Investor_K написав:
До войны дома годами строили. Теперь за полгода. а так можно?
мэру к которому полмира приезжало "заценить обстановку" (попиариться на руинах) ни к лицу обманывать погорельцев. Но где они возьмут строителей? Ирпень пустой, вчера бесплатный концерт ВСУ собрал 50-60 зрителей в основном бабушки и дети дошкольного возраста. Работы по ликвидации завалов не идут нигде - людей нет (денег и топлива думаю тоже). А тут большая стройка на 500 квартир такими темпами.
Другой щекотливый вопрос, что будет на том месте где раньше у людей были квартиры? Юридически право собственности на теперь уже руины никуда не делось. Если там надумают что то строить, сразу появятся собственники с претензиями "это наше" и документами. Какие у кого мысли?