора ее закрывать
))
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striped
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Додано: Пон 16 тра, 2022 10:17
Чому житло в Ірпені будуватимуть на «Ластівці», а не на місці зруйнованих будинків, пояснив мер міста Олександр Маркушин
❗️"Будівництво на місці зруйнованих будинків займе в рази більше часу. Процедура лише по знесенню зруйнованих багатоповерхівок займе щонайменше пів року! А у нас стоїть завдання - до нового року почати заселяти людей. Я щодня спілкуюся з бабусями, жінками, які приходять з дітьми, і плачуть, що їм немає де жити. Я бачив, як люди живуть у напівзруйнованих гаражах! Люди, у нас війна! У нас пів міста зруйновано! І я не дозволю зараз маніпулювати і заважати нам будувати житло для тих людей, хто його втратив! А якщо хтось хоче зайнятися розселенням людей у своїй квартирі, у квартирах своїх друзів, то нехай візьме на себе відповідальність і робить це!", - емоційно прокоментував цю ситуацію на сесії міськради Олександр Маркушин.
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