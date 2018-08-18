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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9857985898599860

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 208
1. Не вище 900
24%
50
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
13%
26
4. 1201 - 1300
10%
21
5. 1301 - 1400
12%
24
6. 1401 - 1500
12%
25
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
4%
9
9. Більше 1800
10%
21
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 10:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

До войны дома годами строили. Теперь за полгода. а так можно?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 10:42

  Investor_K написав:До войны дома годами строили. Теперь за полгода. а так можно?

мэру к которому полмира приезжало "заценить обстановку" (попиариться на руинах) ни к лицу обманывать погорельцев. Но где они возьмут строителей? Ирпень пустой, вчера бесплатный концерт ВСУ собрал 50-60 зрителей в основном бабушки и дети дошкольного возраста. Работы по ликвидации завалов не идут нигде - людей нет (денег и топлива думаю тоже). А тут большая стройка на 500 квартир такими темпами.

Другой щекотливый вопрос, что будет на том месте где раньше у людей были квартиры? Юридически право собственности на теперь уже руины никуда не делось. Если там надумают что то строить, сразу появятся собственники с претензиями "это наше" и документами. Какие у кого мысли?
vitaliian
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